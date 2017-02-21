21 февраля 2017 года,
13:05
$ 58.1    61.7   Нефть 56.43 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Прямая речь/

Руководитель городского департамента финансов Татьяна Офицерова: «У Самары стабильное положение»

Администрация Самары продолжает работу по оптимизации расходов бюджета. Сокращение затрат на содержание административного аппарата, мораторий на повышение зарплат чиновников, буквально поадресная работа с неплательщиками налогов - это только некоторые меры, которые позволяют направить дополнительные средства на социально значимые проекты. Какие еще резервы для оптимизации существуют и насколько стабильно финансово-экономическое положение губернской столицы, в интервью «Самарской газете» рассказала руководитель департамента финансов и экономического развития Татьяна Офицерова. 

- В непростых финансовых условиях тема экономии выходит на первый план. Расскажите, каких результатов удалось достичь муниципалитету в этой работе.

- Это комплексная работа, которая ведется последние два года и включает целый ряд направлений. Например, по решению главы Самары Олега Борисовича Фурсова, увеличены отчисления от чистой прибыли муниципальных предприятий, которые они направляют в бюджет, с 20 до 50 процентов. Благодаря этому за последние два года сумма поступлений существенно выросла. В 2015 году она составила около 65 миллионов рублей, в прошлом - 53 миллиона.

Но это не значит, что муниципальные предприятия, как говорится, «выжимают». В целом ведется серьезная работа по стабилизации их финансового положения, улучшению экономических показателей. Например, МП «Благоустройство» за прошлый год снизило убытки на 47 процентов. Постановка четких целей, расширение перечня услуг позволяют муниципальным предприятиям двигаться в направлении развития.

В 2016 году были сокращены численность муниципальных служащих и расходы на органы местного самоуправления. Экономия бюджетных средств составила 13 миллионов рублей. Кроме того, был введен мораторий на индексацию окладов служащих, что позволило снизить расходы еще на 14 миллионов.

На недавнем заседании городской думы внесены изменения в бюджет, тоже направленные на сокращение расходов, сумма составила около 87 миллионов. Высвобожденные средства уже перераспределены, что позволит городу участвовать в федеральной программе и получить весьма солидные средства на строительство двух новых школ.

В прошлом году удалось оптимизировать расходы на обслуживание муниципальных долговых обязательств. У нас появилась возможность привлекать средства Управления федерального казначейства под очень низкий процент и замещать более дорогие кредиты коммерческих банков. Мы этим инструментом активно пользуемся. Также проводится работа с кредитными организациями по снижению процентной ставки. Общая сумма экономии, которой нам удалось достичь за счет этих мероприятий, составила около 291 миллиона рублей. Это очень высокий показатель.

- Какие еще у города есть резервы?

- По поручению главы города в этом году будет проведен кадровый аудит в департаментах, муниципальных учреждениях. Мы планируем и дальше оптимизировать штатную численность, структуру.

Сейчас проводится анализ муниципальных программ, чтобы изыскать резервы, сократить второстепенные расходы и направить высвободившиеся средства на социально значимые направления. Однозначно продолжится работа по сокращению расходов на обслуживание муниципального долга.

Олег Борисович очень пристальное внимание уделяет тому, как проходит размещение муниципального заказа. Документация перед объявлением торгов проходит тщательную проверку, сметы корректируются, главный принцип - разумная экономия и прозрачность процедур. Прилагаются усилия для того, чтобы привлекать как можно больше потенциальных подрядчиков, ведь, конкурируя, они дополнительно снижают цену на свои услуги. Успехи Самары в этом направлении недавно были отмечены Национальной ассоциацией участников электронной торговли. По итогам прошлого года наш город сменил положение в рейтинге прозрачности закупок: из группы «Средняя прозрачность» перешел в «Высокую». Это дополнительно укрепляет репутацию муниципалитета.

- Насколько своевременно в бюджет города поступают налоговые доходы. Есть ли задолженность по земельному, налогу на доходы физических лиц?

