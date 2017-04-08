Председатель жюри «Самарского взгляда» Владимир Вяткин:«Сейчас очень тяжело сделать хорошую фотографию»
В детстве он занимался музыкой и рисованием, а потом увлекся фотографией и понял, что это именно то дело, которому можно посвятить всю жизнь. О том, как складывался творческий путь и что представляет собой искусство фотографии сегодня, «СГ» рассказал председатель жюри городского открытого фотоконкурса «Самарский взгляд», фотокорреспондент МИА «Россия сегодня», обладатель приза GOLDEN EYE и трех золотых медалей WORLD PRESS PHOTO, преподаватель факультета журналистики МГУ и Национальной школы телевидения Владимир Вяткин.
- Россия - страна невизуальной культуры, - считает Владимир Вяткин. - Это в первую очередь литературная страна. А значит, и театральная, и «киношная», и музыкальная… Поэтому в России, в отличие от Европы, Китая, не говоря уже об Америке, никто не видит в фотографах производителей материальных культурных ценностей. Вся страна сегодня «фоткает». Мерзкий неологизм - «фотка», «фоткать». Но мало из тех, кто «фоткает», понимает, что он не фотографирует. Фотография - это иное.
- Фотографии надо учиться?
- Конечно! Причем постоянно. На сегодняшний день фотография - самый доступный вид визуального творчества. У всех на телефоне есть камера. Но сделать хорошую фотографию очень нелегко. Сейчас фотография как интеллектуальное творчество девальвировалась за счет возможности в кратчайший срок получить резкое изображение. Не фотографию, а изображение. Не надо знать, что такое выдержка и диафрагма, все за нас делает фотоаппарат.
- Чем же отличается фотография от изображения?
- Например, названием. Фотография без названия - это не ваша фотография, это снимок вашего фотоаппарата. Название - это некий тематический ход ваших мыслей. Любую фотографию каждый из зрителей оценивает по-своему. А название - это возможность прочитать логику авторского мышления, понять, что автор хотел этим сказать. В основе фотографии лежит документальность. Вы поверите скорее не слову - тому, что вам расскажут, а фотографии - тому, что вы увидите. Но под изображением можно поставить одно-единственное слово, и смысл поменяется на противоположный.
- Можно ли через фотографию рассмотреть личность фотографа?
- Я по фотографии могу определить, женщина или мужчина ее сделал, технарь или гуманитарий. У технарей снимки всегда четкие и безукоризненно сделанные, у гуманитариев больше лирики, настроения, психоза.
- Сложно ли сделать хорошую фотографию?
- Сегодня - очень сложно. Ну что надо снять, чтобы отличиться? За 180 лет с момента изобретения фотоаппарата вся жизнь человека в любой точке земного шара отснята от и до. Поэтому если я делаю одну хорошую фотографию в год, этот год я прожил не зря. Но это не означает, что я не должен снимать ежедневно. Современные фотографии должны быть покупаемыми. Но это не означает, что они хорошие.
- Какие критерии оценки фотографий существуют?
- Для меня существуют фотографии правильные, хорошие и умные. XXI век - век умных фотографий. Сейчас все фотографы в мире пытаются доказать друг другу, что умеют снимать. Но мало кто пытается доказать, что умеет говорить на языке фотографии, философствовать, учить жизни на языке фотографии. Но ведь писатели не доказывают друг другу, что знают азбуку. Они доказывают, что умеют рассказывать о жизни через литературу. А достоинства фотографии не ниже, чем хорошей литературы.
- Чему вы учите своих студентов?
- Я знаю, как из неискусства делается искусство, и наоборот. Этому я их и учу. Не фотографировать. Этому пусть учатся сами. Я хочу заставить их думать, философствовать. Переводить язык живописи, музыки на язык фотографии. Вообще, фотография говорит на языке музыки, эти два вида искусства ближе всех друг к другу. С какой выдержкой Равель написал «Болеро»? Если фотограф, имеющий музыкальное образование, задумается об этом, он найдет ответ - 1/120. А с какой диафрагмой Врубель создал «Демона»? Конечно 2,8! Важно уметь переключать мозги. Нельзя смотреть на фотографию с одного бока, фотограф должен крутить головой на 360 градусов, чувствовать в фотографии музыку.
