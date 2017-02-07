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Главный врач онкодиспансера Андрей Орлов: «Регулярные обследования позволяют выявлять онкологическую патологию на ранних стадиях»

4 февраля отметили Международный день борьбы с онкологическими заболеваниями. Учрежден он был для того, чтобы привлечь внимание общественности всего мира к одной из главных болезней человечества. О значимости регулярных обследований, которые порой могут спасти жизнь, говорил в ходе пресс-конференции в нашем издании главный врач Самарского областного клинического онкологического диспансера Андрей Орлов.

Больше болеют, но чаще выздоравливают

Рак все чаще называют «новой чумой XXI века». Это определение онкологические болезни получили небезосновательно: статистика говорит о том, что с каждым годом число заболевших раком становится все больше.

- В последнее время наблюдается значительный рост заболеваемости во всем мире. Россия в целом и Самарская область в частности не являются исключением. За последние пять лет заболеваемость в регионе выросла на 12%. По прогнозам Всемирной организации здравоохранения, к 2030 году онкология займет лидирующие позиции по смертности и опередит сердечно-сосудистые заболевания. Рак в большей степени поражает старшую возрастную группу. Лица старше 60 лет составляют около 70% всех заболевших, - прокомментировал Андрей Орлов.

Как отметил эксперт, оставаясь достаточно высоким, уровень смертности в России все же постепенно начинает снижаться.

- За последние пять лет в Самарской области отмечается тенденция к снижению уровня смертности - с 213 человек на 100 тысяч населения до 209 человек. Связано это в первую очередь с тем, что активно внедряются такие программы, как диспансеризация, которая позволяет выявлять на ранних стадиях онкологическую патологию. Если в 2012 году в регионе выявление рака на первой-второй стадии составляло 52%, то по итогам 2016 года данный показатель достиг уже 63,6%, - уточнил спикер.

























Наиболее безжалостным видом заболевания в последние пять лет является рак легких. От него умирает около 16% пациентов. Вторым в печальном рейтинге смертности идет рак прямой и толстой кишки. Замыкает тройку рак желудка. По итогам 2016 года на четвертое место опустился рак молочной железы, за ним идет гемобластоз, или рак крови.

- Такая структура смертности от онкопатологии характерна как для Самарской области, так и для других регионов России. В Японии, например, вторым по уровню смертности является рак желудка. При более высокой продолжительности жизни у японцев смертность от онкологических заболеваний там выше, чем в России, - рассказал эксперт.


























Обследования нельзя откладывать

Медики не устают повторять о важности регулярных обследований. Ведь из хронических рак - единственное заболевание, которое поддается полному излечению. Правда, при выявлении на ранних стадиях.

- Если человек заболевает гипертонической болезнью или сахарным диабетом, то он всю жизнь вынужден принимать лекарственные препараты. Рак же можно прооперировать и полностью от него избавиться. К сожалению, пока еще высока доля запущенных случаев, когда пациенты поздно обращаются за медицинской помощью. Чем чаще прибегать к консультациям специалистов, тем выше вероятность выявить заболевание и своевременно отреагировать на него, а следовательно, излечиться, - пояснил главный врач онкодиспансера.

























Большинство анализов и исследований входит в программу всеобщей диспансеризации, а значит, их можно пройти бесплатно по полису обязательного медицинского страхования в поликлинике по месту жительства.

- В программу всеобщей диспансеризации включены основные методы скрининговой диагностики. В их числе, например, маммография для исследования молочных желез у женщин или исследование простат-специфического антигена у мужчин. Кроме того, в программу входят и цитологическое исследование шейки матки, анализы кала на скрытую кровь. Это простые и доступные методы, которые входят в систему ОМС как в рамках профилактических осмотров, так и в рамках всеобщей диспансеризации, - пояснил Андрей Орлов. - При возникновении подозрения необходимо прибегать к более тщательной уточняющей диагностике, например, таким исследованиям, как фиброгастродуоденоскопия, колоноскопия, компьютерная томография, ультразвуковое исследование. Все эти методики применяются в широкой практике и также входят в систему ОМС.


























Главный врач онкодиспансера рассказал, что следить за здоровьем нужно не только тем, кто вошел в возрастную группу риска - «60 плюс». Обследования важно проходить и молодежи.

