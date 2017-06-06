Молодой сыровар Анастасия Денисова:"Коз узнаю, как детей, по голосу"

Анастасии Денисовой 22 года. В этом возрасте городская молодежь еще только примеривается «делать жизнь с кого», а Настя уже далеко впереди. Учится с упорством, экспериментирует с интересом, работает с отдачей, участвует в выставках, побеждает в конкурсах, заявляет о себе в мире сельского предпринимательства… Сегодня «Самарская газета» рассказывает о горожанке, выбравшей для себя стезю фермера. Наша гостья - владелица сыроварни.

- Жили в Самаре, я училась в школе и мечтала о художественной стезе - даже страну выбрала, куда поеду учиться рисунку и живописи, поскольку там дают серьезное образование по специальности. Но папа принял решение строить дом в поселке АГЛОС под Самарой. А поскольку мама любила козье молоко, купил для подворья двух коз. С них все и началось. Родители и мы, четверо детей, учились ухаживать за животными, обустраиваться в сельских условиях. Очень скоро к двум козам прибавилось еще пять, потом еще шесть… Был год, когда наше стадо достигало ста голов. Я с детства люблю животных, меня это увлекает, так что органично влилась в обстановку. Папа первым попробовал варить сыр из козьего молока, но делал это на свой мужской вкус. Я взялась за рецепты сыра более пресного, менее острого. Получилось неплохо, и процесс мне показался интересным. Но с мечтами о художественном образовании я не рассталась - поступила в Самаре в издательско-полиграфический техникум. Выбрала специальность «Техник-технолог полиграфического производства». А на третьем курсе съездила на день открытых дверей в нашу сельскохозяйственную академию и приняла решение туда поступать. Не для корочек о высшем образовании, а для глубоких знаний, которые нужны в фермерском деле. Специальной литературы по организации тех же козьих ферм сейчас очень мало, да и та устарела, а в Самарской сельхозакадемии сильны и теория, и практика. Я сейчас студентка второго курса, моя будущая специальность - зоотехник. За преподавателями бегаю, расспрашиваю о том, что мне особенно интересно и нужно в работе. Считаю, именно так, глубоко и увлеченно, и надо осваивать дело.- Сейчас разрабатываю проект строительства козьей фермы на 100 голов. Папа помогает. А еще помогли интеллектуальная игра «Начинающий фермер» и молодежный форум Приволжского федерального округа «iВолга», который проводится в Самарской области. Игру «Начинающий фермер» организует Российский союз сельской молодежи при поддержке минсельхоза страны. Наша команда из трех студентов сельхозакадемии (я была ее капитаном) участвовала в игре в 2016 году. Сначала в региональном этапе. Признаться, было нелегко. Но зато услышали конструктивную критику, профессиональные советы, и это помогло исправить недоработки. Эта игра - подготовка к получению гранта на развитие бизнес-проектов на селе. По итогам регионального этапа наша команда в прошлом году заняла второе место. Чтобы претендовать на грант, надо было выйти на первое. Но мы получили бесценный опыт. В этом году в игру-2017 вступали уже более подготовленными. Доработали бизнес-план, прошли региональный этап, получили высокие баллы при оценке плана в Москве. Нас пригласили в столицу на очную защиту. И мы стали победителями! Получили рекомендательное письмо министра сельского хозяйства страны для участия в программе региональной грантовой поддержки. Теперь будем подавать заявку в наш областной минсельхоз на получение гранта для покупки трактора и увеличения поголовья стада. Грант может быть весомым - до 3 млн рублей.- Сейчас у меня на ферме 45 коз. В этом году я еще купила две коровы. В месяц производим 50 килограммов сыра из коровьего молока и 70 - из козьего. За этой продукцией приезжают постоянные покупатели. Грантовая поддержка позволит увеличить поголовье и, следовательно, объем сырья для производства сыров. И трактор нам очень нужен, ведь мы рассчитываем на создание собственной кормовой базы с наших сельхозугодий.- В прошлом году, после участия в интеллектуальной игре, я взялась за проект «Сыроварня «Сырный дом» для представления на «iВолге». Поехала на форум с проектом на развитие. К тому моменту сыр все еще варила в тяжелых 20-литровых кастрюлях, без камеры для вызревания, в которой контролируются влажность, температура, другие параметры. Мой проект занял первое место на смене «Малая родина - большие возможности». Я получила грантовую поддержку в размере 300 тысяч рублей. Эти средства помогли приобрести сыроварню на 60 литров, и за одну варку уже могла изготовить шесть килограммов сыра, а не два, как прежде. С проектом «Сыроварня «Сырный дом» в прошлом году я боролась за премию Molpred63-awards, участвовала в федеральной программе «Ты - предприниматель» в номинации Food Industry. Проект был отмечен как один из лучших и вышел в финал.- А мне все это нравится, я хлопот не замечаю. Даже при том, что вот уже четыре года сплю по шесть часов в сутки. Очень люблю общаться с животными. Мне интересен процесс изготовления сыра. Все свое стадо знаю по именам, по голосу коз узнаю, как детей. При этом не замыкаюсь в сплошных хозяйственных заботах - бываю на выставках, концертах, спектаклях в Самаре. Недавно ездила на акцию «Ночь музеев». И выставлялась как художник в одной из самарских галерей. Но все-таки за городом, в тишине, мне как-то спокойнее. И дело, раз за него взялась, надо продвигать, на этом стоять и идти к цели, хотя знаю, что легко не будет. В сыроварне я и директор, и бухгалтер, и сыровар, и рекламщик, и пастух. Если получим грант, купим трактор и увеличим поголовье. Меня объемы не пугают. Разве что по-иному будем решать вопрос с реализацией продукции. Планируем в будущем вести продажу через свой магазин и помогать таким образом другим фермерам. А в перспективе на базе нашей фермы хочется создать объект агротуризма, чтобы к нам приезжали самарцы, отдыхали на лоне природы, общались с животными и видели, как рождается вкусный сыр.- В 6.00 подъем. К 8.00 еду на занятия в сельхозакадемию, это 50 километров. Лекции и семинары идут до 13.00. Конспекты изучаю в дороге. С 15.00 начинается моя работа на ферме. С 15.00 до 20.00 я пастух, выгоняю стадо на пастбище. В 20.00 начинается третья дойка (первые две, утром и днем, идут без меня). В 21.00 начинаю варить сыр. Процесс нередко затягивается до часу ночи. Вот такая романтика. Но когда нынешней зимой наш сыр попробовал повар из Франции, мне очень приятно было услышать его слова: «Отлично! В таком молодом возрасте ты уже многому научилась. Еще бы корочку посуше, и не отличил бы твой от французского. Не бросай это дело!» Ему понравились сыры именно из козьего молока.По просьбе «Самарской газеты» Анастасия Денисова сделала калькуляцию, какова сегодня себестоимость хорошего сыра.На 1 кг сыра надо 10 литров молока. По сегодняшней закупочной цене это 300 рублей. Плюс стоимость заквасок, расходы на электроэнергию и дезинфекторы для мытья оборудования. Самая большая статья расходов - на корма для животных. Это почти 60% от общего объема затрат. Получается, стоимость 1 кг хорошего сыра сегодня никак не может быть менее 600 рублей. 300-рублевые варианты - это не сыр, а сырный продукт. От начала производства сыра до его полной готовности проходит от одного дня до года, в зависимости от сорта.