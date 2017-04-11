Кондитер Марина Чижова: "Если надо, сделаем и торт-машину"

Про кондитера Самарского булочно-кондитерского комбината Марину Чижову коллеги с гордостью говорят: «Это наш золотой фонд».



- Марина Васильевна, что повлияло на выбор профессии?



- Это получилось совершенно случайно. Окончила десять классов, подружка говорит: «Пойдем учиться на кондитеров, будем конфеты делать!» Так мы и поступили с ней в училище №10. Узнали, что будем делать не конфеты, а торты. Но не расстроились, конечно, выпечка - тоже хорошо. Учиться было непросто, даже тяжело порой, но в целом будущая специальность нравилась. Проходили практику на различных предприятиях, например на хлебозаводе №8, были на экскурсии на шоколадной фабрике «Россия». Все это было очень интересно.



- Но в итоге работать пришли на только что построенный булочно-кондитерский комбинат?



- Да. В последний год обучения проходили практику там. Хотя практикой это назвать нельзя, производства еще не было, только ставились печи. Мы были скорее подсобными рабочими: помогали очищать пол от цемента, мыли стены. В 1988 году мы стали первой группой выпускников училища №10, которые устроились на новый, только что открывшийся БКК. Четыре человека тогда пришли, а осталась я одна. И вот уже скоро 30 лет будет, как я здесь.



- Гордились работой на новом предприятии?



- Конечно. Я помню, как налаживали производство бисквитов, как выпекали первые рулеты. Помню запах во время запуска первых печей. Я делала бисквиты, машины были ужасные: все приходилось поднимать вручную, механизмы тяжелые, к концу смены еле ходишь. Сейчас работать одно удовольствие - оборудование современное, удобное. Производство не сравнить с тем, что было 30 лет назад, можно сказать, сейчас у нас европейский уровень.



- Как складывался ваш профессиональный путь?



- Сначала была кондитером четвертого разряда. Спустя десять лет, на первый юбилей БКК, мне присвоили пятый, а со временем и пятый повышенный, максимальный. За это время я прошла все стадии производства, освоила все нюансы - от выпечки бисквитов и медовых полуфабрикатов до изготовления множества видов кремов. Кондитер пятого разряда - это универсал, работающий преимущественно по индивидуальным заказам. Сейчас делаются очень сложные торты, поэтому и квалификация должна быть высокой.



-Очень сложные торты - это какие? Что сейчас заказывают самарцы?



- Популярны торты с украшениями из мастики, натуральных фруктов, детские торты, торты с фотопечатью - это все несложно. Бывает, приходит мужчина, приносит фотографию, говорит: «Хочу такой торт». А там автомобиль. Ничего, делаем ему торт-машину.



Есть у нас мастерицы, которые лепят фигурки на свадебные или юбилейные торты, это практически произведения искусства. Бывает, заказывают и большие торты, на несколько десятков килограммов. Такие «продукты» делает целая команда: дизайнеры разрабатывают эскиз, кто-то выпекает бисквиты, кто-то «склеивает» их, кто-то готовит мастику и украшения. Это труд многих людей, и труд нелегкий. Кондитеру остается творческая часть: продумать, как украсить десерт, как нарисовать веточку, как расположить цветы.



- А какой торт вы любите больше всего?



- Мне нравится «Аристократ» - шоколадный бисквит, безе, суфле «птичье молоко», грецкие орехи, взбитые сливки.



А вообще, наши торты - на любой вкус. К примеру, до сих пор производим продукцию по советским ГОСТам - «Подарочный», «Бисквитно-кремовый» и другие. Это именно тот, знакомый с детства вкус.



- Уже много лет вы работаете на одном предприятии. Не хотелось поменять профессию или хотя бы место работы?



- Были, конечно, непростые времена. И перебои с продуктами, и периоды безденежья. Несколько раз порывалась уйти, даже заявления писала, но не судьба. Начальник цеха меня отговаривала, успокаивала. Думаю, что это было правильно: люди, которые уходили, хотели потом вернуться, но назад брали уже не всех. БКК благополучно пережил 90-е годы благодаря нашему генеральному директору Лидии Сергеевне Ерошиной. Сейчас предприятие стабильно, и я горжусь, что работаю тут.



- Что самое сложное в работе кондитера?



- Для меня уже нет ничего сложного. Рука набита, делаешь и делаешь. Молодежи тяжело, конечно, но мы помогаем, поддерживаем. Присматриваемся к тем, кто приходит на практику. К производству тортов на заказ и вовсе допускаются единицы: нужно уметь работать с мастикой, отделать красиво бока - это тоже непросто. Учим в процессе, и, если получается, это действительно радует.