- Земельный налог за прошлый год собран на 109 процентов от плана. Хотя в целом показатель несколько сократился, если сравнивать с 2015-м. Это связано с тем, что раньше граждане уплачивали земельный налог, рассчитанный исходя из балансовой стоимости объекта. А с 2016 года он исчисляется с учетом кадастровой стоимости земли. Естественно, люди, получив уведомления с несколько завышенной относительно предыдущего года суммой, стали разбираться, откладывать платежи. Но повторю, что план года по сумме поступлений по этому виду налога мы выполнили.

Мы достаточно хорошо закрыли прошлый год по налогу на доходы физических лиц. 95 процентов по сбору доходов с учетом того, что изначально план был несколько завышен, - это очень хороший показатель.

Что касается задолженности по налогам, конечно, она есть, как и задолженность, например, по исполнительным документам. Сейчас в работе у приставов, например, находятся исполнительные документы на сумму около 700 миллионов рублей.

Активнее задействовать эти своего рода резервы, которые могут пополнить городскую казну, позволяет системная межведомственная работа. Мы заключили соглашения с налоговой службой, судебными приставами. Идет постоянный обмен информацией, сверка сумм, взысканных и подлежащих истребованию.

Все меры, о которых мы сегодня говорим, позволяют Самаре находиться в стабильном финансовом положении.

- Одним из источников пополнения бюджета являются субсидии со стороны областных властей. Муниципалитеты получают дополнительные деньги, достигая определенных показателей. Самара включена в этот процесс?

- Конечно, включена. Существует перечень социально-экономических показателей, которые оцениваются при предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств по местным вопросам. В нем значатся численность официально зарегистрированных безработных граждан, темп роста среднемесячной номинальной зарплаты по крупным и средним организациям, оборот розничной торговли, общая площадь введенного в эксплуатацию жилья, собираемость имущественных налогов и ряд других показателей. С учетом их и принимается решение об объемах выделяемых субсидий.

Перед нами стоит задача - максимально соответствовать этим требованиям, чтобы максимально привлекать средства из вышестоящего бюджета.

- Можно ли сказать, что бюджет 2017 года остается социально ориентированным?

- Безусловно, социальная ориентированность бюджета сохранена. Помимо прочего мы понимаем, что в следующем году грядет важное событие, которое ждут и регион, и город - это игры чемпионата мира по футболу. Мы должны обеспечить софинансирование под региональные средства на решение инфраструктурных задач. В конечном итоге те объекты, которые появятся при подготовке к мировому первенству, принесут благо для людей, для всего города. Ведь все то, что мы сейчас построим, инфраструктура, которую мы разовьем, останется для пользования жителями на долгие годы.

«По итогам прошлого года наш город сменил положение в рейтинге прозрачности закупок: из группы «Средняя прозрачность» перешел в «Высокую». Это дополнительно укрепляет репутацию муниципалитета»

