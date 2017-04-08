Писательница Дина Рубина - о своей новой книге и о том, является ли начитанность синонимом интеллигентности
Уже четверть века Дина Рубина живет и творит на священной земле - под Иерусалимом. В Израиле ее давно зовут просто и лаконично: «наша Дина». Но сама Дина Ильинична регулярно повторяет, что ей будет дышаться легко и свободно, покуда она говорит, думает и пишет на великом русском языке. И получается у нее это непревзойденно!
От книги к книге, от шедевра к шедевру. Статус «мой любимый автор» прочно закреплен за ней уже не одним поколением российских читателей. И не только российских. Книги Рубиной с успехом издаются на многих языках мира. А Дина Ильинична уже привыкла отмерять жизнь датами выхода в свет своих произведений. Нынешний отрезок - это «Бабий ветер». Книга, которую автор настоятельно именует повестью, несмотря на внушительный объем полноценного романа.
- Дина Ильинична, несколько слов о вашей «ветреной» новинке, уже попавшей, к слову, в список «Форбс» как самая ожидаемая книжная новинка 2017 года.
- Да, я в курсе. Мне, конечно, приятно, что мое новое произведение настолько ожидаемо. Но гораздо отраднее будет, если по прочтении люди его по-настоящему примут. А я, надо сказать, волнуюсь на сей счет. Потому что «Бабий ветер» - странная книга и вызовет разноречивые оценки. Но вместе с тем эта повесть - мой долг, который я должна была отдать современной женщине. Моя героиня соткана из множества женских судеб. Но ее образ вполне конкретизирован. Дама, будучи в юности абсолютно воздушным человеком (парашютисткой, пилотом воздушного шара), прошла в своей жизни очень серьезную личную трагедию, после которой оказалась за рубежом. И обосновавшись в Нью-Йорке, моя героиня становится в Америке абсолютно противоположным по профессии человеком - косметологом. И в своей новой работе она вынуждена заниматься такими низотами… Вы хоть знаете, что такое «бразильское бикини» (многозначительно замолкает)? Книга «Бабий ветер» содержит в себе шокирующие, компрометирующие, «обнаженные» страницы.
- А откуда взялось такое название - «Бабий ветер»?
- Хороший вопрос! Вы знаете, подобное со мной случается крайне редко, но когда писалась именно эта вещь, я до последнего не знала, какое у нее в итоге будет название. А ведь именно оно являет собой один из самых важных эквивалентов всей последующей жизни книги. Название должно прикипеть сразу и навсегда. Я достаточно долго что-то там крутила, вертела. И вдруг совершенно случайно наткнулась на некую научную заметку, в которой описывались различные ветра и их чудные названия. Есть Мужичий ветер, а есть даже Женатый. И вот я сижу, вся до дна погруженная в образ своей героини-женщины, в ее проблемы, в ее страшные муки… И вдруг читаю, что на Камчатке, оказывается, есть Бабий ветер! Как известно, климат там очень тяжелый, влажный. Белье не сохнет! Но все-таки раз в полтора месяца случаются два-три дня, когда дует легкий, сухой, чуть морозный Бабий ветерок. И тогда все женщины, спохватившись, затевают вдруг огромную стирку. Все! Дело было сделано. Название мгновенно легло.
- Пожалуй, стандартный вопрос писателю: есть ли в ваших книгах помимо вымышленных персонажей герои, имеющие в жизни реальных прототипов?
- Да, этот вопрос читатели задают мне регулярно. После выхода романа «На солнечной стороне улицы» у меня, например, часто спрашивали, где можно посмотреть картины Веры Щегловой. После выхода книги «Белая голубка Кордовы» задавали вопрос, где можно посмотреть картины Захара Кордовина и «не остался ли он там где-нибудь слегка жив» (смеется). Да, почти все мои герои - на удивление вымышленная вещь, хотя при этом огромное количество материала почерпнуто из самой что ни на есть реальной жизни. Но для меня, безусловно, каждый мой литературный персонаж - совершенно живой человек.
- Многие ваши произведения экранизированы. А какую экранизацию вы считаете наиболее удачной?
- Пожалуй, всего две экранизации не вызывают у меня ни капли чувства внутреннего авторского протеста. Это фильм, снятый по моему рассказу «Любка», к которому я сама лично писала сценарий. И это было сразу видно. Вторая экранизация - по книге «На верхней Масловке», также снятая по моему сценарию.
- На ваш взгляд, человек интеллигентный - это всегда начитанный человек?
