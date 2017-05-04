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Игорь Дахно: «Почти 6 млн рублей запланировано на установку новых автоматических пожарных сигнализаций в общежитиях, находящихся в собственности города»

Новый руководитель управления гражданской защиты рассказывает о текущей работе и планах на будущее.

Игорь Викторович, вы недавно перешли на муниципальную службу. А где работали до этого?
- До 2006 года проходил службу в органах внутренних дел, затем перешел на службу в управление Федеральной миграционной службы по Самарской области, которое в 2014 году возглавил. В конце марта этого года стал руководителем управления гражданской защиты администрации Самары. Задачи, стоящие перед ведомством, мне хорошо знакомы и понятны.

- Одно из направлений работы, которое вы курируете, - обеспечение пожарной безопасности. Соответствующая муниципальная программа существует с 2008 года, сейчас действует уже третья ее редакция. Насколько она эффективна?
- До начала реализации программы вопросы пожарной безопасности в губернской столице финансировались в основном за счет средств, выделяемых на осуществление текущей хозяйственной деятельности, по остаточному принципу. Понятно, что этих денег было недостаточно. Выполнение программных мероприятий позволило стабилизировать обстановку с пожарами на территории Самары. У нас есть статистические данные, подтверждающие это утверждение.

Например, в 2008 году - первый год работы программы - в губернской столице было зафиксировано 1563 пожара, в 2009-м - 1509, а в 2016-м - 955. Количество пострадавших тоже стабильно уменьшается.

Год от года снижается и материальный ущерб от пожаров. В 2008 году этот показатель составил более 36 миллионов рублей, а в 2016-м - всего полтора миллиона. Результат очевиден. Проблема пожарной безопасности затрагивает интересы наиболее многочисленных групп населения и развитие города в целом. Ее нужно решать ежедневно, системно. Поэтому программа будет продлена на 2019 - 2023 годы.

- Острых проблем много, но они решаются. Наша главная задача - улучшение материально-технической базы учреждений, повышение уровня противопожарной защиты, снижение рисков возникновения пожаров, травматизма и гибели людей.

Обеспечение должного уровня пожарной безопасности является важным фактором социально- экономического развития города: чем меньше ЧП, тем меньше нагрузка на городской бюджет. Поэтому основное, чем мы занимаемся, - профилактика в самом широком смысле слова. Сюда входят стабилизация обстановки с пожарами, снижение пожарной опасности зданий и сооружений, улучшение информационного обеспечения, повышение эффективности мероприятий по минимизации риска пожаров, угрозы жизни и здоровья, внедрение новых инновационных технологий в области обнаружения пожаров и оповещения населения. Особое внимание районам Самары, граничащим с лесными и степными массивами, - Куйбышевскому, Красноглинскому и Кировскому.

- Сколько средств выделено из городского бюджета в этом году? На что они будут направлены?
- Программа имеет социальную направленность. Поэтому почти 70 миллионов рублей из 85,6 запланированных предназначено для выполнения противопожарных мероприятий на объектах образования, культуры и социальной защиты населения. Это позволит выполнить текущий ремонт помещений с заменой материалов на негорючие, обновить электропроводку и светильники, смонтировать автоматическую пожарную сигнализацию, а также проводить ее ежемесячное обслуживание, приобрести недостающие первичные средства пожаротушения. Расходование средств контролируется как раз нашим управлением.

В прошлом году мероприятия программы выполнены в полном объеме. Фактические расходы составили более 59 миллионов рублей. Кроме того, есть подведомственные администрации учреждения, предприятия, которые участвуют в программе за счет собственных средств.

- Например? Что было сделано на этих предприятиях?
- В прошлом году Трамвайно- троллейбусное управление за счет собственных средств установило новую пожарную сигнализацию в производственных помещениях всех шести депо, произведен ремонт пожарного ограждения по периметру кровли в общежитиях. Там же произведена замена газовых плит на электрические, а также ремонт путей эвакуации с заменой отделки стен на негорючую. На эти работы было потрачено 2,6 миллиона рублей.

- Что планируется сделать в детских садах и школах?
- Департамент образования в этом году запланировал работы почти на 64 миллиона рублей. На эти средства отремонтируют и будут обслуживать системы передачи сигнала на пульт «01» на всех объектах образования, приведут в порядок системы вентиляции, пожарные лестницы, перезарядку огнетушителей и выполнят другие мероприятия. Не секрет, что во многих детских образовательных учреждениях сигнализация установлена давно и нуждается в замене. Только на эти цели в этом году выделено более 25 миллионов рублей.

























- Как город готовится к традиционно жаркому лету? Какие мероприятия проводятся в местах детского отдыха?
- Этому вопросу городской администрацией уделяется особое внимание. 11 апреля было принято постановление «Об усилении первичных мер пожарной безопасности в весенне-летний пожароопасный период». В документе указано, что руководители учреждений социальной защиты и образования должны провести необходимые противопожарные мероприятия до 1 июня.

Этим летом в Самаре будут работать десять летних оздоровительных лагерей, где отдохнут около 9000 мальчишек и девчонок, и 170 лагерей с дневным пребыванием на базе школ и учреждений дополнительного образования, которые примут 1300 детей. Еще до открытия мы обязаны провести целый комплекс мероприятий: оценить противопожарное состояние зданий и территорий, провести испытания сопротивления изоляции электропроводки и электроприборов, а также проверить работоспособность автоматических пожарных сигнализаций и систем оповещения. В лагерях должен быть полный комплект первичных средств пожаротушения, а персонал должен уметь ими пользоваться и четко знать, как действовать при пожаре. Для этого ответственные за выполнение противопожарных мероприятий проводят инструктажи и тренировки с сотрудниками и детьми перед началом каждой смены. Кроме того, там, где это необходимо, будут созданы защитные минерализованные полосы, проведут специальную обработку деревянных конструкций.

Уже в мае будет проведено комиссионное обследование детских оздоровительных учреждений, чтобы установить уровень их готовности к оздоровительному сезону. Вместе с представителями городской межведомственной комиссии в ревизии примут участие сотрудники Роспотребнадзора, МЧС.

- Программа 2017 года предусматривает какие-либо новшества?
- Одним из новых мероприятий является выполнение департаментом управления имуществом мероприятий по обеспечению пожарной безопасности общежитий, находящихся в муниципальной собственности. Почти шесть миллионов рублей запланировано на установку новых автоматических пожарных сигнализаций и замену сгораемой отделки на несгораемую.

- 30 апреля в России отмечается День пожарной охраны. Что бы вы могли сказать своим коллегам, всем огнеборцам, работающим в Самаре?
- Очень трудно переоценить значение профессии пожарного, важность того, что эти люди делают каждый день, каждый час, часто рискуя собственной жизнью. Поздравляю всех пожарных, в первую очередь сотрудников 3-го отряда Федеральной противопожарной службы ГУ МЧС России по Самарской области, работников добровольных пожарных команд и дружин, ветеранов противопожарной службы с профессиональным праздником. Хочется поблагодарить вас за высокую выучку, храбрость и решительность. От всей души желаю каждому из вас здоровья, личного благополучия, успехов в нелегком труде и, по традиции, сухих рукавов!
Дата: 4 мая 2017 , 11:31
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Автор текста: Ирина Исаева
Автор фото: Владимир Пермяков, Екатерина Елизарова
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