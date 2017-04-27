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Генеральный директор ПАО «Салют» Сергей Гусаров: «Ни о какой продаже предприятия речи быть не может»

31 марта ушел из жизни Николай Алексеевич Поролло, с 1991 года возглавлявший одно из крупнейших в регионе предприятий оборонно-промышленного комплекса. 6 апреля решением внеочередного совета директоров был назначен новый руководитель - Сергей Гусаров. С ним побеседовала корреспондент «СГ». 

- Сергей Николаевич, как давно вы работаете на заводе? Что он для вас значит? 
 
- Что может значить для человека отрезок жизни длиной в 35 лет? Практически все. На «Салют», в то время еще Куйбышевский механический завод, я пришел в 1981 году, после окончания авиационного института. Еще когда был студентом, проходил здесь практику, поэтому знал, где придется работать, чем заниматься. В 1982-м был принят в цех №7 мастером механического участка, а через год стал старшим мастером участка. В дальнейшем занимал различные должности: инженера-технолога, начальника техбюро, руководил цехами №7 и 10, сборочно-сварочным производством. С 2002 года и до недавнего времени работал начальником производства. Вся моя жизнь протекала и протекает на виду у заводчан. 
 
- В связи со смертью Николая Алексеевича Поролло среди жителей поселка Мехзавод ходили тревожные слухи о дальнейшей судьбе «Салюта», в частности, о продаже предприятия. Вы можете сейчас развеять эти опасения? 
 
- Ни о какой продаже речи быть не может, это просто невозможно. В 2005 году на основании указа президента наше предприятие вошло в состав АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» - КТРВ. В настоящее время по федеральной целевой программе корпорация реализует на базе завода четыре проекта по реконструкции и техническому перевооружению производственных площадей, приобретению высокотехнологичного современного оборудования. Мы являемся монополистами в сфере производства элементов бронезащиты для самолетов и вертолетов, также изготавливаем комплектующие для головных предприятий КТРВ и АО «Концерн ВКО «Алмаз- Антей». Предприятие прибыльное, конкурентоспособное. Мы продолжаем жить, работать и развиваться так же, как жили, работали и развивались в последние годы под руководством Николая Алексеевича Поролло. Оснований для беспокойства нет. 
 
- Кадровые перестановки, сокращения сотрудникам тоже не грозят? Этот вопрос особенно важен, ведь предприятие является градообразующим для поселка, здесь работают сотни жителей Мехзавода. 
 
- Около двух тысяч человек. Мы работаем в штатном режиме. Кадровый состав предприятия по категориям соответствует требованиям для выполнения поставленных перед нами задач. Каждый знает свою работу, ответственно ее выполняет. 
 
- Вы сказали, что предприятие является прибыльным. За счет чего? 
 
- Выручка от реализации продукции, работ и услуг в 2016 году выросла по сравнению с 2015-м. Наибольший доход приносит реализация спецтехники. Рост финансовых показателей связан с внутренними и внешними факторами, оказывающими влияние на конечный результат работы завода: увеличение объема выпуска и реализации продукции, улучшение качества (количество дефектов уменьшилось на 8%), гибкая ценовая политика, рыночный спрос и многое другое. Как видите, эти результаты тоже подтверждают, что мы движемся в правильном направлении. Ежегодно предприятие осваивает как минимум два новых высокотехнологичных изделия, что свидетельствует о наличии инновационного ресурса. 
 
- Молодежь на предприятие идет? 
 
- Охотно. Студенты технических вузов Самары проходят практику на нашей учебно-производственной базе, самые перспективные из них получают работу на предприятии. Поддерживаем традиции наставничества, работники всех уровней периодически проходят повышение квалификации. А с недавних пор возрождаем процесс обучения работников непосредственно на предприятии, без отрыва от производства. Если раньше «салютовцы» получали технические знания в колледжах и техникумах, то сегодня завод справляется с такими задачами собственными силами.
 
Дата: 27 апреля 2017 , 10:45
215
Автор текста: Ирина Исаева
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27 апреля 2017 , 13:55
Василий
Хотелось бы знать, с чем связана смерть предыдущего директора
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