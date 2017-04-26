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Ландшафтный дизайнер из народа Евгений Галкин: "Наши окна выходят на аллею, и как-то мне надоел бардак, который творился здесь"

Во дворе дома на улице Артемовской, 22 есть красивая аллея. Вдоль тротуара тянутся газоны с цветочными композициями, растут аккуратные деревья и кустарники. Это чудо несколько лет назад создал житель дома Евгений Галкин, который ландшафтному дизайну никогда не учился. Сейчас аллея «просыпается» после зимы и скоро зазеленеет, зацветет.

- Я видела много клумб и газонов, созданных жителями. Ваша аллея сделана профессионально. Почему вы решили взяться за благоустройство?

- Я военный пенсионер, офицер ВВС в отставке. Где только не служил. Бывал в разных уголках нашей страны и за рубежом. Жизнь прошла в разъездах, командировках. В Самаре бывал только во время редких отпусков. В последние годы преподаю на военной кафедре теперь уже Самарского национального исследовательского университета имени академика Королева.

Живем мы с семьей на первом этаже. Эту девятиэтажку строили мои родители. Они работали на 4-м ГПЗ. Наши окна выходят на аллею, и как-то мне надоел бардак, который творился здесь. Смотрю на улицу - и никакого настроения: земляные горы, оставшиеся после порывов теплотрассы, грязь, мусор, сорняки. Сначала я помог матери сделать маленькую клумбу под окном. Потом думаю: а что вокруг? Ужас. Решил сделать красиво для себя и для всех.

- Вам кто-нибудь помогает? Чтобы создать такую красоту, нужно много средств и сил.

- С молодыми ребятами, моими соседями, расчистили территорию. Они всегда говорят: «Если нужна помощь, зови». Землю на участке я перебрал своими руками, просеял камешки, выровнял - прошелся граблями, посадил траву. Машину чернозема нельзя было везти сюда. При дожде его размывало бы, и лишняя земля попадала бы на тротуар, проезжую часть. Я посоветовался с ландшафтными дизайнерами, что-то подсмотрел, что-то придумал сам и оформил газоны.

У меня строительный бизнес. Было время, когда дела шли очень хорошо, были заработки и возможности. Посадил новые деревья, кустарники, старые облагородил: обрезал и подчеркнул их форму. Раньше рябина, липа, сирень и другая зелень вообще не выделялись. Я развел цветы. Не знаю, как многие из них называются, в растениях не разбираюсь. Нравится - сажаю, и они живут. Наверное, рука легкая: воткну ветку в землю - растет. Вдруг появились подснежники. Их никто не сажал. С помощью камней и прочих предметов создал композиции. Там, где по газону от проезжей части ходил народ, выложил дорожки. Уход за аллеей не требует много сил, нужно просто поддерживать порядок, стричь траву, бороться с сорняками. Злейшими врагами остаются одуванчики.

- Соседи вас поддерживают?

- Поддерживают, но боятся испортить, сделать что-то не то. Было время, когда наступил кризис, денег не было, руки опускались. Но бросать дело не в моих правилах. Я же военный, настырный. И соседи - люди небогатые - собрали хорошую сумму, хотя я не просил. Мы на эти деньги много цветов посадили.

Районная администрация, депутаты, управляющая компания тоже помогают. Хотелось бы, конечно, чтобы больше уделяли внимания, но понимаю, что я такой не один. Лишний раз не прошу, сам справляюсь. Иногда бывает достаточно и моральной поддержки.

- Что нового планируете сделать на аллее в этом году?

- Посажу дикий виноград и, когда он разрастется, постригу, придам форму шара - мяча. Это украсит аллею и еще раз напомнит о грядущем Чемпионате мира по футболу. В планах - сделать альпийскую горку. Хотел сделать небольшой водопад, но денег на него пока нет - только на оборудование необходимо 32 тысячи рублей. Может, получится солнечные батареи поставить, засветимся тогда. Еще собираюсь расчистить территорию напротив дома, за рестораном. Я даже готов благоустроить сквер со стороны улицы Гагарина. Было бы хорошо, если бы власти восстановили там два фонтана. Вот такие перспективы, есть куда двигаться.

- Люди эту красоту берегут?

- В нашей округе больше нет таких оазисов, многие здесь гуляют. Одна женщина рассказала: специально выходит на остановку раньше, чтобы пройти через аллею. Скоро зацветут абрикосы, и будут фотосессии до ночи. За зиму из окон набросали окурков, я убрал, больше не кидают. Бывает, выкапывают растения, рвут цветы. Конечно, расстраиваюсь, но успокаиваю себя тем, что красота, созданная мной, будоражит людей. Народ тянется к прекрасному - значит, я достиг результата. Вообще, таких, как я, много. Считаю, нужно создать движение, организовать штаб по озеленению, больше поддерживать активистов. Если обеспечить уверенность в завтрашнем дне, перспективу, все поднимутся для благоустройства, горы свернут. И наш город будет красивейшим, интереснейшим.

Дата: 25 апреля 2017 , 14:57
193
Автор текста: Лариса Дядякина
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