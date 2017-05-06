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Евгений Баранский: «Мы не можем быть одни во Вселенной»

6 мая отмечается Весенний день астрономии – праздник, который обычно выпадает на субботу - в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертью Луны. Астрономия является одной из наиболее древнейших и увлекательных научных дисциплин, изучающей космическое пространство, пока неизвестное человечеству. В честь праздника корреспондент sgpress.ru пообщался с руководителем клуба любительской астрономии «АстроСамара» Евгением Баранским, чтобы узнать, что такое любительская астрономия и какие места Самары лучше всего подходят для наблюдений за небесными телами.



Цель клуба-популяризация астрономии

- Евгений, расскажите, как появилась задумка организовать такой клуб?
- Мысли о клубе у меня появились после того, как я несколько лет состоял в клубе «ВелоСамара» и параллельно занимался астрономией. Мне захотелось собрать всех любителей астрономии нашего региона воедино, чтобы дружно устраивать тематические встречи, как это делают «велосамарцы». На тот момент с астрономией в нашем регионе было все плохо: в школах отменили данный предмет, а о действующих клубах не было информации.В связи с этим хотелось повлиять на интерес людей к данной науке и сделать её более доступной для жителей. Так и появился Клуб любителей астрономии «АстроСамара», целью которого является популяризация прекрасной науки астрономии среди населения нашей области.



 Звездный мост над Мокшанскими полями



























- Интересно, много ли человек увлекаются любительской астрономией?
- Если судить по нашему сообществу, то участников на сегодняшний день 1638. С каждым мероприятием их количество увеличивается. На периодические астровстречи приезжают в среднем 50-60 человек. Максимальное число участников - около пятисот человек (это было во время солнечного затмения 20.03.15.)

Что для этого нужно?
- Достаточно вступить в наш клуб и посещать наши мероприятия.


 Галактика «Туманность Андромеды» (наша «соседка»)

























Вселенная безгранична, поэтому объектов для наблюдений всегда хватает

- Что такое любительская астрономия в Самаре?
- Любительская астрономия - это хобби, связанное с наукой «астрономия». Человек, у которого есть телескоп, который хоть иногда ведёт наблюдения, уже является любителем астрономии.

- Какие площадки в Самаре подходят для наблюдений?
- Так как Самара является источником сильной засветки, в черте города можно наблюдать только яркие объекты на небе. В этом случае при выборе места мы ориентируемся на оптимальное для всех расположение площадки, на хороший обзор и на возможность проезда автотранспорта. Одной из последних площадок стала площадка ТЦ «Парк Хаус».Однако чтобы насладиться наблюдениями в полной мере, следует уезжать подальше от города.


 Полнолуние над Самарой


























- Какие временные периоды более благоприятны для наблюдений?
- В нашем регионе процентное содержание ясных ночей в году слишком низкое, поэтому мы стараемся использовать любой шанс вне зависимости от времени года. Вселенная безгранична, поэтому объектов для наблюдений всегда хватает.


 Млечный путь


























- Как можно попасть к вам в клуб?
- У нас есть открытая группа в социальной сети «ВКонтакте» (vk.com/astro_samara), в которой можно найти любую информацию о нашем клубе. Помещения временно нет, но этот вопрос скоро будет решен.

- Что интересного вы можете предложить потенциальным участникам?
- В клубе регулярно проводятся различные мероприятия:практические наблюдения как в городе, так и в полях с интересными рассказами; лекции (в таймкафе, школах и т.д.); мастер-классы по звездному небу; астрофото – особый стиль фотографии, относящийся к отдельной ветке астрономии; техническая поддержка для тех, кто собирает телескоп своими руками (и не только телескоп); консультации и помощь на различные астрономические темы.И всё это для всех абсолютно бесплатно.



















































- Не могли бы вы рассказать об интересных случаях в истории наблюдений?
- Конечно, за время деятельности клуба накопилось немало интересных историй. Традиционно наибольшее количество приходится на весенний период, когда появляются ясные ночи после долго затишья, но в полях ещё много грязи, а местами вообще снег. Так вот, один из случаев пришелся на 11 апреля 2015 года, когда мы, выбирая место, смогли застрять на внедорожнике «УАЗ Патриот». Потратив немалое время на высвобождение автомобиля, мы принялись тушить возгорание старой проводки под капотом. Было «весело», но в итоге все обошлось, и наблюдения состоялись.


 Шаровое скопление


























- Верите ли вы в существование инопланетной жизни?
- Здесь могу сказать только одно: мы не можем быть одни во Вселенной. Учёными уже открыто немало экзопланет, которые по условиям схожи с земными.

 
Дата: 5 мая 2017 , 14:24
224
Автор текста: Анна Турова
Автор фото: личный аккаунт Евгения Баранского в социальной сети «ВКонтакте», страница клуба «АстроСамара» в социальной сети «ВКонтакте»
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