Когда ко мне приходят мои студентки и просят снять их на память, мне это неинтересно. Но если прийти с ридикюлем, в шляпке и попросить снять в стилистике русского реализма, импрессионизма, модерна, абстракции - вот это уже интересно!
- А сами вы продолжаете учиться?
- Да. Но учусь не у фотографов, а у классиков мировой литературы, кино, театра. Мне интересно с ними говорить не о фотографии, мне интересно переложить на язык фотографии их опыт.
- А как вы пришли к фотографии?
- В армии решил, что не буду ни музыкантом, ни художником, хотя много времени и сил отдал этим занятиям. Понял, что хочу быть фотожурналистом - мне это ближе. И я не знаю более мужской профессии, чем фотожурналистика. Эта профессия не сделала меня счастливым… И тем не менее я сам себе завидую. Я мечтал стать музыкантом, историком, искусствоведом, моряком. Но в моей профессии все мечты собрались воедино и сбылись. Я видел то, чего никогда бы не увидел, работая по любой из этих специальностей. Я был на 11 войнах, бывал в психиатрических больницах, тюрьмах... Такая возможность узнать жизнь мало кому предоставляется.
- Россия - страна невизуальной культуры, - считает Владимир Вяткин. - Это в первую очередь литературная страна. А значит, и театральная, и «киношная», и музыкальная… Поэтому в России, в отличие от Европы, Китая, не говоря уже об Америке, никто не видит в фотографах производителей материальных культурных ценностей. Вся страна сегодня «фоткает». Мерзкий неологизм - «фотка», «фоткать». Но мало из тех, кто «фоткает», понимает, что он не фотографирует. Фотография - это иное.
- Фотографии надо учиться?
- Конечно! Причем постоянно. На сегодняшний день фотография - самый доступный вид визуального творчества. У всех на телефоне есть камера. Но сделать хорошую фотографию очень нелегко. Сейчас фотография как интеллектуальное творчество девальвировалась за счет возможности в кратчайший срок получить резкое изображение. Не фотографию, а изображение. Не надо знать, что такое выдержка и диафрагма, все за нас делает фотоаппарат.
- Чем же отличается фотография от изображения?
- Например, названием. Фотография без названия - это не ваша фотография, это снимок вашего фотоаппарата. Название - это некий тематический ход ваших мыслей. Любую фотографию каждый из зрителей оценивает по-своему. А название - это возможность прочитать логику авторского мышления, понять, что автор хотел этим сказать. В основе фотографии лежит документальность. Вы поверите скорее не слову - тому, что вам расскажут, а фотографии - тому, что вы увидите. Но под изображением можно поставить одно-единственное слово, и смысл поменяется на противоположный.
- Можно ли через фотографию рассмотреть личность фотографа?
- Я по фотографии могу определить, женщина или мужчина ее сделал, технарь или гуманитарий. У технарей снимки всегда четкие и безукоризненно сделанные, у гуманитариев больше лирики, настроения, психоза.
- Сложно ли сделать хорошую фотографию?
- Сегодня - очень сложно. Ну что надо снять, чтобы отличиться? За 180 лет с момента изобретения фотоаппарата вся жизнь человека в любой точке земного шара отснята от и до. Поэтому если я делаю одну хорошую фотографию в год, этот год я прожил не зря. Но это не означает, что я не должен снимать ежедневно. Современные фотографии должны быть покупаемыми. Но это не означает, что они хорошие.
- Какие критерии оценки фотографий существуют?
- Для меня существуют фотографии правильные, хорошие и умные. XXI век - век умных фотографий. Сейчас все фотографы в мире пытаются доказать друг другу, что умеют снимать. Но мало кто пытается доказать, что умеет говорить на языке фотографии, философствовать, учить жизни на языке фотографии. Но ведь писатели не доказывают друг другу, что знают азбуку. Они доказывают, что умеют рассказывать о жизни через литературу. А достоинства фотографии не ниже, чем хорошей литературы.
