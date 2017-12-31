Тележурналист и кинолог Виталий Рылеев о том, как выбирать и воспитывать собак

На площадке для дрессировки собак уже не журналист, а кинолог Виталий Рылеев и десятки его четырехлапых подопечных собираются при любой погоде. Визгливые шпицы и меланхоличные алабаи, агрессивные доберманы и дружелюбные ретриверы - кого только нет в этой собачьей школе. Виталий научил давать на счастье лапу сотни Джимов, Рексов и Шариков. О том, как поладить с лучшим другом человека и какие породы сегодня в особой чести у самарцев, кинолог рассказал нашему изданию.Любовь к собакам началась у Виталия классе в восьмом. Тогда у его соседей появилась овчарка, которая и стала первой подопечной будущего дрессировщика. После была армия, работа в уголовном розыске, учеба в ростовской школе кинологов. Собачий вальс набирал темп.- У меня есть журнал, который я веду с 1994 года. Сейчас в нем уже записи о 678 собаках, прошедших через мой курс в групповых или индивидуальных занятиях, - говорит Виталий.В журналистику Виталия тоже привели уши, лапы и хвост. Так называлась одна из его первых программ, которую он вел на самарском телевидении.- Меня пригласили в качестве героя, сняться в сюжете, а потом оставили - вести передачу о животных. С 2003 года идет мой проект «Мир увлечений». Начинался он как программа о животных, сейчас рассказывает о самых разных видах спорта. Я сам экстремал - катаюсь на сноуборде, у меня 78 прыжков с парашютом, - рассказывает Виталий.Дрессировки Виталий проводит на площадке для собак на улице Владимирской. В каждой группе по 10 - 12 учеников самых разных пород. Учатся брать барьер, приносить палку не только благородные и чистокровные псы, но и метисы, и дворняжки, взятые из приюта.- Самое главное, чему нужно научить собаку, - это послушание и социализация. Важно, чтобы животное не просто выполняло команды хозяина, но и могло спокойно гулять, адекватно себя вести в присутствии других собак, - поясняет кинолог.Для получения первичного «собачьего аттестата» нужно прилежно пройти не менее 30 уроков. Причем учиться предстоит не только животному, но и его хозяину.- Повторять упражнения нужно как минимум один-два раза в неделю. Собаки, как и дети, имеют свойство расслабляться. А вот начинать дрессировки целесообразнее с возраста семи-десяти месяцев. Щенков младшего возраста в группе тренировать бессмысленно. Все равно что сразу отдать трехлетнего ребенка в первый класс. С такими щенками можно начинать заниматься дома самостоятельно, - порекомендовал кинолог.Надрессировать, убежден Виталий, можно практически любую собаку, вне зависимости от ее породы.- На поведение собаки влияет множество факторов. Не только порода, но и генетика, и надрессированность родителей, и характер, и отношения с хозяином. Все говорят, что самые лучшие в дрессировке - овчарки. Однако все это довольно субъективно. Если у хозяина нет контакта с собакой, животное по темпераменту холерик, то тренировки будут проходить сложнее, - поясняет специалист.Испортить собаку можно не только равнодушием или злобой, но и добротой.- Многие очеловечивают собаку, приписывают ей свои мысли и ощущения: «Если мне холодно, то и ей холодно». Я встречал одних владельцев, которые укладывают собаку по расписанию спать, полагая, что ей надо отдохнуть. При этом просят не проводить занятия с 11 до 14 часов, потому что у их алабая - тихий час, - рассказал Виталий.Популярность тех или иных пород, по словам кинолога, меняется примерно каждые три-пять лет.По его наблюдениям, в 1995 - 1998 годах очень были модны ротвейлеры, их было даже больше, чем овчарок. А 2003 - 2006-е - время маленькой экзотики: чи- хуа-хуа, померанских шпицев и других небольших собак. 2009 - 2010 годы - период ездовых по- род, хаски и лаек. Примерно с 2010 года вернулись восточно- европейские овчарки.- Сейчас можно все чаще встретить кавказских овчарок, вновь стали появляться ротвейлеры, стаффорды. У меня, кстати, в девяностые долгое время жил стаффорд олимпийского чемпиона мира по боксу Олега Саитова. Когда спортсмен уезжал на сборы, собака оставалась у меня. Последние несколько лет все чаще приводят на тренировки бультерьеров. Эту породу иногда боятся, но мне попадаются добрые, как кошки, - рассказал Рылеев.Сейчас своей собаки у Виталия нет. Все внимание достается многочисленным хвостатым ученикам на тренировках. Тем, кто подумывает в новом году завести себе друга, кинолог советует тщательно обдумать свое решение.- Перед тем как взять собаку из приюта, надо понаблюдать за ней не один день. Собака начинает проявлять свою генетику только через три-пять недель адаптации. Поэтому в первый месяц она может быть зажата и бояться, а потом начнет показывать агрессию. Никогда не рекомендую заводить собаку детям младше восьми лет. Я советую так: приходите ко мне на площадку, дам вам добрую собаку, позанимаетесь с ней. Можно попробовать взять на передержку. Только после этого принимайте решение, - заключает Рылеев.