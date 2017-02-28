Валерий Фомичев - о высоком кредитном рейтинге Самары по оценке Fitch Ratings
Власти проводят в Самаре продуманную экономическую политику, и в наш город с наименьшим риском можно вкладывать средства.
Об этом говорит оценка международного рейтингового агентства Fitch Ratings, которое недавно в очередной раз подтвердило досрочные кредитные рейтинги Самары в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+». Установлен прогноз «Стабильный», что означает удовлетворительный уровень кредитоспособности города. На сегодня такой уровень является одним из самых высоких среди регионов и муниципалитетов страны и отражает стабильные бюджетные показатели.
Fitch Ratings изучает ситуацию в Самаре с 2012 года. Раньше агентство присуждало рейтинг «ВВ», но потом повысило показатель до «ВВ+». Важно, что город сохраняет высокие позиции и в 2017 году. В частности, это сигнал для бизнесменов, готовых вкладывать средства в развитие уже идущих или в реализацию новых проектов.
- Инвестор, решая грамотно вложить средства, всегда оценивает риски, плюсы и минусы той или иной ситуации, удобство площадок для строительства, территории в целом и многое другое, - отметил президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев. - И не зря составляются рейтинги, которые помогают им сориентироваться. Оцениваются бюджет, кредитоспособность, финансовые риски, возможности инвесторов на данном этапе вкладывать деньги в экономику Самары, и в том числе, Самарской области, возможности входить в регион.
По мнению Валерия Фомичева, рейтинг «BB+» на уровне «Стабильный» говорит о том, что Самара двигается поступательно.
- На сегодняшний момент у нас уменьшены риски вложения денежных средств, - добавил он. - Кроме того, высокий кредитный рейтинг, присвоенный специализированным агентством, повышает возможности муниципалитета при любой коммерческой или финансовой операции - от выпуска ценных бумаг до получения кредитов. Также он позволяет городской администрации заключать сделки на более выгодных условиях.
Об этом говорит оценка международного рейтингового агентства Fitch Ratings, которое недавно в очередной раз подтвердило досрочные кредитные рейтинги Самары в иностранной и национальной валюте на уровне «BB+». Установлен прогноз «Стабильный», что означает удовлетворительный уровень кредитоспособности города. На сегодня такой уровень является одним из самых высоких среди регионов и муниципалитетов страны и отражает стабильные бюджетные показатели.
Fitch Ratings изучает ситуацию в Самаре с 2012 года. Раньше агентство присуждало рейтинг «ВВ», но потом повысило показатель до «ВВ+». Важно, что город сохраняет высокие позиции и в 2017 году. В частности, это сигнал для бизнесменов, готовых вкладывать средства в развитие уже идущих или в реализацию новых проектов.
- Инвестор, решая грамотно вложить средства, всегда оценивает риски, плюсы и минусы той или иной ситуации, удобство площадок для строительства, территории в целом и многое другое, - отметил президент Торгово-промышленной палаты Самарской области Валерий Фомичев. - И не зря составляются рейтинги, которые помогают им сориентироваться. Оцениваются бюджет, кредитоспособность, финансовые риски, возможности инвесторов на данном этапе вкладывать деньги в экономику Самары, и в том числе, Самарской области, возможности входить в регион.
По мнению Валерия Фомичева, рейтинг «BB+» на уровне «Стабильный» говорит о том, что Самара двигается поступательно.
- На сегодняшний момент у нас уменьшены риски вложения денежных средств, - добавил он. - Кроме того, высокий кредитный рейтинг, присвоенный специализированным агентством, повышает возможности муниципалитета при любой коммерческой или финансовой операции - от выпуска ценных бумаг до получения кредитов. Также он позволяет городской администрации заключать сделки на более выгодных условиях.
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