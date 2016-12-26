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Врач-аллерголог Татьяна Букина о том, как сохранить здоровье ребенка в новогодние праздники

В канун Нового года на праздничных столах оказывается много цитрусовых и сладостей, конфеты в избытке получают и взрослые, и дети. Какие новогодние угощения безопасны для малышей, чем заменить шоколад и как провести каникулы так, чтобы не получить холодовую аллергию. Об этом нашему изданию рассказала главный внештатный специалист по аллергологии и иммунологии министерства здравоохранения Самарской области, врач-аллерголог ГБУЗ «Самарская областная клиническая больница им. В.Д. Середавина» Татьяна Букина.

- Какие рекомендации по питанию детей вы можете дать родителям, чтобы снизить риск развития аллергических реакций?

- Чтобы избежать обострения, необходимо ограничивать детей с аллергическим заболеванием в употреблении аллергенов I группы, среди которых цитрусовые, шоколад, кофе, какао, клубника, земляника, куриные яйца, мясо курицы, мед, рыба, икра, крабы, раки. Шоколадом не рекомендуется злоупотреблять и здоровым детям младшего возраста. Малышам до года можно съедать всего до 40 граммов сахара в день, который содержится не только в конфетах, но и других более полезных продуктах, например, крупах или фруктах - яблоках, грушах.

- Сколько шоколада можно употреблять детям и с какого возраста?

- Шоколад - это не необходимый продукт для ребенка, и ограничить его надо у всех детей. Во-первых, в нем много жира, который может негативно сказаться на состоянии желудочно-кишечного тракта. Во-вторых, в шоколаде содержатся кофеин и теобромин. Они стимулируют нервную систему, что нежелательно для детей первого года жизни. Ребенку трех-пяти лет можно давать не более 25 граммов шоколада в день. В новогодних подарках, как правило, шоколада очень много. Важно собирать вкусные подарки с учетом переносимости
продуктов у конкретного малыша и отдавать предпочтение суфле, зефиру, желейным конфетам или цукатам.

- В редакцию поступил вопрос от читательницы Веры Федоровны Помпеевой. Она спрашивает, как определить у себя холодовую аллергию и как ее лечить.

- Холод - это неблагоприятный фактор внешней среды, который может вызвать практически любой вид аллергического заболевания. На открытых участках кожи может проявиться аллергический дерматит или крапивница, может возникнуть приступ бронхоспазма, начаться аллергический ринит. Общие симптомы холодовой аллергии - неприятные ощущения на коже при контакте с холодной водой или воздухом, покраснение открытых участков тела, зуд, возможен отек. Эти симптомы проходят, когда воздействие холода прекращается. Чтобы защититься, необходимо перед выходом на улицу наносить на кожу жирный крем, уменьшить продолжительность пребывания на холоде. Теплее одеваться и прятать открытые участки кожи под одежду. Для профилактики можно использовать закаливание в летний период. Сами симптомы необходимо снимать посредством местных или таблетированных противоаллергических препаратов.

- Почему опасно игнорировать аллергию?

- Есть такое понятие, как «аллергический марш», при котором заболевание прогрессирует от аллергического дерматита, затем к риниту и в итоге к бронхиальной астме. Если на определенных ступенях недуга остановить его развитие, то можно предупредить появление более тяжелых форм.

- Может ли появиться аллергия на елки и насколько часто она встречается?

- Смолистые вещества, которые выделяет дерево, могут вызвать аллергический ринит и другие аллергические реакции. Встречаются, правда, такие случаи крайне редко. Гораздо чаще причиной аллергии становится не само дерево, а плесневые грибки или грязь, расположенные на нем. Аллергию может вызвать и синтетическая елка, поскольку она нередко покрывается токсичными веществами, которые тоже могут спровоцировать аллергическую реакцию.
Дата: 24 декабря 2016 , 21:50
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Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Екатерина Елизарова
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