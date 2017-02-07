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Самарский скульптор Александр Куклев рассказал «СГ», как детское увлечение стало делом всей жизни

Он творит чудеса на земле - делает скульптуры из металла, камня и даже льда. Но при этом постоянно стремится ввысь. В воздухе парит крест в его проекте храма, ввысь стремится девочка на земном шаре, изготовленная к юбилею Леонида Брежнева, рвется в небо сидящая на коне фигура юноши с пробитым сердцем. Даже свои очки он поддерживает специально придуманным приспособлением из проволоки - чтобы не давили. Его стаж хождения по земле - 75 лет, полету его творческой фантазии ненамного меньше. На днях отметил юбилей Александр Куклев - известный самарский скульптор и автор проекта театра ледяных скульптур.

Творческий путь начался с борьбы с «фашистами»

- Когда я был маленький, мы играли в войну - боролись с «фашистами» - и строили крепости. Мне понравилось вырезать из снега кубики. Потом стал делать фигурки.

С самого раннего детства я занимался резьбой. Вооружал всех ребят во дворе саблями и пулеметами. Выменивал свои изделия на настоящие пистолеты, оставшиеся после войны. Конечно, папа их относил в милицию, а я сильно плакал.

В пионерском лагере вместе со мной был парень по фамилии Мокроусов, и у него был маленький ножичек из пилочки. Он им вырезал из дерева пистолеты, совсем как настоящие. Я тоже сделал себе такой же ножичек. В то время игрушек не было, и мальчишки были в восторге от моих пистолетов и сабель. Сейчас у детей полно всяких пулеметов - они и не играют в них. А мы брали палку и носились с ней - это был настоящий автомат! А если к ней приделать еще шпингалет от окна вместо затвора!..

Потом стал вырезать из дерева животных: быков, оленей… Ходил на станцию юных техников на Братьев Коростелевых - там были самые разные кружки, я прошел их все. Получил очень хороший навык труда, первоначальные знания. Сам даже делал фотоаппараты.

Первым моим заданием было сделать мемориальные доски из гипса и нанести на них полторы тысячи знаков. Это невозможно - хрупкий материал, он колется. Но я придумал, как это сделать, и справился за три дня, чем заслужил уважение. Я гордо именовал себя рабочим классом, ходил по городу, весь покрытый гипсовой мукой.

В 16 лет поступил в мастерскую имени летчицы Марины Расковой резчиком по камню.

Когда мне было 17 лет, 12 моих работ из камня попали на выставку в Манеж на Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства. Василий Акимов,
автор скульптур, украшающих фасад оперного театра, обнял меня и сказал: «Это твои работы? Молодец. Так и работай».





























Влюбился раз и навсегда
- В детстве меня сводили на представление театра кукол, и я влюбился в это искусство навсегда. Выпиливал из фанеры лобзиком фигурки немцев, русских, елочки, пушки и ставил спектакли. Не знаю, насколько это было интересно, но весь двор собирался посмотреть на мой театр одного актера.

Я всегда стремился попасть в театр, потому что мне казалось, что там, за этой шторой, настоящая сказка. Как в истории про Буратино.

Когда я вернулся после армии, художник Михаил Свинин пригласил меня в ТЮЗ. Первый спектакль, над которым я работал, - «Два клена». Я придумал, как сделать, чтобы клены плавно опускали и поднимали листочки - для этого я использовал алюминиевую трубу с тросиками, чтобы они исчезали со сцены. Изготовил паука полтора метра в диаметре из папье- маше, раскрашенного специальной светящейся краской, и сплетенную из веревок паутину 10 на 10 метров, по которой он спускался.

Меня сделали начальником бутафорского цеха. Но начальником я был только сам над собой, потому что других сотрудников там не было. Долгое время я жил этим.

Главный сегодняшний проект

- В настоящее время мой главный проект - театр ледяной скульптуры.

По замыслу, скульптуры плывут перед зрителями. Внутри круга, по которому они движутся, -12 градусов, а там, где зрители, -1-2 градуса. Раскрываются шторки, и появляется Иван-царевич на Сером Волке. Дальше - Лягушка-квакушка. Здесь же сидят скоморохи, которые рассказывают детям, что происходит. А кто хочет потрогать и зайти внутрь сцены - пожалуйста, погуляй.

Каждый сегмент сцены «заряжен» - фигуры расположены на плавающих кольцах. И сам театр может вращаться. Повернулся на Волгу - корабли плывут, открылась
задняя стена - видно, как трамвай едет. Городская среда врывается в театр.

Сделать музей ледяных скульптур нельзя, потому что они потихоньку испаряются. А театр позволяет без ущерба для процесса их заменять.

Администрация города мою идею одобрила, сейчас я занимаюсь подготовкой пакета документов.







































По секретной технологии

- Лед - это такой материал, который позволяет делать все. Букет роз изо льда. Причем цвет находится внутри каждого лепестка - я изобрел специальные красители, которые не вымерзают во льду и не превращаются в грязь.

У меня есть секретная технология, как сморозить блоки льда, чтобы не было швов. Получается единый прозрачный кусок льда.

Снег и лед - не такие хрупкие, как может показаться. Это очень пластичный материал. А то, что недолговечный, так это к лучшему. Сказка должна кончиться. В противном случае будет неинтересно.

Я окрашиваю не сверху, потому что получается грязь, моя краска находится подо льдом и оттуда светится. А если еще нанести бриллиантовые снежинки, получаются чудеса.

Короткие факты большой жизни
Александр Куклев,

автор подарка Леониду Брежневу на 75-летие. Земной шар, на котором стояла девочка, символизировал мир во всем мире и занимал центральное место в экспозиции в музее Ленина в Москве.

Первая совместная работа с сыном Николаем - кошка на батарее. Затем последовали: солдат Швейк на пороховой бочке, животные на площадке перед зданием сотового оператора, дама с ракеткой в сквере им. Пушкина, памятник митрополиту Мануилу и митрополиту Иоанну, «Бурлаки на Волге» на Ленинградском спуске.

































Внучка Александра Куклева, школьница Алена Куклева, победила в конкурсе на лучший памятник учителю. Он представляет собой фигуру учительницы, стоящей на ступенях храма науки, и бегущих к ней детей. Его установят на пересечении улиц Стара-Загоры и Ново-Вокзальной - в сквере «Болгарский».

Александр Куклев - автор герба, который украшает здание правительства Самарской области. Работал полтора года с двумя сыновьями. Он выполнен из настоящей стали. Но он также изготавливал и предыдущий герб - РСФСР. Тот был из титана.


 
Дата: 7 февраля 2017 , 12:45
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Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Владимир Пермяков
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