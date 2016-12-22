Гендиректор Транспортной дирекции ЧМ-2018 в РФ Терентий Мещеряков: «Все транспортные проекты, которые ведутся в городе к ЧМ-2018, - наиболее значимые, второстепенных задач нет»

- Если говорить о подготовке к предстоящему чемпионату, то насколько серьезный объем работ делается и уже сделан именно в Самаре?- В рамках Федеральной программы подготовки к ЧМ-2018 в Самаре предусмотрена реализация четырех мероприятий по совершенствованию транспортной инфраструктуры на общую сумму 25 млрд рублей. Причем одно из них уже полностью выполнено: открыты новый пассажирский терминал и новый грузовой комплекс аэропорта. Сегодня работы продолжаются, совершенствуется аэродромная часть комплекса. Будет произведена реконструкция искусственных покрытий ИВПП-2, рулежных дорожек, расширение центрального сектора перрона и строительство грузового перрона. Существенно усилятся системы безопасности: строятся новые основная аварийно-спасательная станция и две стартовые аварийно-спасательные станции.Также идет реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт «Курумоч». К началу ЧМ-2018 это будет современная четырехполосная трасса с расчетной скоростью движения от 80 до 120 км/ч. Безопасность на ней обеспечат широкая трехметровая разделительная полоса и полутораметровый пешеходный тротуар.Непосредственно в самом городе к футбольному первенству модернизируется Московское шоссе. Там обустраивают две транспортные развязки, два путепровода, появится 37 автобусных остановок общественного транспорта. Обновится пешеходная инфраструктура: тротуары, велосипедная дорожка.В общей сложности к началу матчей в регионе обновится без малого 15 км дорог. Причем это будет не перекладка дорожного полотна, а изменение дорожной инфраструктуры с новыми развязками, тоннелями. Так что, как видите, работы ведутся серьезные.- Какой экономический эффект может получить Самара от реализации этих проектов?- После завершения реализации всех мероприятий транспортная доступность Самары возрастет. Будет создан потенциал для роста количества авиаперевозок, повысится безопасность полетов. Новые дороги позволят существенно ускорить доставку пассажиров и грузов из города в аэропорт и обратно. Все это позволяет говорить о том, что «Курумоч» может стать крупным транспортным хабом Поволжья, что, естественно, создает для Самары новые перспективы развития.И тут правильнее даже говорить о том, что транспортные проекты, реализуемые к ЧМ-2018, значимы не только для города, а для всей Самарской области в целом. Ведь обеспечение транспортной доступности позволяет развивать туристическую, логистическую, производственную составляющие экономики региона.- Какой проект в Самаре, на ваш взгляд, является наиболее значимым и почему?- Правильно рассматривать не каждый проект в отдельности, а весь комплекс мероприятий в целом. Так как их скоординированная реализация дает кумулятивный эффект: реконструкция аэропорта увеличивает пассажиропоток, реконструкция автомобильной дороги Волжский - аэропорт «Курумоч» позволяет обеспечить бесперебойную доставку пассажиров и грузов до города, реконструкция Московского шоссе увеличивает пропускную способность непосредственно самого города. И если исключить из этой цепочки хотя бы один проект, то оценить пользу и перспективность других становится невозможно. Поэтому все транспортные проекты, которые ведутся в городе к ЧМ-2018, - наиболее значимые, второстепенных задач нет.