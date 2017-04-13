Самарский педагог Николай Казаков: «Важно учить подрастающее поколение верно использовать гаджеты»

Для молодых учителей России уже более десяти лет проводится конкурс «Педагогический дебют».



В этом году было подано рекордное количество заявок - 800. На очный тур, что проходил в Москве, отобрали 200 человек из 49 регионов России. И в самой многочисленной номинации «Молодые учителя» лучшим признан преподаватель английского языка самарской школы № 41«Гармония» Николай Казаков. Беседуем с победителем.



- Чем, по-вашему, молодой учитель, кроме возраста, отличается от других педагогов?



- Ему приходится очень много доказывать своей работой, завоевывать доверие коллег, родителей, детей. Соответственно, прикладывать для этого двойные, тройные усилия. На конкурсах это особенно видно: все участники азартные, горящие, готовые творить. Поэтому молодые кадры школе очень нужны. Кстати, в 2016 году впервые в нашей стране количество молодых педагогов превысило количество учителей пенсионного возраста. Но пока мы все равно в меньшинстве.



- Почему выбрали английский?



- Это произросло изнутри. С детства, лет с шести, слушая иностранные песни, проявил интерес к английскому языку. Еще до школы начал самостоятельно пробовать переводить, учить английские слова. Как говорят родители, это было моим личным желанием. Сомнений, куда поступать, не возникло. Окончил факультет английской филологии Самарского государственного университета. Был опыт перевода документов и работы переводчиком. Но бумаги - это не мое. Я больше люблю общаться с людьми. А для устных переводов в Самаре пока не так много возможностей. Хотя когда выпадают случаи, я с удовольствием берусь сопровождать делегации. Кроме того, мне нравится делиться своими знаниями, опытом. Поэтому, придя после вуза в школу №41 с углубленным изучением отдельных предметов, я так и остался. Сейчас мой стаж - три года.



- Сразу установился контакт с ребятами?



- В университете педагогическая практика у меня была со студентами. Поэтому поначалу я и к школьникам относился так же. Но потом понял, что им нельзя постоянно давать пряник. Это их расхолаживает. Для их же блага им нужна и учительская строгость. Теперь у нас доверительные отношения: мы одна команда. Ведь сейчас стандарты образования направлены на то, чтобы ученики сами добывали материал, а учитель был помощником, наставником, а не диктором, который говорит, что им записывать в тетрадь. При этом педагогу нужно быть еще и актером, чтобы не только научить, но и заинтересовать. И учитель должен быть таким, чтобы дети неосознанно брали с него пример. Поэтому творчество молодых педагогов нужно поддерживать. И конкурсы являются таким толчком и стимулом.



- Как и чем заинтересовываете школьников на уроке?



- Внедряю технологию дополненной реальности, которая находится между реальностью обычной и виртуальной. То есть мы оживляем неодушевленное (картинки, портреты, карты) посредством минимальных технических возможностей. Например, портрет Шекспира может заговорить на английском. Это создают сами дети вместо скучного чтения и заучивания биографии писателя, включив фантазию, найдя и переработав определенную информацию в Интернете и применив имеющиеся знания. Такая деятельность для школьников словно магия. Столь известные компании, как Google и Apple, считают, что за расширенной реальностью будущее.



- В чем проявляется образовательный эффект этого метода, с которым вы победили и в прошлом году на межрегиональном конкурсе «Фестиваль методических идей молодых педагогов в Самарской области»?



- Дети забывают про границу между школой и творчеством, учителем и учеником. Они погружаются в творчество. И таким образом учатся сами, учат других. А чтобы удивить друзей на уроке, они ищут дополнительную информацию. То есть у них появляется мотивация к изучению языка. Также у ребят пропадает страх говорить на английском, а это основа успешного его освоения.



- В основе лежит применение различных гаджетов?



- Прогресс неизбежен. Его остановка означала бы гибель цивилизации. А чтобы дети стали успешнее и образованнее нас, мы должны быть на шаг впереди. И без технического оборудования, Интернета в современных школах нельзя никак. Тем более что это позволяет сократить бумажную работу.



- Но современные дети и без того все время с гаджетами. А когда это еще и неотъемлемая часть учебы, то слова родителей о вреде и необходимости отложить телефон теряют смысл и значение...



- Современные устройства - часть жизни, обучения и работы детей, учителей и родителей. Это есть и уже не вырвать. Поэтому важно учить подрастающее поколение верно использовать данные средства. Моя цель - помочь, направить на поиск ценной, полезной информации, новых возможностей. Но при этом важно, конечно, объяснять, что есть книги, улица, общение. И обязательно должен быть родительский контроль. Ведь если использование гаджетов пустить на самотек, то ребенок из дополненной реальности может уйти в виртуальную, откуда его уже невозможно будет вытащить.



- А что с практикой по предмету?



- Стараюсь каждый год выбираться за границу в англоговорящие страны - Англию, Америку. Также вожу за границу группы детей для обучения.



- Все ли могут освоить иностранный язык? Или кому-то это не дано?



- Русский же все освоили, значит, и другой язык могут. Главное, как можно раньше начать приобщать ребенка к этому в доступных и интересных формах.



- Как оцениваете победу в конкурсе?



- На конкурсе я был самим собой и хотел показать то, чем занимаюсь. В первую очередь благодарен за эту победу педагогическому коллективу и руководству школы №41, а также своим ученикам. Именно они помогли мне приобрести определенный опыт, поверить в себя, пробовать свои силы и не останавливаться. Дети - наше светлое будущее. И мне как педагогу очень интересно довести их до 11-го класса и увидеть, какими образованными, успешными людьми они станут. Наша задача сейчас сохранить в них, развить и приумножить лучшее.