- Женщинам начиная с 20 лет необходимо проводить цитологические исследования как для выявления фоновых заболеваний, так и для снижения риска развития злокачественных патологий, которые нередко развиваются на фоне вирусов. Также регулярно необходимо делать УЗИ молочной железы. Женщинам старше 40 уже необходимы рентгенологические исследования, такие как маммография, которую необходимо проходить не реже чем раз в два года. Визит в смотровой кабинет, где могут определить наружную локализацию рака, необходимо осуществлять ежегодно, - рассказал Андрей Орлов.

Тем, у кого неблагоприятная наследственность, медики советуют быть еще более внимательными к своему здоровью. Так, если колоноскопию, позволяющую исключить рак прямой и толстой кишки, пациентам после 50 лет рекомендуют делать один раз в пять лет, то тем, у кого в роду были случаи рака, это обследование назначают раз в два года.

Важен образ жизни

Возраст и наследственность - не единственные факторы, относящие человека к группе риска.

- На 70% риск развития онкологических заболеваний связан именно с образом жизни. Отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя, сбалансированное здоровое питание - все это помогает снизить риск развития рака различной локализации. Колоректальный рак, уже пять лет занимающий вторую строчку по числу унесенных жизней, связан в первую очередь с чрезмерным включением в рацион белковой пищи, несбалансированного употребления клетчатки и растительной пищи. Рак легкого напрямую связан с курением. Мы часто проводим всевозможные профилактические акции для подростков. В школах, колледжах и училищах говорим о правильном формировании здорового образа жизни, чтобы максимально снизить риск развития онкологических заболеваний в последующем, - пояснил Андрей Орлов.

Однозначно говорить о вреде мобильных устройств как о провокаторах онкологических болезней медики пока не торопятся.

- В Великобритании проводились исследования, которые показали, что риск развития опухолей головного мозга повышается при постоянном использовании мобильной связи, но официальной статистики не зарегистрировано. Для этого требуется время, необходимо большее число людей в популяции, чтобы оценить, как определенный данный вид излучения воздействует на человеческий организм, - рассказал Андрей Орлов.

Высокие технологии не заменить

Идти к врачам, чтобы услышать пугающий диагноз, или пытаться вылечиться самостоятельно? В случае с онкологией ценой неверного выбора может стать жизнь.
Разнообразные так называемые народные средства лечения рака, как отмечают медики, не всегда идут на благо. За самолечением, например, соком свеклы человек нередко теряет драгоценное для онкобольного время, а продавцы чудодейственных целебных грибов чага порой просто спекулируют на несчастье пациентов.

- Никто не отрицает народную медицину, но злоупотребление ею, самолечение, к сожалению, приводит к фатальным исходам. Зачастую народные средства начинают использовать на ранних стадиях, что в дальнейшем приводит к запущенности процесса, - прокомментировал медик.

В то время как на сегодняшний день самарский онкодиспансер оснащен всем необходимым оборудованием, позволяющим оказывать медицинскую помощь в соответствии с современными мировыми стандартами.

- У нас есть все необходимое оборудование для проведения хирургических вмешательств малоинвазивными методами, что позволяет уменьшить риск возможных осложнений. Очень хорошо оснащено отделение лучевой терапии. Специальные современные методики позволяют проводить терапию таким образом, чтобы максимально снизить риск поражения здоровых тканей, локализовав пучок лучей для точечного воздействия именно на опухолевые клетки. Развита лабораторная диагностика, позволяющая проводить генетические исследования. Используются в лечении и химиотерапевтические, так называемые таргетные препараты, которые при выявлении генетической мутации действуют на конкретный вид опухоли и позволяют максимально повысить шансы пациента на излечение. Онкология - одна из немногих специальностей, которая на сегодняшний день максимально стандартизирована во всем мире. Имеются четкие рекомендации, клинические протоколы, по которым у нас есть возможность оказывать всю необходимую медицинскую помощь, - заключил главврач.

























Факты
496 случаев на 100 тысяч населения - таков уровень онкозаболеваемости в Самарской области по итогам прошлого года. Для сравнения: в Германии этот показатель составляет порядка 564 случаев.
На 70% риск развития онкологических заболеваний связан именно с образом жизни, напоминают медики.
Дата: 7 февраля 2017 , 13:16
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Автор текста: Оксана Воронина
Автор фото: Владимир Пермяков
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