- Чему вы учите своих студентов?
- Я знаю, как из неискусства делается искусство, и наоборот. Этому я их и учу. Не фотографировать. Этому пусть учатся сами. Я хочу заставить их думать, философствовать. Переводить язык живописи, музыки на язык фотографии. Вообще, фотография говорит на языке музыки, эти два вида искусства ближе всех друг к другу. С какой выдержкой Равель написал «Болеро»? Если фотограф, имеющий музыкальное образование, задумается об этом, он найдет ответ - 1/120. А с какой диафрагмой Врубель создал «Демона»? Конечно 2,8! Важно уметь переключать мозги. Нельзя смотреть на фотографию с одного бока, фотограф должен крутить головой на 360 градусов, чувствовать в фотографии музыку.
Когда ко мне приходят мои студентки и просят снять их на память, мне это неинтересно. Но если прийти с ридикюлем, в шляпке и попросить снять в стилистике русского реализма, импрессионизма, модерна, абстракции - вот это уже интересно!
- А сами вы продолжаете учиться?
- Да. Но учусь не у фотографов, а у классиков мировой литературы, кино, театра. Мне интересно с ними говорить не о фотографии, мне интересно переложить на язык фотографии их опыт.
- А как вы пришли к фотографии?
- В армии решил, что не буду ни музыкантом, ни художником, хотя много времени и сил отдал этим занятиям. Понял, что хочу быть фотожурналистом - мне это ближе. И я не знаю более мужской профессии, чем фотожурналистика. Эта профессия не сделала меня счастливым… И тем не менее я сам себе завидую. Я мечтал стать музыкантом, историком, искусствоведом, моряком. Но в моей профессии все мечты собрались воедино и сбылись. Я видел то, чего никогда бы не увидел, работая по любой из этих специальностей. Я был на 11 войнах, бывал в психиатрических больницах, тюрьмах... Такая возможность узнать жизнь мало кому предоставляется.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Прямая речь
4 апреля 2017
189
28 марта 2017
361
8 апреля 2017 , 19:07
303
Напомним , общественная акция «За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против...
8 апреля 2017 , 19:01
187
В 22-м туре чемпионата премьер-лиги по футболу самарские «Крылья Советов» сыграли...
8 апреля 2017 , 16:02
193
Общественная акция «За мирное и созидательное развитие общества! Вместе против...
8 апреля 2017 , 15:48
159
Заслуженный тренер России, мастер спорта по лыжным гонкам Владимир Медведев - о победах и перспективах
Вы не поверите, но в Сокольих горах еще можно встретить лыжников. Несмотря на огромные...
8 апреля 2017 , 14:16
199
Третьим спектаклем в репертуаре самарского театра «Место действия» стала сценическая...
8 апреля 2017 , 14:09
174
Председатель жюри «Самарского взгляда» Владимир Вяткин:«Сейчас очень тяжело сделать хорошую фотографию»
В детстве он занимался музыкой и рисованием, а потом увлекся фотографией и понял, что это...
8 апреля 2017 , 13:23
175
На льду Самарского дворца спорта завершился юбилейный, десятый турнир по хоккею на призы...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
12 марта 2017
4670
Возгорание было зафиксировано сегодня в 10:15. По сообщению пресс-службы областного ГУ МЧС...
19 марта 2017
4512
В воскресенье, 19 марта, в Самаре у Дворца спорта на улице Физкультурной прошел митинг против...
10 марта 2017
4330
7 марта в одной из квартир дома в Промышленном районе Самары было обнаружено тело одномесячной...
6 апреля 2017
3768
Вчера в администрации Самары под председательством главы города Олега Фурсова прошло совещание,...
3 апреля 2017
478
Соответствующее постановление главы Самары Олега Фурсова мэрия опубликовала на своем официальном...
3 апреля 2017
936
Ленинский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета РФ по...
3 апреля 2017
705
Мэрия опубликовала постановление главы города Олега Фурсова о разработке муниципальной программы...
31 марта 2017
681
Таковы данные за прошедший год. Лоточники, реализующие товар в неположенных местах, и сегодня...