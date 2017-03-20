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Руководитель департамента городского хозяйства и экологии Самары Вячеслав Коновалов – о кадрах и новых задачах

Незадолго до профессионального праздника руководитель департамента городского хозяйства и экологии Вячеслав Коновалов рассказал «СГ» о том, как выстроено взаимодействие с управляющими компаниями, как меняются требования к их работе и что надо делать, чтобы привлечь в отрасль новых специалистов.

- Вячеслав Сергеевич, сколько людей в Самаре считают День работников ЖКХ своим профессиональным праздником?
- У нас в отрасли занято более 17 тысяч человек. Это слесари-сантехники, кровельщики, сварщики, плотники, электромонтеры, трактористы, водители, дворники и так далее. От их труда зависит качество жизни людей - тепло в квартирах, чистота дворов, впечатление от города в целом. Роль специалистов нашей отрасли нельзя недооценивать.

- Как обстоят дела с кадровым обеспечением отрасли?
- Увы, популярность профессий в сфере ЖКХ за последнее время снизилась. Труд в основном физический, это многих отпугивает. Наши учебные заведения практически перестали готовить нужных специалистов. Многие руководители управляющих компаний не готовы тратить средства на обучение своих сотрудников, не стремятся обеспечивать практику студентам, заниматься наставничеством и сопровождением молодежи.

- Наверное, на снижение интереса к отрасли влияет и низкая заработная плата...
- Средняя зарплата у сотрудников в сфере ЖКХ чуть более 20 тысяч рублей в месяц. Это не так уж мало. Я уверен: популярность работы в нашей отрасли надо повышать. Такой труд востребован и достоин уважения. На муниципальных предприятиях над этим работают, поддерживают преемственность поколений. Среди сотрудников наших предприятий есть и ветераны отрасли, и начинающие работники. Образовываются семейные династии. Самая долгая сложилась на муниципальном предприятии «Самарагорсвет»: общий трудовой стаж семьи Сяткиных - 82 года.

- Если есть нехватка в специалистах, тех же дворниках, как можно решать эту проблему?
- Городу сегодня необходимо 3812 дворников. Пока в жилищных организациях фактически набрано 2840 человек, что составляет 74,5 процента от требуемого. Чтобы решить проблему недокомплекта, по инициативе главы города Олега Борисовича Фурсова управляющие компании ориентируем на то, чтобы они приобретали компактную технику, применяли бригадный метод уборки, подстраховывались договорами с клининговыми организациями. Также рассматриваются варианты повышения заработной платы дворников.

- Помогают ли власти в подготовке квалифицированных сотрудников отрасли?
- Персонал управляющих компаний, в частности слесарей, при содействии администрации приглашают на своего рода мастер-классы, которые устраивают ресурсоснабжающие организации. Это помогает повысить эффективность совместной работы УК и поставщиков ресурсов.

Город помогает получить необходимые знания председателям товариществ собственников жилья и советов многоквартирных домов. Для них каждый год организуется обучение, которое уже прошли примерно три тысячи человек.

Впрочем, важно не только качество услуг, но и отношение к населению. Поэтому мы ориентируем управляющие компании на то, чтобы они повышали культуру общения с клиентами, налаживали диалог с жильцами. Прозрачно выстроенные отношения позволят более эффективно управлять домами.

























- Требования к управляющим компаниям и их персоналу вообще были серьезно ужесточены за последние два года. Привело ли это к реальному улучшению качества работы?
- Считаю, что улучшение заметно. Коммунальщики стали более ответственно подходить к выполнению своих обязанностей. Инструментом, который двигает их к этому, стало ужесточение требований к организациям, обновление норматива по укомплектованности техникой. Ведь очевидно, что компания без ресурсов не предоставит населению качественные услуги. Это было сделано также по инициативе главы города.

Стали строже следить за тем, чтобы четко соблюдались регламенты по выполнению работ. Например, подходы к подъездам после снегопада положено убрать в течение четырех часов. В противном случае административные комиссии районов применяют штрафные санкции.

Кроме того, сейчас мы работаем над тем, чтобы управляющие компании уделяли дополнительное внимание пешеходным зонам, прилегающим к домам. Рядом могут располагаться поликлиники, магазины, школы. Такой комплексный подход положительно скажется на содержании территорий жилфонда.

- Чтобы подавать пример частным организациям, в Самаре были созданы две муниципальные управляющие компании. Как они себя проявили?
- Немногим более года назад для организации эффективного управления домами в Самаре были созданы муниципальные предприятия «Жилсервис» и «Универсалбыт», которые мы полностью оснастили кадровыми ресурсами и предоставили материально-техническую базу. Уже сегодня мы видим положительный результат. Например, Самарский район впервые вошел в отопительный период 2016-2017 без особых нареканий, а ведь его жилфонд самый ветхий по сравнению с любым другим районом. Большинство проблемных домов в центре города, от которых отказались частники, сегодня полностью обслуживаются «Жилсервисом».

- Хватает ли муниципальным предприятиям оборудования и спецтехники?
- Для муниципальных управляющих организаций за счет городского бюджета в 2015 году приобретена специализированная техника - 28 машин, из них 13 - снегоуборочные. Конечно, планируем продолжить обновление парка, чтобы повышать качество работы.

- Будут ли в Самаре создавать новые профильные МП или расширять зону обслуживания уже действующих?
- Потенциал для развития есть и у «Жилсервиса», и у «Универсалбыта». Намерены активнее привлекать к решению задач в нашей отрасли и другие организации, в частности предприятие по эксплуатации, содержанию общежитий и «Самараводоканал». Это позволит повысить управляемость системой обслуживания жилфонда и обеспечить контроль качества, что особенно актуально для обособленных поселков Красноглинского и Куйбышевского районов. В планах есть и создание муниципальных бюджетных учреждений силами районных администраций.

Считаю, что муниципальные учреждения могут взять на себя значительный объем работ в сфере ЖКХ и благоустройства. Это касается обслуживания наиболее старых домов шестой и седьмой категорий, за которые не берутся частные организации.
Муниципальные учреждения смогут по договорам подряда работать с товариществами, жилищными кооперативами, социальными объектами, объектами потребительского рынка, а также заниматься содержанием незакрепленных территорий, внутриквартальными проездами и тротуарами.

Каждое коммерческое предприятие должно понимать, что пора перестраиваться. Что не они делают одолжение жителям, а наоборот - горожане выдают кредит доверия, который надо возвращать каждодневной качественной работой. Если частник не справится со своими задачами и жильцы захотят сменить его, место пустым не останется.
Дата: 18 марта 2017 , 14:42
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Автор текста: Яна Емелина
Автор фото: Владимир Пермяков
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