- Абсолютно нет. Одним из самых интеллигентных людей в моей жизни была моя домработница Марья Федоровна, которая в 17 лет бежала из села в Москву и с тех пор только тем и занималась, что убирала в домах и театрах. Так вот это был невероятно интеллигентный человек, разговаривающий на совершенно правильном русском языке, ни разу не исковеркав ни слова! И при этом Марья Федоровна никак не могла быть начитанным человеком, поскольку всю свою жизнь она занималась исключительно уборкой помещений и залов. Но это никак не мешало ей являться глубоко мыслящим, думающим человеком. И, повторюсь, очень интеллигентным! Ведь интеллигентный человек - это главным образом тот, кто не обременяет собой окружающих и занимает как можно меньше места в этой жизненной колготне. Поэтому для меня ум, интеллигентность и человеческое чутье значат гораздо больше, чем начитанность. Я встречала таких начитанных болванов-вам и не снилось!
- Дина Ильинична, ваша читательская аудитория на 95 процентов состоит из женщин. Получается, вы женский автор?
- Знаете, очень много писем мне приходит именно от читателей- мужчин. И есть среди них письма, которые мне очень дороги. Недавно мне написал слесарь технического оборудования с крайнего- крайнего севера. Он рассказал, что мои книги помогают ему пережить самые суровые, тяжелые северные зимовья. Это ценно. А женщины - они просто элементарно более контактные существа. Если вы окажетесь в зале театра или в каком-нибудь выставочном зале, то без труда сможете обратить внимание на то, что среди присутствующих примерно процентов 70, а то и больше - это женщины. Мой муж-художник, как правило, после выставок всегда подмечает мне: Дина, а ты обратила внимание - если какая-то супружеская пара хочет купить мою картину, то все вопросы задает непременно жена? Есть в женщине, по- видимому, тягостное стремление к красоте, к литературе, к самосовершенствованию во всем.
- Какое послевкусие у книги «Бабий ветер»?
- Иногда для книги очень полезно, чтобы по завершении прочтения возникало ощущение некоей недосказанности чего-то кому-то. Потому что существует такой литературный эффект, как «прочтение новой книги». Бежишь-бежишь по страницам, где-то попутно пропуская утомительные описания природы (в новой повести я, кстати, позаботилась о том, чтобы описания природы не было!), и вместе с описанием природы пропускаешь и какие-то пусть и мимолетные, но очень важные мысли, волнения главных героев… И вот ты уже доходишь до конца книги, заканчиваешь ее, а послевкусие остается такое, будто ты чего-то недопонял. Но это полезный момент. Он порою необходим для того, чтобы читатель думал! Ведь это именно ему потом оставаться один на один с героями. Он проговаривает про себя те или иные события из романа, продумывает, домысливает, возвращается к какой-то определенной сцене. И в конце концов этот процесс внутренней кропотливой работы приводит его к абсолютному осознанию всего прочитанного. Это порою непросто. Да и вообще, быть настоящим читателем - большой труд!
От книги к книге, от шедевра к шедевру. Статус «мой любимый автор» прочно закреплен за ней уже не одним поколением российских читателей. И не только российских. Книги Рубиной с успехом издаются на многих языках мира. А Дина Ильинична уже привыкла отмерять жизнь датами выхода в свет своих произведений. Нынешний отрезок - это «Бабий ветер». Книга, которую автор настоятельно именует повестью, несмотря на внушительный объем полноценного романа.
- Дина Ильинична, несколько слов о вашей «ветреной» новинке, уже попавшей, к слову, в список «Форбс» как самая ожидаемая книжная новинка 2017 года.
- Да, я в курсе. Мне, конечно, приятно, что мое новое произведение настолько ожидаемо. Но гораздо отраднее будет, если по прочтении люди его по-настоящему примут. А я, надо сказать, волнуюсь на сей счет. Потому что «Бабий ветер» - странная книга и вызовет разноречивые оценки. Но вместе с тем эта повесть - мой долг, который я должна была отдать современной женщине. Моя героиня соткана из множества женских судеб. Но ее образ вполне конкретизирован. Дама, будучи в юности абсолютно воздушным человеком (парашютисткой, пилотом воздушного шара), прошла в своей жизни очень серьезную личную трагедию, после которой оказалась за рубежом. И обосновавшись в Нью-Йорке, моя героиня становится в Америке абсолютно противоположным по профессии человеком - косметологом. И в своей новой работе она вынуждена заниматься такими низотами… Вы хоть знаете, что такое «бразильское бикини» (многозначительно замолкает)? Книга «Бабий ветер» содержит в себе шокирующие, компрометирующие, «обнаженные» страницы.
- А откуда взялось такое название - «Бабий ветер»?
