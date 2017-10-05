Главный балетмейстер театра оперы и балета Юрий Бурлака – о программе фестиваля имени Аллы Шелест и о предстоящих премьерах
Открытие 87-го театрального сезона в Самарском академическом театре оперы и балета ознаменовалось сменой художественного руководителя. Главным балетмейстером назначен Юрий Бурлака. Он рассказал «СГ» о программе фестиваля имени Аллы Шелест, который начнется 20 октября, и предстоящих премьерах.
Фестиваль имени Аллы Шелест
- Фестиваль имени Аллы Шелест - значимое событие в балетной жизни не только Самары. За эти годы он стал известен по всей стране. Алла Яковлевна была выдающейся балериной: очень разнообразная и разносторонняя. В ее сценическом и педагогическом багаже на протяжении долгой творческой жизни накопилось огромное количество пластов и стилей. Каждый раз фестиваль старается это многообразие представить по-новому. Алла Яковлевна блестяще танцевала классические спектакли, в частности - хореографию Мариуса Петипа. Его спектакли шли здесь, когда она руководила куйбышевским театром. В следующем году состоится значимое для всего мира событие - двухсотлетие со дня рождения Мариуса Ивановича Петипа. Знаменитого обрусевшего француза, получившего в конце XIX века российское подданство, который прожил здесь с 1847 по 1910 год и умер на нашей земле.
Для фестиваля задумана программа, включающая исключительно балеты и концертные номера в хореографии Мариуса Петипа. Есть репертуарные спектакли: «Спящая красавица», «Баядерка», «Жизель» - то, что составляет основу нашего театра. Также специально для фестиваля я поставил четыре номера по 15 минут из тех балетов Петипа, которых нет в репертуаре самарского театра: «Талисман», «Пробуждение Флоры», «Арлекинада» и «Привал кавалерии». Новые названия призваны разнообразить палитру работ Петипа, а также представить артистов в непривычном репертуаре.
Фестиваль настолько известен, а хореография Петипа любима, что привлекает огромное количество людей из других театров - как начинающих, так и состоявшихся звезд. Евгения Образцова, Семен Чудин, Денис Родькин, Анна Никулина, Владимир Шкляров - это те люди, которые определяют сегодняшнее лицо российского балета. Они откликаются далеко не на каждое приглашение. Если собрались все вместе приехать в Самару, значит, уровень этого фестиваля высок.
- Сложно ли труппе адаптироваться к новым названиям, которые будут в концертной программе фестиваля имени Шелест?
- Сложно. В том числе и потому, что в период до Нового года запланировано много премьер и, значит, много работы: и стилистической, и технической - это требует больших усилий. Тем более что смена руководства всегда подразумевает процесс привыкания. Это тяжело, но со временем принесет свои плоды - быстро не бывает. Но артисты вполне подготовлены, крепко стоят на ногах, способны все освоить.
- Участие солистов Большого театра - подарок для самарских зрителей. А как это воспринимается артистами труппы?
- Общение с коллегами - приятная конкуренция, которая вовсе не означает, что приглашенные артисты «выше». Это нормальный диалог, потому что солисты самарского театра делают свое дело хорошо и профессионально. Да, на сцену выйдут приглашенные солисты, но в спектакле есть много партий такого же уровня, в которых будут заняты наши. Ансамбль как художественное целое создается совместно, общими усилиями. Кроме того, всегда приятно встречаться с коллегами - балетный мир очень тесен, и мы все друг друга знаем, несмотря на то, что находимся в разных городах. Встречи означают обмен профессиональным опытом и человеческое общение. Все начинается с утреннего класса, где все, независимо от ранга, положения и возраста, делают одно и то же.
«Grand pas Петипа»
- К юбилею мастера мы также готовим программу «Grand pas Петипа»: частично образовательный проект в двух отделениях. Между номерами будет демонстрироваться визуальный ряд - фотографии, эскизы декораций и костюмов, его мемуары, написанные незадолго до смерти в 1910 году. Эти материалы, во-первых, объяснят многое из жизни мастера, а во-вторых, расскажут зрителям, когда и по какому поводу были поставлены его балеты. Будет обширная ретроспектива творчества Петипа, благо, многие спектакли присутствуют в репертуаре и можно выбрать оттуда фрагменты и заострить внимание на том, что делал этот великий человек. Концертно-образовательная постановка войдет в репертуар театра, но со временем будет видоизменяться. Она позволит в виде фрагментов показать те спектакли, которые пока невозможно поставить силами самарской труппы, например потому, что не хватает количества артистов. Пока, скажем, у нас нет возможности показать густонаселенный балет «Раймонда» на музыку Глазунова.
«Эсмеральда»
- В декабре у нас будет премьера балета «Эсмеральда», который был с Петипа долгие годы - он его сам танцевал. Балет был поставлен Жюлем Перро в 1844 году в Лондоне, но очень скоро оказался в России. Петипа делал различные редакции спектакля, продлив тем самым ему жизнь.
