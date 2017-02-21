Руководитель городского департамента финансов Татьяна Офицерова: «У Самары стабильное положение»

Администрация Самары продолжает работу по оптимизации расходов бюджета. Сокращение затрат на содержание административного аппарата, мораторий на повышение зарплат чиновников, буквально поадресная работа с неплательщиками налогов - это только некоторые меры, которые позволяют направить дополнительные средства на социально значимые проекты. Какие еще резервы для оптимизации существуют и насколько стабильно финансово-экономическое положение губернской столицы, в интервью «Самарской газете» рассказала руководитель департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова.



- В непростых финансовых условиях тема экономии выходит на первый план. Расскажите, каких результатов удалось достичь муниципалитету в этой работе.



- Это комплексная работа, которая ведется последние два года и включает целый ряд направлений. Например, по решению главы Самары Олега Борисовича Фурсова, увеличены отчисления от чистой прибыли муниципальных предприятий, которые они направляют в бюджет, с 20 до 50 процентов. Благодаря этому за последние два года сумма поступлений существенно выросла. В 2015 году она составила около 65 миллионов рублей, в прошлом - 53 миллиона.



Но это не значит, что муниципальные предприятия, как говорится, «выжимают». В целом ведется серьезная работа по стабилизации их финансового положения, улучшению экономических показателей. Например, МП «Благоустройство» за прошлый год снизило убытки на 47 процентов. Постановка четких целей, расширение перечня услуг позволяют муниципальным предприятиям двигаться в направлении развития.



В 2016 году были сокращены численность муниципальных служащих и расходы на органы местного самоуправления. Экономия бюджетных средств составила 13 миллионов рублей. Кроме того, был введен мораторий на индексацию окладов служащих, что позволило снизить расходы еще на 14 миллионов.



На недавнем заседании городской думы внесены изменения в бюджет, тоже направленные на сокращение расходов, сумма составила около 87 миллионов. Высвобожденные средства уже перераспределены, что позволит городу участвовать в федеральной программе и получить весьма солидные средства на строительство двух новых школ.



В прошлом году удалось оптимизировать расходы на обслуживание муниципальных долговых обязательств. У нас появилась возможность привлекать средства Управления федерального казначейства под очень низкий процент и замещать более дорогие кредиты коммерческих банков. Мы этим инструментом активно пользуемся. Также проводится работа с кредитными организациями по снижению процентной ставки. Общая сумма экономии, которой нам удалось достичь за счет этих мероприятий, составила около 291 миллиона рублей. Это очень высокий показатель.



- Какие еще у города есть резервы?



- По поручению главы города в этом году будет проведен кадровый аудит в департаментах, муниципальных учреждениях. Мы планируем и дальше оптимизировать штатную численность, структуру.



Сейчас проводится анализ муниципальных программ, чтобы изыскать резервы, сократить второстепенные расходы и направить высвободившиеся средства на социально значимые направления. Однозначно продолжится работа по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга.



Олег Борисович очень пристальное внимание уделяет тому, как проходит размещение муниципального заказа. Документация перед объявлением торгов проходит тщательную проверку, сметы корректируются, главный принцип - разумная экономия и прозрачность процедур. Прилагаются усилия для того, чтобы привлекать как можно больше потенциальных подрядчиков, ведь, конкурируя, они дополнительно снижают цену на свои услуги. Успехи Самары в этом направлении недавно были отмечены Национальной ассоциацией участников электронной торговли. По итогам прошлого года наш город сменил положение в рейтинге прозрачности закупок: из группы «Средняя прозрачность» перешел в «Высокую». Это дополнительно укрепляет репутацию муниципалитета.



- Насколько своевременно в бюджет города поступают налоговые доходы. Есть ли задолженность по земельному, налогу на доходы физических лиц?



- Земельный налог за прошлый год собран на 109 процентов от плана. Хотя в целом показатель несколько сократился, если сравнивать с 2015-м. Это связано с тем, что раньше граждане уплачивали земельный налог, рассчитанный исходя из балансовой стоимости объекта. А с 2016 года он исчисляется с учетом кадастровой стоимости земли. Естественно, люди, получив уведомления с несколько завышенной относительно предыдущего года суммой, стали разбираться, откладывать платежи. Но повторю, что план года по сумме поступлений по этому виду налога мы выполнили.



Мы достаточно хорошо закрыли прошлый год по налогу на доходы физических лиц. 95 процентов по сбору доходов с учетом того, что изначально план был несколько завышен, - это очень хороший показатель.



Что касается задолженности по налогам, конечно, она есть, как и задолженность, например, по исполнительным документам. Сейчас в работе у приставов, например, находятся исполнительные документы на сумму около 700 миллионов рублей.



Активнее задействовать эти своего рода резервы, которые могут пополнить городскую казну, позволяет системная межведомственная работа. Мы заключили соглашения с налоговой службой, судебными приставами. Идет постоянный обмен информацией, сверка сумм, взысканных и подлежащих истребованию.



Все меры, о которых мы сегодня говорим, позволяют Самаре находиться в стабильном финансовом положении.



- Одним из источников пополнения бюджета являются субсидии со стороны областных властей. Муниципалитеты получают дополнительные деньги, достигая определенных показателей. Самара включена в этот процесс?



- Конечно, включена. Существует перечень социально-экономических показателей, которые оцениваются при предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по местным вопросам. В нем значатся численность официально зарегистрированных безработных граждан, темп роста среднемесячной номинальной зарплаты по крупным и средним организациям, оборот розничной торговли, общая площадь введенного в эксплуатацию жилья, собираемость имущественных налогов и ряд других показателей. С учетом их и принимается решение об объемах выделяемых субсидий.



Перед нами стоит задача - максимально соответствовать этим требованиям, чтобы максимально привлекать средства из вышестоящего бюджета.



- Можно ли сказать, что бюджет 2017 года остается социально ориентированным?



- Безусловно, социальная ориентированность бюджета сохранена. Помимо прочего мы понимаем, что в следующем году грядет важное событие, которое ждут и регион, и город - это игры чемпионата мира по футболу. Мы должны обеспечить софинансирование под региональные средства на решение инфраструктурных задач. В конечном итоге те объекты, которые появятся при подготовке к мировому первенству, принесут благо для людей, для всего города. Ведь все то, что мы сейчас построим, инфраструктура, которую мы разовьем, останется для пользования жителями на долгие годы.



«По итогам прошлого года наш город сменил положение в рейтинге прозрачности закупок: из группы «Средняя прозрачность» перешел в «Высокую». Это дополнительно укрепляет репутацию муниципалитета»



« Высвобожденные средства уже перераспределены, что позволит городу участвовать в федеральной программе и получить весьма солидные средства на строительство двух новых школ»