« Высвобожденные средства уже перераспределены, что позволит городу участвовать в федеральной программе и получить весьма солидные средства на строительство двух новых школ»
Дата: 21 февраля 2017 , 11:23
79
Автор текста: Сергей Симонов
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Прямая речь
Руководитель городского департамента финансов Татьяна Офицерова: «У Самары стабильное положение»
21 февраля 2017
79
Руководитель городского департамента финансов Татьяна Офицерова: «У Самары стабильное положение»
Представитель УФНС России по Самарской области Елена Данилкина рассказала об основных видах льгот и о новшествах законодательства
17 февраля 2017
314
Представитель УФНС России по Самарской области Елена Данилкина рассказала об основных видах льгот и о новшествах законодательства
Заслуженный учитель России Маргарита Мусатова рассказала об уникальном музее школы №58
13 февраля 2017
190
Заслуженный учитель России Маргарита Мусатова рассказала об уникальном музее школы №58
Самарский режиссер Леонтий Бородулин: «В режиссуре есть параллели с профессией следователя»
13 февраля 2017
252
Самарский режиссер Леонтий Бородулин: «В режиссуре есть параллели с профессией следователя»
Анита Цой о героях и пользе старых компьютеров
12 февраля 2017
225
Анита Цой о героях и пользе старых компьютеров
Главный врач онкодиспансера Андрей Орлов: «Регулярные обследования позволяют выявлять онкологическую патологию на ранних стадиях»
7 февраля 2017
285
Главный врач онкодиспансера Андрей Орлов: «Регулярные обследования позволяют выявлять онкологическую патологию на ранних стадиях»
Самарский скульптор Александр Куклев рассказал «СГ», как детское увлечение стало делом всей жизни
7 февраля 2017
167
Самарский скульптор Александр Куклев рассказал «СГ», как детское увлечение стало делом всей жизни
Директор ТФОМС Самарской области Виктор Мокшин: «Зарплату врачам в этом году повысят дважды»
4 февраля 2017
344
Директор ТФОМС Самарской области Виктор Мокшин: «Зарплату врачам в этом году повысят дважды»
Благоустроить озера, начать раздельный сбор мусора. Прямые ответы главы города Олега Фурсова на актуальные вопросы
31 января 2017
286
Благоустроить озера, начать раздельный сбор мусора. Прямые ответы главы города Олега Фурсова на актуальные вопросы
Лента новостей
21 февраля 2017 , 11:41
88
Жители Тольятти и Чапаевска могут поучаствовать в преобразовании городской среды
С 17 по 28 февраля можно будет определить центральную улицу своего города и предложить идеи по...
21 февраля 2017 , 11:36
90
Концерт «Город трудовой и боевой славы» стал победителем губернского фестиваля
  Состоялся IV Губернский фестиваль самодеятельного народного творчества «Рожденные в...
21 февраля 2017 , 11:12
194
Судебные приставы выдворили из Самары 8 граждан Таджикистана
Иностранцы были доставлены в аэропорт «Курумоч» и отправлены на Родину.
21 февраля 2017 , 11:11
105
Региональный этап Дельфийских игр в Самаре: соревновались юные репортеры и дизайнеры
   В минувшую субботу в самарском Дворце детского и юношеского творчества состоялся...
21 февраля 2017 , 11:10
615
В Самарской области опрокинулся КамАЗ с соляной кислотой
ЧП произошло в одном из населенных пунктов в Камышлинском районе.
21 февраля 2017 , 11:04
126
Въезды в город приведут в порядок
   В Самаре продолжается подготовка к предстоящим в 2018 году играм чемпионата мира по...
21 февраля 2017 , 10:20
121
Самарский батутист выиграл первый этап Кубка мира-2017
В Баку завершился первый этап Кубка мира-2017 по прыжкам на батуте и акробатической дорожке....
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
8579
3
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
26 января 2017
5834
7
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
   Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
23 января 2017
4067
2
В Самаре возбуждено дело по факту смерти девушки в роддоме
  Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
14 февраля 2017
2626
В Самаре 42-летний мужчина убил своего знакомого и оставил его тело на съемной квартире
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
В Самарской области ожидается небольшая метель
23 января 2017
342
В Самарской области ожидается небольшая метель
По данным синоптиков, днем 23 января температура воздуха составит от -8 до -13 градусов. 
Под Самарой пройдут гонки на собачьих упряжках
23 января 2017
997
Под Самарой пройдут гонки на собачьих упряжках
Они состоятся в воскресенье, 29 января, на территории военного полигона в Рощинском, что под...
Специалисты оценят состояние дома на ул. Степана Разина
23 января 2017
927
Специалисты оценят состояние дома на ул. Степана Разина
Поздно вечером в воскресенье, 22 января, жильцы дома № 87 на улице Степана Разина (Самарский...
Самарский ж/д вокзал вошел в список самых необычных в России
23 января 2017
360
Самарский ж/д вокзал вошел в список самых необычных в России
Перечень, который составил сервис  « Туту.ру » , был опубликован на сайте...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.