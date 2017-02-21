Режиссер-постановщик Театра оперы и балета Оксана Штанина рассказала о процессе подготовки и залоге успеха оперетты

2 и 4 марта в Самарском академическом театре оперы и балета состоится премьера концертной программы «Grande оперетта». Режиссер-постановщик Оксана Штанина рассказала о процессе подготовки и залоге успеха оперетты.

- Нет, в нашем случае - это набор каскадных номеров. Какие-то из них более известны зрителю, какие-то - менее. Но все они из оперетты: классической или советской.В нашем театре сейчас идут три - «Летучая мышь», «Сильва», недавняя премьера «Тарам-парам, ни-на, ни-на, или Квартирный вопрос их испортил», и в репертуаре театра и исполнителей нет отдельных сцен или номеров из других оперетт, поэтому каждый номер программы мы создаем с нуля, специально для концерта. Получается, создаем спектакль!- Декорации создаются специально для постановки. На сцене будут единое пространство с интересным оформлением, видеоконтент, новые костюмы. В концерте заняты все творческие цеха: солисты оперы, балет, хор, оркестр. Весь театр работает на эту премьеру. Мы стараемся сделать программу интересной, оригинальной и востребованной у нашего самарского зрителя.- Как я уже сказала, в репертуаре не широко представлен легкий жанр оперетты. Опера - это глыба, серьезное музыкальное произведение, чаще с трагическим финалом. Нам бы хотелось порадовать и удивить нашего постоянного зрителя и пригласить нового познакомиться с нашим театром.- Существенно усложняет. Ведь жанр оперы в целом не предполагает танцев солистов оперы. Другой вопрос, что любой артист должен заниматься собой. В оперетте танцы - это 50% успеха. Это другая динамика, другое восприятие. Мы стараемся многое наверстать, чему-то научиться, что, возможно, пригодится и в будущем. Артист - профессия трудная и сложная, всегда нужно двигаться вперед и постигать новое.- По-разному, оперетта - другой жанр во многом. Солисты прекрасно чувствуют себя в классической оперетте, где есть вокальные партии, часто не уступающие оперным ариям, а у нас в концерте много и советской оперетты, которая зачастую музыкально проще классической… Но я уверена, что все сложится и наш общий «ребенок» родится здоровым, свежим и веселым.- У нас потрясающий балетмейстер-постановщик Павел Самохвалов. По опыту работы с ним могу сказать: то, что он придумал, нельзя назвать «элементы хореографии» - это драматургия! Солисты танцуют на уровне артистов балета - мы ими жутко гордимся.- Это наш первый совместный проект. Он мэтр! Сначала было боязно, но я очень благодарна, что Александр Михайлович идет на мои творческие провокации. Он хулиган! На мой взгляд, это одно из самых нужных качеств для любого творческого человека, но не каждый готов идти ва-банк, а наш главный дирижер с интересом делает этот шаг. Всегда нужно «держать нос по ветру» и не бояться экспериментировать. У Александра Михайловича это прекрасно получается.- Думаю, нет. Потому что мы используем отрывки из «Порги и Бесс» Джорджа Гершвина, а это - опера. Но так как это Гершвин, Америка, эта музыка более свободная, джазовая, но вместе с тем сложная и красивая. Очень хорошо вписывается в жанр нашего концерта и станет его изюминкой. Потому что наряду с каскадными номерами программы должна быть и глубокая, и вдумчивая музыка. Замечу, что «Порги и Бесс» пойдут на языке оригинала.- Часто человеку, который впервые приходит, говорят: «Ты услышишь оперу, тебе либо сразу понравится, либо нет». На своем примере могу сказать, что я с этим не согласна. Опера бывает разная, и не всегда случается «любовь с первого взгляда». А оперетта - это прекрасный переход от детских музыкальных спектаклей к жанру оперы. Может быть, для тех, кто никогда не бывал на мюзиклах или постановках для самых маленьких, оперетта может стать первым шагом, но за ним обязательно делайте следующий, и мир музыки вас просто поглотит навсегда!Оксана Штанина выступит в качестве ассистента режиссера на показе оперы Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» в рамках Российской Национальной театральной премии «Золотая Маска» 22 февраля на сцене Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.- Главная театральная премия страны - это как номинация на «Оскар». Наш коллектив поедет на «Золотую Маску» второй раз подряд - это очень важно для морального духа артистов. Все ждут победы. Даже если говорят, что не ждут - это неправда. Каждый хочет, чтобы его работу оценили. Создание спектакля - это колоссальное вложение энергии всего коллектива. И, конечно, хочется получить отдачу. Другой вопрос, что это лотерея, как мне кажется. Если наш театр получит хоть одну «Маску» - это будет заслуженно. Самарский театр попал в шорт-лист «Золотой Маски» сразу в пяти номинациях: спектакль «Леди Макбет Мценского уезда» в номинации «Опера/Спектакль», главный дирижер театра Александр Анисимов в номинации «Опера/Работа дирижера», режиссер Георгий Исаакян в номинации «Опера/Работа режиссера», Ирина Крикунова за партию Катерины и Дмитрий Скориков за партию Бориса Тимофеевича. 23-й фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Москве в феврале-апреле 2017 года. Церемония вручения премий состоится 19 апреля в Музыкальном театре им. К.С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.