- Хороший вопрос! Вы знаете, подобное со мной случается крайне редко, но когда писалась именно эта вещь, я до последнего не знала, какое у нее в итоге будет название. А ведь именно оно являет собой один из самых важных эквивалентов всей последующей жизни книги. Название должно прикипеть сразу и навсегда. Я достаточно долго что-то там крутила, вертела. И вдруг совершенно случайно наткнулась на некую научную заметку, в которой описывались различные ветра и их чудные названия. Есть Мужичий ветер, а есть даже Женатый. И вот я сижу, вся до дна погруженная в образ своей героини-женщины, в ее проблемы, в ее страшные муки… И вдруг читаю, что на Камчатке, оказывается, есть Бабий ветер! Как известно, климат там очень тяжелый, влажный. Белье не сохнет! Но все-таки раз в полтора месяца случаются два-три дня, когда дует легкий, сухой, чуть морозный Бабий ветерок. И тогда все женщины, спохватившись, затевают вдруг огромную стирку. Все! Дело было сделано. Название мгновенно легло.
- Пожалуй, стандартный вопрос писателю: есть ли в ваших книгах помимо вымышленных персонажей герои, имеющие в жизни реальных прототипов?
- Да, этот вопрос читатели задают мне регулярно. После выхода романа «На солнечной стороне улицы» у меня, например, часто спрашивали, где можно посмотреть картины Веры Щегловой. После выхода книги «Белая голубка Кордовы» задавали вопрос, где можно посмотреть картины Захара Кордовина и «не остался ли он там где-нибудь слегка жив» (смеется). Да, почти все мои герои - на удивление вымышленная вещь, хотя при этом огромное количество материала почерпнуто из самой что ни на есть реальной жизни. Но для меня, безусловно, каждый мой литературный персонаж - совершенно живой человек.
- Многие ваши произведения экранизированы. А какую экранизацию вы считаете наиболее удачной?
- Пожалуй, всего две экранизации не вызывают у меня ни капли чувства внутреннего авторского протеста. Это фильм, снятый по моему рассказу «Любка», к которому я сама лично писала сценарий. И это было сразу видно. Вторая экранизация - по книге «На верхней Масловке», также снятая по моему сценарию.
- На ваш взгляд, человек интеллигентный - это всегда начитанный человек?
- Абсолютно нет. Одним из самых интеллигентных людей в моей жизни была моя домработница Марья Федоровна, которая в 17 лет бежала из села в Москву и с тех пор только тем и занималась, что убирала в домах и театрах. Так вот это был невероятно интеллигентный человек, разговаривающий на совершенно правильном русском языке, ни разу не исковеркав ни слова! И при этом Марья Федоровна никак не могла быть начитанным человеком, поскольку всю свою жизнь она занималась исключительно уборкой помещений и залов. Но это никак не мешало ей являться глубоко мыслящим, думающим человеком. И, повторюсь, очень интеллигентным! Ведь интеллигентный человек - это главным образом тот, кто не обременяет собой окружающих и занимает как можно меньше места в этой жизненной колготне. Поэтому для меня ум, интеллигентность и человеческое чутье значат гораздо больше, чем начитанность. Я встречала таких начитанных болванов-вам и не снилось!
- Дина Ильинична, ваша читательская аудитория на 95 процентов состоит из женщин. Получается, вы женский автор?
- Знаете, очень много писем мне приходит именно от читателей- мужчин. И есть среди них письма, которые мне очень дороги. Недавно мне написал слесарь технического оборудования с крайнего- крайнего севера. Он рассказал, что мои книги помогают ему пережить самые суровые, тяжелые северные зимовья. Это ценно. А женщины - они просто элементарно более контактные существа. Если вы окажетесь в зале театра или в каком-нибудь выставочном зале, то без труда сможете обратить внимание на то, что среди присутствующих примерно процентов 70, а то и больше - это женщины. Мой муж-художник, как правило, после выставок всегда подмечает мне: Дина, а ты обратила внимание - если какая-то супружеская пара хочет купить мою картину, то все вопросы задает непременно жена? Есть в женщине, по- видимому, тягостное стремление к красоте, к литературе, к самосовершенствованию во всем.
- Какое послевкусие у книги «Бабий ветер»?
- Иногда для книги очень полезно, чтобы по завершении прочтения возникало ощущение некоей недосказанности чего-то кому-то. Потому что существует такой литературный эффект, как «прочтение новой книги». Бежишь-бежишь по страницам, где-то попутно пропуская утомительные описания природы (в новой повести я, кстати, позаботилась о том, чтобы описания природы не было!), и вместе с описанием природы пропускаешь и какие-то пусть и мимолетные, но очень важные мысли, волнения главных героев… И вот ты уже доходишь до конца книги, заканчиваешь ее, а послевкусие остается такое, будто ты чего-то недопонял. Но это полезный момент. Он порою необходим для того, чтобы читатель думал! Ведь это именно ему потом оставаться один на один с героями. Он проговаривает про себя те или иные события из романа, продумывает, домысливает, возвращается к какой-то определенной сцене. И в конце концов этот процесс внутренней кропотливой работы приводит его к абсолютному осознанию всего прочитанного. Это порою непросто. Да и вообще, быть настоящим читателем - большой труд!
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