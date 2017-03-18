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Начальник таможенного поста «Аэропорт Самара» Анатолий Тимощенков: «Нештатных ситуаций для таможенника быть не может»

Таможенный пост «Аэропорт Самара» отмечает свое 25-летие. Таможня сегодня - это современная, динамичная структура с передовыми технологиями и методами работы. Об этом «СГ» в честь юбилея ведомства рассказал его руководитель Анатолий Тимощенков

Общая победа

- Анатолий Александрович, 25 лет - немалый срок. С какими показателями подходите к юбилею?
- Наш пост был признан лидером в номинации «Лучший коллектив таможенного поста в морских (речных), железнодорожных, воздушных пунктах пропуска» не только по итогам работы Приволжского таможенного управления за 2016 год, но и лучшим в своей номинации во всей России. 6 марта на заседании коллегии Федеральной таможенной службы прошло награждение лучших подразделений. Глава службы Владимир Булавин передал мне как начальнику лучшего поста переходящий вымпел. Такое признание нашей работы руководством, мне кажется, достойный результат деятельности поста на протяжении четверти века.

- По каким критериям определяется победитель?

- Таможенные посты сравнивают по многим показателям. В первую очередь это пропускная способность - сколько воздушных судов и пассажиров обслужил пункт пропуска. Это качество обслуживания пассажиров и результативность. Мы работаем в одном из самых крупных и перспективных аэропортов Поволжья - Курумоче, который за последние три года стабильно входит в десятку крупнейших аэропортов России по пассажиропотоку. Также учитываются количество выявленных нарушений, собираемость таможенных платежей и многие другие факторы.
Конечно, высокие результаты достигаются прежде всего любовью и уважением к своей профессии, старанием, единением. Все мы - одна семья.

- Расскажите подробнее о вашем коллективе.

- У нас работают, безусловно, высококвалифицированные специалисты. Сейчас в коллективе 86 человек, а в 1992 году в только что созданном подразделении работали 12 сотрудников. Четверть века назад в службу приходили люди с разным образованием, зачастую они не знали о таможне ничего. Среди старожилов есть бывший педагог, строитель, инженер. Они проходили курсы повышения квалификации, получали профильное образование, росли профессионально.

Вообще, обучение персонала - постоянный процесс, надо быть в курсе изменений законодательства. Например, ожидается, что с 1 июля этого года вступит в силу Таможенный кодекс Евразийского экономического союза. Поэтому занятия по изучению нововведений проводятся еженедельно.

Незнание не освобождает

- За 2016 год сотрудниками таможенного поста пресечено 265 административных правонарушений. Это много или мало?

- Все относительно. Мы ведем большую профилактическую работу. Публикации в средствах массовой информации, ежедневное информирование туристов в залах аэропорта по громкой связи, раздача памяток с таможенными правилами через туроператоров стали приносить свои плоды, пассажиры стали более дисциплинированными.

Например, алкоголь разрешено провозить беспошлинно не больше трех литров на каждого совершеннолетнего туриста, но наши люди и на детей берут. Напоминаем, информируем, результат есть. Скажем, в 2013 году было заведено 96 дел об административных правонарушениях, связанных с алкоголем, а в 2016-м - всего 28. Существенно сократилось количество правонарушений, связанных с так называемым насваем - жевательным табаком. Раньше его мешками везли, а допустимо всего 250 граммов. Самарская таможня встречалась с представителями национальных диаспор, специалисты объясняли, что превышать лимит противозаконно. Сейчас такие нарушения носят единичный характер.

По нашей статистике, 90 процентов правонарушений связано с тем, что люди просто не знают законов. Но незнание не освобождает от ответственности. Получить консультацию по каждой конкретной ситуации можно на сайте Федеральной таможенной службы, есть стойки информации в аэропорту.

- Какие нарушения наиболее распространены?

