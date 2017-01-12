Иван Мельников: городскому пространству нужны объекты искусства

- Иван Иванович, вы с девяностых годов не устаете дарить Самаре свои скульптуры, которые уже стали достопримечательностями, естественно вписавшись в городскую среду...- Очевидно, вы имеете в виду памятники «Несовершеннолетним труженикам тыла в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов», «Небесному покровителю Самары Алексию», «Преподобному Сергию Радонежскому», «Жертвам политических репрессий»...-Да. И, конечно, самым трогательным и любимым для жителей Самары остается монумент, посвященный подросткам, заменившим взрослых у станков во время Великой Отечественной. Думаю, что тема войны и тема подвига народа являются преобладающими в вашем творчестве.- Наверное, так и есть. Я сам бывший офицер-пограничник, знаю цену мужеству и самоотверженности. Мне хочется, чтобы о тех, кто их проявляет в трудный момент, люди помнили. К тому же мои родители жили в военное время. Мама девочкой прошла через фашистский концлагерь, а потом была угнана на каторжную работу на заводах Австрии.- Мне кажется, что вы вспоминали ее рассказы, когда создавали монумент малолетним узникам концлагерей в парке Победы…- Мама мне говорила, что в лагере для ребенка защитницей и опорой была любая женщина, находившаяся с ним рядом. И я изобразил эту узницу. Не думая о себе, она старается закрыть от ужасов фашизма ребят, становящихся для нее родными.- Не только эта ваша скульптура находится в парке Победы…- Там недавно установлены еще две мои композиции. Одна посвящена жертвам и героям блокады Ленинграда. А в начале октября открыли стелу в честь самарцев, сражавшихся в Испании. По-моему, это памятник всем незаслуженно находящимся в тени воинам-интернационалистам. «No pasaran!» - этот их общий лозунг начертан на моей композиции, представляющей собой горящий факел. Я сделал эту работу всего за полтора месяца.- Наверное, скульптору сложнее воплотить свой замысел в реальность, чем, например, художнику. Одни материалы сколько стоят, затем отливка на заводе плюс работа архитектора…- Разумеется. И хотя в нашем городе, к счастью, находятся меценаты, а установка памятников поддерживается всеми властями - и на уровне области, и на уровне города, некоторые мои проекты, которые могли бы украсить Самару, все еще находятся в глине или отлиты в миниатюре.- О каких проектах вы говорите?- Например, я уже давно вместе с единомышленниками разработал проект реконструкции сквера на углу улиц Фрунзе и Красноармейской, где находился дом Аксаковых. Готова и скульптурная композиция. В ней изображены и много сделавший для нашего города губернатор Григорий Аксаков, и его отец, большой русский писатель Сергей Аксаков, который рассказывает внучке Оленьке сказку «Аленький цветочек». Это мог бы быть еще один уголок культуры в нашем городе, притягательный в том числе и для туристов.Ну и, наконец, мой недавний проект памятника первооткрывателям Самарской луки - казакам.- Как вам пришла в голову эта идея?- Я много общаюсь с людьми, изучающими историю нашего города. Однажды писатель Дмитрий Агалаков подсказал: у нас до сих пор нет памятника казачеству, которое сыграло огромную роль в освоении Самарского края. Я начал изучать литературу, консультироваться с историками. В результате в моей композиции четыре действующих лица. Это атаманы Ермак, Кольцо и Мещеря, которые приезжали уговаривать предводителя волжских казаков Барбошу отправиться вместе с ними на покорение Сибири. Тот отказался. И я изобразил Барбошу на коне - он провожает отплывающий с тремя другими атаманами баркас.- А где можно было бы установить эту композицию?- Конечно, баркас подразумевает близость к реке. Думаю, что композиция хорошо бы вписалась в ансамбль подлежащего реконструкции участка набережной у «Ладьи» или ближе к слиянию Волги с Самарой, на месте, где хулиганы сожгли деревянную башню, напоминавшую о первоначальной Самарской крепости.- Работы, которые вы мне показываете, выполнены в основном в реалистической манере, да и говорим мы больше о старом центре Самары. У нас сейчас появилось много новых микрорайонов. Какая скульптура нужна там?- Во-первых, скульптор не может просто прилежно отражать действительность. «Будьте правдивы - это не значит: будьте банально точными» - вот слова великого Огюста Родена. Скульптор должен учитывать как пространство, в которое он вписывает свое произведение, так и видение зрителя. И пропорции, конечно, меняются в зависимости от размера скульптуры. Зачастую совершенно не совпадая с теми, которые первоначально были вылеплены автором на своем столе.Скульптор должен работать вместе с архитекторами, создавая городской ансамбль. Современные здания требуют наличия более обобщенных, более современных композиций. Это то, что в европейских городах называют городской скульптурой. Я предложил застройщикам Южного города мою абстрактную композицию, однако они отказались. Я же считаю, что современное, слишком технологичное городское пространство без скульптуры мертво. Людям просто будет трудно жить в неуютном, лишенном объектов искусства квартале.- О чем мечтаете?- Я хотел бы решать свои произведения только так, как считаю нужным, не оглядываясь на заказчика, создавать пространство вокруг них своими руками. Насыщать его - сквер, парк, участок улицы - так, чтобы передать мое собственное видение. Поверьте, только художник, воплощающий в жизнь свою идею, способен сделать это как можно лучше. Тот же Роден говорил: «Если бы все относились к своей профессии так, как художник относится к своей работе, мир был бы краше».Иван Мельников (1954 г. р.) - скульптор, заслуженный художник России, член Союза художников России, с 1991 г. - председатель Самарского отделения ВТОО «Союз художников России», действительный член Петровской академии наук и искусств. В 1976 г. окончил высшее пограничное командное Краснознаменное училище КГБ СССР им. Ф.Э. Дзержинского. В 1976 - 1979 гг. служил в пограничных войсках в Приморском крае. В 1985 г. окончил Казахский педагогический институт им. Абая (ныне Академия искусств), факультет скульптуры. Мельников работает в области монументальной и станковой пластики. В 1991 г. совместно с американским скульптором Дэвидом Барром создал монументальный комплекс «Arctic arc» («Арктическая арка»), поставленный в знак дружбы народов двух континентов на противоположных берегах Берингова пролива (у нас - на мысе Дежнева).