«Эсмеральда» была в репертуаре самарского театра в разные годы и теперь возвращается в новой версии. Мне кажется, спектакль достоин интереса публики. Он давным-давно занял свое место в истории балета наряду с «Лебединым озером», «Спящей красавицей», «Щелкунчиком». Кроме того, он выполняет методические функции: там есть игровые партии, характерные, классические, разного рода пантомима - это все очень полезно сегодняшней нашей труппе. Со всем этим огромным багажом мы переходим в 2018 год - в рамках сезона, который будет очень коротким в связи с предстоящим мировым футбольным первенством.
- Насколько в «Эсмеральде» будет выражена национальная составляющая - в декорациях, костюмах, манере исполнения?
- Он будет с национальным колоритом. Но цыганки не из табора, а из классического балета XIX века. Это история с ароматом Средневековья и движениями из народных танцев. Мы берем эскизы костюмов Евгения Пономарева для спектакля 1899 года и адаптируем к сегодняшнему дню, поскольку изменились эстетика человеческого тела, освещение, ткани. Пытаемся воспроизвести фрагменты хореографии 1899-го. Основной корпус спектакля я сделал в 2009 году в реконструкции на сцене Большого театра.
В хореографии этого спектакля накопились многие слои. То, что связано с пантомимой и идет из Лондона 1844 года, то, что появилось в России в середине XIX века, основной корпус танцев родился в конце XIX века. Что-то мы берем из 30-х годов ХХ века - последней известной постановки, которую сделала Агриппина Яковлевна Ваганова на сцене Кировского театра.
- Вы рассказали о многих проектах. Самарские артисты хотят много работать?
- Приход нового руководителя - это всегда стресс. Это новые требования, новый взгляд. Но артисты понимают, что это все направлено на улучшение их профессиональной жизни. Задача руководителя - сделать лучше то зрелище, которое видят зрители после открытия занавеса.
Сейчас у нас идет процесс привыкания, и мне нужно посмотреть всех, чтобы сделать выводы. Я стараюсь быть везде: в каждом балетном зале, на каждой репетиции, в костюмерных, в мастерских, даже изучаю программки. Это ежедневный упорный труд, результат которого будет позже. Главное - понимать, в каком направлении мы движемся.
Справка «СГ»
Юрий Бурлака,
заслуженный артист Российской Федерации, педагог и балетмейстер-реставратор, лауреат премии журнала «Балет» «Душа танца» в номинации «Мэтр танца», лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», доцент кафедры хореографии и балетоведения МГАХ.
Фестиваль имени Аллы Шелест
- Фестиваль имени Аллы Шелест - значимое событие в балетной жизни не только Самары. За эти годы он стал известен по всей стране. Алла Яковлевна была выдающейся балериной: очень разнообразная и разносторонняя. В ее сценическом и педагогическом багаже на протяжении долгой творческой жизни накопилось огромное количество пластов и стилей. Каждый раз фестиваль старается это многообразие представить по-новому. Алла Яковлевна блестяще танцевала классические спектакли, в частности - хореографию Мариуса Петипа. Его спектакли шли здесь, когда она руководила куйбышевским театром. В следующем году состоится значимое для всего мира событие - двухсотлетие со дня рождения Мариуса Ивановича Петипа. Знаменитого обрусевшего француза, получившего в конце XIX века российское подданство, который прожил здесь с 1847 по 1910 год и умер на нашей земле.
Для фестиваля задумана программа, включающая исключительно балеты и концертные номера в хореографии Мариуса Петипа. Есть репертуарные спектакли: «Спящая красавица», «Баядерка», «Жизель» - то, что составляет основу нашего театра. Также специально для фестиваля я поставил четыре номера по 15 минут из тех балетов Петипа, которых нет в репертуаре самарского театра: «Талисман», «Пробуждение Флоры», «Арлекинада» и «Привал кавалерии». Новые названия призваны разнообразить палитру работ Петипа, а также представить артистов в непривычном репертуаре.
Фестиваль настолько известен, а хореография Петипа любима, что привлекает огромное количество людей из других театров - как начинающих, так и состоявшихся звезд. Евгения Образцова, Семен Чудин, Денис Родькин, Анна Никулина, Владимир Шкляров - это те люди, которые определяют сегодняшнее лицо российского балета. Они откликаются далеко не на каждое приглашение. Если собрались все вместе приехать в Самару, значит, уровень этого фестиваля высок.
- Сложно ли труппе адаптироваться к новым названиям, которые будут в концертной программе фестиваля имени Шелест?
- Сложно. В том числе и потому, что в период до Нового года запланировано много премьер и, значит, много работы: и стилистической, и технической - это требует больших усилий. Тем более что смена руководства всегда подразумевает процесс привыкания. Это тяжело, но со временем принесет свои плоды - быстро не бывает. Но артисты вполне подготовлены, крепко стоят на ногах, способны все освоить.
