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Руководитель галереи «Новое пространство» Светлана Данилова о выставках 2018 года

Пока весь мир приходит в себя после каникул, руководитель галереи «Новое пространство» Светлана Данилова составляет расписание на начало 2019-го. Отложив на время долгосрочные планы, она рассказала «СГ» о выставках этого года.

Самарские династии
- Основная концепция следующего года - передача семейных ценностей. Важным событием уходящего стала для нас выставка «Определение» из серии «Династия». Мы много в своих проектах говорили о памяти места, того пространства, в котором человек живет и работает. Эта тема переходит в понятие «экология сознания» - осознание собственной ответственности. Нельзя призывать людей несколько раз в году быть порядочными гражданами. Нужно иметь сознание, которое позволяет быть такими всегда.

Мы находимся в окружении Самарской луки, Жигулей, Волги - да мы счастливчики и богачи по сравнению с другими людьми, которые живут в городах, обделенных таким природным достоянием. Но как мы к этому наследству - достоянию - относимся?.. Можно долго пенять на государство, на соседа, еще на что угодно. Но если у тебя нет чистоты помыслов, за тебя никто ничего не сделает и не организует. Даже если тебе проведут уборку, а ты не приучен к чистоте, через некоторое время пространство опять будет замусорено. Во всех смыслах: буквально, информационно, энергетически. Накапливаются грязь, злость, плохая энергия. Мы социальные существа и должны формулировать не «мне хорошо», а «мне хорошо в отношении той среды, в которой я живу». Человек не будет тебя раздражать, если ты его не раздражаешь. Другими словами, ты формируешь среду, в которой живешь, и за это несешь ответственность. Закладывается это с самого рождения. Таким образом, мы выходим на передачу опыта - а это как раз семейные ценности.

«Определение» - выставка, посвященная двум семьям: Моргун и Чернухины. Их родители сделали так, что потом профессиональная тема стала династийной. Художники и архитекторы из этих семей говорят, что у них в доме было так все пропитано и настроено, что они не могли по-другому - хотелось быть в этом же ритме, в этой же профессии.

В следующем году мы проведем три выставки из цикла «Династии». Подбирая материал для следующей экспозиции, продолжающей тематику, мы увидели, что в Самаре есть ярко выраженная наследственность дочерей художников. В весеннюю экспозицию войдут истории четырех семей: график Виктор Панидов и Аня Сливкова, график и живописец Станислав Щеглов и его дочь живописец Светлана Щеглова, Юрий Андреев, чьи городские акварели произвели фурор на нашей выставке «Явление - Город С», и Ольга Березина, Валерий Самаринкин, про чьи акварели современники больше слышали и мало кто видел, и мастер декоративно-прикладного искусства Алиса Самаринкина, чье творчество принадлежит уже всему миру.

В процессе подготовки выставки оказалось, что отцы дружили между собой. Мы думаем сделать общую объединяющую инсталляцию, где и родители, и дочери будут как бы присутствовать за одним столом.

Подготовка идет долго и сложно - люди не привыкли раскрываться. Благодаря жене Чернухина мы получили дневники - это дорогого стоит. Поэтому я всегда говорю художникам: «Приносите свои вещи. Мы найдем, как их обыграть». Зрителю всегда интересно подсмотреть - мы же социальные существа.

Летом мы продолжим профессионально-династийную тему отцов и детей. Может быть, осенней династией станет театральная семья.

Футбол, фото и стихи
- В этом году никто не сможет обойти тему футбола. Мы хотим отработать ее так, чтобы было интересно даже людям, далеким от спорта. Хотя, недавно посетив музей самарского футбола, я стала смотреть на эту игру совсем по-другому.

Будут традиционные проекты в партнерстве с Союзом журналистов: «Самарский взгляд» в марте и в октябре - итоговая выставка к десятилетию фотообъединения, которую готовят уже сейчас.

Будет несколько самостоятельных проектов, не галерейных - по заявочному принципу. Осенью - художественная выставка, где куратором выступает художник Дмитрий Мантров, с участниками из Самары, Пензы, Санкт-Петербурга, Казани, Керчи. Рабочее название «Эволюция образов».

Коллективные экспозиции - один из принципов существования галереи «Новое пространство». Мы не можем себе позволить делать персональные в ставки при наличии жесточайшего дефицита специализированных площадей в городе. Тем более что у нас не музей, не салон, а экспериментальная площадка. В 2018 году мы вновь хотим поддержать литературный фестиваль имени Михаила Анищенко, который проводится по инициативе региональной организации молодых литераторов и Самарской областной писательской организации совместно и при поддержке нашей областной библиотеки. На него съезжаются авторы со всей страны - от Калининграда до Владивостока. Модераторы фестиваля - авторы высочайшего уровня. Мы решили расширить пространство литературного влияния Анищенко в культурной среде и подключить к этому художников - отбираем авторов, чье творчество созвучно его стихам.

В 2018 году хотим представить живописные размышления на тему Волги, которой уделено много внимания в его поэзии.

Переходы
- Я люблю магическое время, когда одну выставку демонтировали, а следующую еще не поставили. Происходит своеобразный переход пространства из одного состояния в другое. Как после спектакля, когда свет затухает и что-то остается в воздухе. Но и пространство знает, и я знаю: «Сейчас начнем». Когда наши партнеры говорят: «Не нужно переделывать оформление. Оставим для нашего проекта так», это невозможно. Все начинается с концепции, с пространства. Можно, конечно, в старом домашнем платье выйти из дома. Но как вы будете себя в нем чувствовать?

Когда мне говорят, что «Новое пространство» - намоленное место, я поправляю: «Энергетически наполненное». Поэтому я всегда против официального протокола открытия выставки. Представляете, что вы приходите домой и начинаете с семьей говорить протокольным языком? «Давайте обсудим возможность употребления чая». Все разбегутся сразу. Энергетика должна быть ориентирована под задачи пространства.
Дата: 16 января 2018 , 10:54
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Автор текста: Маргарита Петрова
Автор фото: Владимир Пермяков
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