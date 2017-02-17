Представитель УФНС России по Самарской области Елена Данилкина рассказала об основных видах льгот и о новшествах законодательства

Заплати налоги и живи спокойно - каждому следовало бы руководствоваться этим правилом, тем более что по имущественным налогам разные категории граждан имеют льготы.



Об основных видах льгот и о новшествах законодательства во время «Прямой линии» в «СГ» рассказала и.о. начальника отдела налогообложения имущества и доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Самарской области Елена Данилкина.



Кто имеет право



- Самая широкая категория льготников - это пенсионеры. Для них предусмотрены льготы по всем трем имущественным налогам: на имущество, земельный и транспортный. По каждому из них существуют свои основания и особенности предоставления льгот.



Если гражданин достиг пенсионного возраста, он автоматически получит льготу по всем видам налогов. Например, часто бывает, что по налогу на имущество льгота предоставлена, а по земельному - нет. Дело в том, что при исчислении каждого налога действуют различные нормативные документы, кроме того, разные муниципалитеты могут принимать свои законодательные акты, регулирующие этот процесс.



Кроме пенсионеров право на налоговые льготы имеют Герои Советского Союза и России, кавалеры орденов Славы трех степеней, инвалиды 1 и 2 групп, в том числе инвалиды с детства, участники боевых и военных действий, Великой Отечественной войны, пострадавшие вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, и ряд других категорий.



Основные виды льгот



Каждый пенсионер имеет налоговую льготу по имуществу. Однако если раньше она предоставлялась на все объекты недвижимости одного вида, то теперь - только на один. На квартиру, дом, гараж, комнату. Если, к примеру, пенсионер является собственником нескольких квартир, то он освобождается от уплаты налога на одну из них, а на остальные получит налоговое уведомление. То же касается и транспортных средств.



Еще одна особенность: вне зависимости от того, относится ли гражданин к льготной категории или нет, все без исключения налогоплательщики имеют право на вычет при исчислении налога на имущество в отношении жилых объектов. В отношении квартиры не облагаются 20 кв. м, в отношении жилого дома - 50 кв. м и комнаты - 10 кв. м от кадастровой стоимости объекта.



Что касается земельного налога, федеральным законодательством предусмотрен вычет в размере 10 тысяч рублей от кадастровой стоимости участка. Дополнительные льготы предоставляются на усмотрение муниципалитета. Для Самары это территория в 6 соток, где расположен жилой дом, - она для пенсионеров налогом не облагается.



Для новичков



- Если право на льготу в отношении недвижимого имущества и транспортных средств у налогоплательщика возникло впервые или ранее он не заявлял о своем праве и льготой не пользовался, то до 1 апреля 2017 года ему необходимо представить в любой налоговый орган документы, подтверждающие право на льготу, а заявление в произвольной форме. Это позволит сформировать налоговые уведомления за 2016 год с учетом льгот. Для пенсионеров к заявлению нужно предъявить только пенсионное удостоверение, - отмечает Елена Данилкина.



- Исключение составляют только те пенсионеры, которые имеют в собственности автомобиль мощностью менее 100 лошадиных сил и 50%-ную льготу по транспортному налогу - им никаких документов представлять не требуется, право на льготу предоставляется автоматически.



Если опоздал



Бывают ситуации, когда налогоплательщик по каким-либо причинам не представил вовремя соответствующее заявление и документы в налоговый орган или плательщик обнаружил в уведомлении несоответствие данных, например, указанный объект ему уже не принадлежит, неверно указаны характеристики объекта (кадастровая стоимость, период владения, проч.). По словам Елены Данилкиной, такую ситуацию можно исправить - после представления необходимых документов будет сделан перерасчет за предшествующие три года, и уплаченные средства возвращены гражданину.



Что нового



Важным новшеством 2016 года является вступление в силу в Самарской области положения по транспортному налогу для многодетных семей. Собственнику «прощается» одно транспортное средство: для легковых автомобилей до 100 л.с., для автобусов - до 150 л.с.



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