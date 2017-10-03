Михаил Нейштадт: «ГМК-62 создал образ жизни»

Вопрос «как жить интересно?» перед куйбышевской молодежью полувековой давности стоял более остро, чем перед их современными ровесниками. Закрытый режим города не предполагал ни концертов приезжих артистов, ни театральных гастролей… И тогда, 55 лет назад, они решили взять дело в свои руки и пойти наперекор всему: закрытому режиму, общественной инертности. Клубы любителей музыки, вечера диспутов, концерты, выставки, Грушинский фестиваль, первые масштабные концерты Владимира Высоцкого, конкурс Дмитрия Кабалевского - культурный облик нашего города на долгие годы определил городской молодежный клуб.В этом году Самара широко отмечает 55-летие создания ГМК-62. Центральным событием празднеств стал недавний юбилейный вечер, который прошел на сцене филармонии. Его режиссер Михаил Нейштадт рассказал о главных отличиях программы этого вечера от аналогичных, о подводных камнях в его организации и реакции «виновников торжества».- Инициаторами организации праздничного вечера выступили Константин Титов, Виктор Сойфер, Марк Левянт. Они и пришли с этой идеей к руководителю департамента культуры и молодежной политики Татьяне Шестопаловой. Вместе с департаментом мы уже делали такие большие проекты, как открытие памятника Григорию Засекину, празднование Дня Самарского знамени. Поэтому мне и предложили заняться этим юбилеем.- Поскольку люди, которые входили в этот клуб, были очень творческие, решили, что нужен формат художественной истории. Не воспоминания людей, не партсобрание с президиумом, а спектакль.Я старался, чтобы увиденное воспринималось легко, так родился некий синтетический жанр: спектакль, мюзикл, новелла, поэзия, миниатюры. Музыкальное сопровождение тоже было разнообразным.Однозначно был джаз, потому что он красной нитью проходит через историю клуба. Классические произведения были уместны в связи с проведением конкурса Кабалевского. Песня под гитару - как символ Грушинского фестиваля и приезд в город Высоцкого. Членов ГМК-62 ведь любят и знают по определенным деяниям. Стилистически мы старались попасть где-то между сериалом Тодоровского «Оттепель», его «Стилягами» и «Таинственной страстью» по Аксенову. Внутри этого круга я и творил.Моим соавтором был Виталий Добрусин. Он же стал ведущим вечера. Виталий Аркадьевич много писал и знает об этой теме. Выставка, посвященная приезду Высоцкого в наш город, открытие мемориальной доски на здании на улице Молодогвардейской, 59, где и располагался городской молодежный клуб с 1965 по 1971 год - все это состоялось под его патронажем. Виталий Добрусин написал несколько «абзацев на тему», я их перевел в прямую речь - так получился сценарий. Кроме того, мы использовали в работе книгу «Мы из 60-х» Игоря Вощинина, который был президентом джаз-клуба ГМК-62.Главные роли в постановке исполнили молодые, но уже известные актеры Самарского академического театра драмы имени Горького: Сергей Маркелов, Сергей Видрашку, Андрей Нецветаев, Павел Аверин и Максим Горюшкин. Еще участие приняли танцевальный проект «Лютики», «Джаз-вояж классик». Марк Левянт исполнял песни, которые являются если не гимнами, то очень точным отображением этого времени: «В старой части города», «Посвящение моим друзьям». Кроме того, буквально на последнем собрании Виталий Аркадьевич написал стихи, Марк Григорьевич за ночь создал песню, которая прозвучала на вечере. Пели «Грушинское трио», клуб самодеятельной авторской песни «Жигули» и «Жигулята». Григорий Файн - лауреат конкурса Кабалевского, джазовая певица Ольга Шмакова - получился потрясающий сейшн. Был и разговорный жанр: ребятки из театра-студии «Зерцала» читали Рождественского, Маяковского.Мы собрали всех, кто вольно или невольно является продолжателем того, что затеял ГМК-62. 55 лет - это, в принципе, три поколения. И получилось: в зале сидели ветераны клуба, в актерах театра драмы они узнавали себя, а дети выступали как продолжатели их дела. Возникало ощущение цепной реакции, понимание того, что их дело не окончено. Задача при организации вечера была еще и в этом: донести мысль, что их знамя несут дальше. Была также идея сделать ГМК-63 - «Губернский молодежный клуб 63 региона».Мощный видеоряд, выстроенный на огромном количестве фотографий, настолько точно лег на музыкальную ткань и текст, что возникла сильная эмоциональная волна.- Если бы мы «трепали» факты, может быть, и тяжело. Но мы создавали эмоции. Наш художественный образ не перечеркивал ничего из того, что было 55 лет назад. Мы просто рассказывали эту историю, используя неожиданные приемы.В постановке мы старались не упоминать ни одного имени, чтобы никому не отдавать пальму первенства: каждый по-своему хорош на своем месте. Они были первыми, с них все началось, но потом это переросло в настоящее движение. В чем главная заслуга ГМК-62? Члены клуба создали образ жизни. Люди видели их афишу, не похожую ни на какие другие, и сразу - аншлаг, зал битком.- Вечер состоял из трех частей: мы сделали тридцатиминутный пролог, который так разбередил людей, что, когда пошла торжественная часть, все говорили очень искренне и от души.ГМК-62 начался с лавочек в Струкачах - улица Куйбышева была местным «Бродом» - Бродвеем. От Струковского сада до площади Революции и обратно фланировала молодежь. В Струкачах на лавочках они и тусовались. Им хотелось жить не так, как все, а интереснее. И в очередной раз, сидя на лавочках, они договорились сделать что-то новое и большое. Так вот мы поставили такие же лавочки на сцене филармонии. Когда закончилась вводная часть, мы пригласили членов клуба подняться и сесть на них. Так они оказались в центре внимания. А третьей частью стал концерт, решенный силами тех, кто имеет непосредственное отношение к ГМК-62.- Мне было очень важно услышать, угадал ли я направление. Они сказали, что да. Еще была опасность утомить их длинным прологом. Обычно ведь вначале показывают коротенький фильм - и все. А у нас - спектакль, на сцене масса исполнителей… Но никто не устал. Они не были к такому готовы: это был сто- процентный сюрприз, но говорили потом, что это было узнаваемо и точно.*Мероприятия, посвященные 55-летию ГМК-62, были организованы в рамках реализации муниципальной программы «Молодежь Самары».- Поскольку люди, которые входили в этот клуб, были очень творческие, решили, что нужен формат художественной истории. Не воспоминания людей, не партсобрание с президиумом, а спектакль. Я старался, чтобы увиденное воспринималось легко, так родился некий синтетический жанр: спектакль, мюзикл, новелла, поэзия, миниатюры.