- Основная масса дел возбуждается по факту недекларирования товаров: лекарственные средства, спиртные напитки. Наши соотечественники везут в подарок родным кинжалы, ножи, кастеты. Заморские продавцы уверяют их, что это всего лишь сувенир, но по действующему таможенному законодательству это холодное оружие. А вот так называемых коммерческих партий, когда люди везут «для себя» по 20 шуб, стало меньше. Изменилось время: теперь «челноки» не ездят за товаром сами, а торгуют через Интернет. Тем не менее дела, возбуждаемые таможенным постом, имеют хорошую судебную перспективу и позволяют взыскивать реальные штрафы с физических лиц. В 2016 году наложено взысканий в виде административного штрафа на сумму 3,5 миллиона рублей, в виде конфискации - на 94,8 тысячи рублей.

- Зависит ли количество правонарушений, например, от сезона?

- Оно зависит от направления движения. Запрещенные или ограниченные к перемещению лекарственные препараты и холодное оружие в основном выявляем на туристических направлениях - Турция, Таиланд, Гоа. Валютные ценности обычно везут в Европу и ОАЭ, куда часто летают предприниматели.

- Бывают ли нештатные ситуации?

- Нештатных ситуаций для таможенника быть не может: мы должны быть готовы ко всему, уметь урегулировать возникающие конфликты, которые, конечно, не редкость. А вот интересные случаи встречаются. Например, гражданин пытался вывезти в Хельсинки самовар начала XIX века, очень самобытный. Он его не прятал, вез в чемодане, опять же не зная закон. Сейчас ожидаем результатов экспертизы, но, скорее всего, самовар останется в стране. Другой пассажир без декларирования пытался провезти большую партию драгоценностей. Человек должен был оплатить таможенные платежи в размере 300 тысяч рублей, а теперь заплатит штраф в несколько раз больше.

Навстречу мундиалю
- Сейчас регион усиленно готовится к глобальному спортивному событию - Чемпионату мира по футболу. Таможенники не исключение?

- Конечно, ведь наши сотрудники будут первыми встречать гостей города. Особое внимание сейчас уделяется обучению персонала. Знание английского языка всегда учитывалось при приеме на работу, но сейчас мы проводим дополнительные курсы для должностных лиц. В каждом подразделении есть сотрудники, которые смогут свободно объясниться с иностранным гражданином. Чтобы оказать необходимую помощь прилетающим, готовим разговорники на трех языках - английском, немецком и французском. Чтобы наработать практику общения с пассажирами из-за рубежа, мы командировали самарских таможенников на Универсиаду и чемпионат мира по водным видам спорта в Казань. Думаю, опыта у нас достаточно.

- Потребуется ли техническое переоснащение?

- Нет. Пост полностью укомплектован современным оборудованием, которое позволяет осуществлять таможенный контроль на самом высоком уровне.

- Несколько слов о планах на будущее.

- Будем совершенствовать свою работу и на отлично выполнять поставленные цели. Мы развиваемся. В этом году наш таможенный пост первый в Приволжском регионе принял и выпустил электронную пассажирскую таможенную декларацию. Сегодня любой пассажир может заполнить декларацию дома, перед поездкой, сэкономив тем самым собственное время.

Дата
17 марта 1992 года приказом Государственного таможенного комитета в составе Средневолжской территориальной таможни создан таможенный пост «Курумоч», ныне «Аэропорт Самара».

Цифры
2234 рейса в 26 стран мира было оформлено в аэропорту Курумоч в 2016 году, 316833 пассажира перевезено.

В течение года зафиксировано:
42 случая обнаружения холодного оружия,
10 случаев недекларирования валюты,
61 случай перемещения психотропных и сильнодействующих веществ,
1 попытка вывоза за границу предмета, представляющего культурную ценность,
27 нарушений при ввозе или вывозе алкогольной продукции, табака,
29 коммерческих партий, перемещаемых под видом товаров для личного потребления,
3 случая превышения квоты беспошлинного перемещения товаров.
Дата: 18 марта 2017 , 15:24
77
Автор текста: Ирина Исаева
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