- Участие солистов Большого театра - подарок для самарских зрителей. А как это воспринимается артистами труппы?
- Общение с коллегами - приятная конкуренция, которая вовсе не означает, что приглашенные артисты «выше». Это нормальный диалог, потому что солисты самарского театра делают свое дело хорошо и профессионально. Да, на сцену выйдут приглашенные солисты, но в спектакле есть много партий такого же уровня, в которых будут заняты наши. Ансамбль как художественное целое создается совместно, общими усилиями. Кроме того, всегда приятно встречаться с коллегами - балетный мир очень тесен, и мы все друг друга знаем, несмотря на то, что находимся в разных городах. Встречи означают обмен профессиональным опытом и человеческое общение. Все начинается с утреннего класса, где все, независимо от ранга, положения и возраста, делают одно и то же.
«Grand pas Петипа»
- К юбилею мастера мы также готовим программу «Grand pas Петипа»: частично образовательный проект в двух отделениях. Между номерами будет демонстрироваться визуальный ряд - фотографии, эскизы декораций и костюмов, его мемуары, написанные незадолго до смерти в 1910 году. Эти материалы, во-первых, объяснят многое из жизни мастера, а во-вторых, расскажут зрителям, когда и по какому поводу были поставлены его балеты. Будет обширная ретроспектива творчества Петипа, благо, многие спектакли присутствуют в репертуаре и можно выбрать оттуда фрагменты и заострить внимание на том, что делал этот великий человек. Концертно-образовательная постановка войдет в репертуар театра, но со временем будет видоизменяться. Она позволит в виде фрагментов показать те спектакли, которые пока невозможно поставить силами самарской труппы, например потому, что не хватает количества артистов. Пока, скажем, у нас нет возможности показать густонаселенный балет «Раймонда» на музыку Глазунова.
«Эсмеральда»
- В декабре у нас будет премьера балета «Эсмеральда», который был с Петипа долгие годы - он его сам танцевал. Балет был поставлен Жюлем Перро в 1844 году в Лондоне, но очень скоро оказался в России. Петипа делал различные редакции спектакля, продлив тем самым ему жизнь.
«Эсмеральда» была в репертуаре самарского театра в разные годы и теперь возвращается в новой версии. Мне кажется, спектакль достоин интереса публики. Он давным-давно занял свое место в истории балета наряду с «Лебединым озером», «Спящей красавицей», «Щелкунчиком». Кроме того, он выполняет методические функции: там есть игровые партии, характерные, классические, разного рода пантомима - это все очень полезно сегодняшней нашей труппе. Со всем этим огромным багажом мы переходим в 2018 год - в рамках сезона, который будет очень коротким в связи с предстоящим мировым футбольным первенством.
- Насколько в «Эсмеральде» будет выражена национальная составляющая - в декорациях, костюмах, манере исполнения?
- Он будет с национальным колоритом. Но цыганки не из табора, а из классического балета XIX века. Это история с ароматом Средневековья и движениями из народных танцев. Мы берем эскизы костюмов Евгения Пономарева для спектакля 1899 года и адаптируем к сегодняшнему дню, поскольку изменились эстетика человеческого тела, освещение, ткани. Пытаемся воспроизвести фрагменты хореографии 1899-го. Основной корпус спектакля я сделал в 2009 году в реконструкции на сцене Большого театра.
В хореографии этого спектакля накопились многие слои. То, что связано с пантомимой и идет из Лондона 1844 года, то, что появилось в России в середине XIX века, основной корпус танцев родился в конце XIX века. Что-то мы берем из 30-х годов ХХ века - последней известной постановки, которую сделала Агриппина Яковлевна Ваганова на сцене Кировского театра.
- Вы рассказали о многих проектах. Самарские артисты хотят много работать?
- Приход нового руководителя - это всегда стресс. Это новые требования, новый взгляд. Но артисты понимают, что это все направлено на улучшение их профессиональной жизни. Задача руководителя - сделать лучше то зрелище, которое видят зрители после открытия занавеса.
Сейчас у нас идет процесс привыкания, и мне нужно посмотреть всех, чтобы сделать выводы. Я стараюсь быть везде: в каждом балетном зале, на каждой репетиции, в костюмерных, в мастерских, даже изучаю программки. Это ежедневный упорный труд, результат которого будет позже. Главное - понимать, в каком направлении мы движемся.
Справка «СГ»
Юрий Бурлака,
заслуженный артист Российской Федерации, педагог и балетмейстер-реставратор, лауреат премии журнала «Балет» «Душа танца» в номинации «Мэтр танца», лауреат Высшей театральной премии Санкт-Петербурга «Золотой софит», доцент кафедры хореографии и балетоведения МГАХ.
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