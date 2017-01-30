Доктор географических наук, профессор Виктор Воронин: «Сегодняшние студенты - это Россия будущего»

Виктор Владимирович Воронин - единственный в Самарской области доктор географических наук, специализирующийся на экономической, социальной и политической географии. Более 30 лет возглавлял Самарское отделение Русского географического общества. Почетный профессор Министерства высшего образования РФ. Награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».



Уникальный учебник



- Вся моя жизнь в науке. Не мыслю себя иначе, - говорит Виктор Владимирович.



Мой взгляд падает на большую полку книг, его собственных. Там 39 монографий, учебники, в том числе несколько книг по географии Самарской области. Кроме того, у него множество публикаций в центральных изданиях России и за рубежом.



Уникален учебник «Экономическая и социальная география Российской Федерации», выполненный в виде логистических схем. Открыв учебник, можно полностью проанализировать отраслевую специализацию федеральных округов, все их особенности.



Более полувека Виктор Владимирович трудится в одном вузе, который сначала именовался плановым институтом, а ныне - Государственным экономическим университетом. И сегодня, несмотря на почтенный возраст, он полон творческих замыслов. Как же складывался его путь к намеченным целям?



Примером стал отец



Родился Виктор Владимирович в год начала Великой Отечественной войны в селе Вознесенка Оренбургской области в семье крестьян, одиннадцатым, предпоследним ребенком. Помнит свое родное село до мельчайших подробностей: две школы, нефтебазу, МТС. Описывает, как говорится, каждую травинку.



Вознесенскому сельскому совету подчинялись два поселка - Александровский и Михайловский. После Великой Отечественной войны отец Виктора возглавил колхоз, стал его председателем. Кстати, воевал он и в Гражданскую. Через Вознесенку проходили крупные красноармейские войска, железная дивизия Гая. Несмотря на четыре класса церковно-приходской школы, отец более десяти лет успешно руководил колхозом. Вставал в четыре часа утра и первым делом объезжал поля на лошади. Именно отец, без устали трудившийся на благо села, стал примером для мальчика.



Родители, считает Виктор Владимирович, прожили трудную, но интересную жизнь. Поженились 17-летними. И первый сын у них родился во время Гражданской войны.



- Чтобы прокормить огромную семью, много приходилось работать и маме, - вспоминает Виктор Владимирович. - И мы, дети, помогали ей на огороде.



В еде и одежде были непритязательными. Пища была простой: картофель, капуста, огурцы, кукуруза. Хлеб мама пекла сама. Мясо ели редко: иногда цыпленка, летом - сусликов, зимой, когда начинались морозы, резали овец, свиней, кур, гусей. Если был бычок, то его сдавали на поставку. Налоги на живность были большими: нужно было отдать государству сто яиц, пять килограммов шерсти, десять килограммов топленого масла. Поэтому дети могли рассчитывать на кусок хлеба с маслом только по праздникам.



Виктор Владимирович вспоминает и испытание атомной бомбы в Тоцких лагерях в 1954 году. Увидел огромный светлый всплеск и ощутил ударную волну. Полетели рамы, стекла. И это несмотря на то, что от эпицентра взрыва дом находился на расстоянии 70 километров.



Мечтал стать педагогом



- Приходили ли вам в те годы мысли о профессии?



- Мечтал стать учителем, но поступить удалось лишь в Ферганское техническое училище. Окончил его с отличием. И в 1960 году получил направление на работу в Куйбышев. Полтора года работал на сантехзаводе №8, одновременно учась в машиностроительном техникуме при 9-м ГПЗ. А в 1961 году, не оставляя мысли о своей мечте, поступил в плановый институт. Осуществить задуманное помогла наш куратор, участница войны Татьяна Яновна Рибе. Спрашивает однажды студентов: «Все ли пришли в плановый институт по призванию?» Отвечаю: «Нет, хотел быть педагогом». Она в ответ: «Учись хорошо, направим в аспирантуру. Защитишь кандидатскую диссертацию, станешь педагогом в высшем учебном заведении». И я старался. Но учебу пришлось прерывать.



Со второго курса во время Карибского кризиса меня призвали в армию. Попал на один из испытательных ядерных полигонов. Учебу продолжил через три года, после демобилизации. И после окончания вуза стал преподавать. В общежитии нам с супругой выделили комнату. А через шесть лет отправили в Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, где я и получил ученую степень кандидата экономических наук. Преподавательскую работу совмещал с административной - в должности заместителя декана промышленно-экономического факультета. Через три с половиной года назначили директором рабфака, потом - деканом.



- Докторскую диссертацию защищали в Воронеже, в городе, к которому у вас особое отношение?



- Там мои глубокие корни, идут от сподвижника Петра I князя Воронина. Они вместе создавали русский флот на реке Воронеж. После того как стал доктором географических наук, я не изменил своему научному исследованию - трудоресурсному потенциалу. Научно-технический прогресс, как известно, двигают общественные потребности. А общественное развитие должно базироваться на науке. Без нее нам никак не обойтись. На науке экономить нельзя



- Много лет вы возглавляли Самарское отделение Русского географического общества. Чем занимались?



- Научными исследованиями. Мы готовили доклады, писали научные статьи, выпускали учебные пособия, монографии. Проводили методические экологические семинары. Члены общества бывали в разных странах. Привозили оттуда интереснейшие материалы. Потом мы их изучали, анализировали. У меня были замечательные помощники - Игорь Родимов, Александр Сорокин, Валентина Минаева. У нас образовалась мощная группа сотрудников с кафедр земельного кадастра, региональной экономики, государственного и муниципального управления, статистики, теории вероятности математической статистики. Вместе мы публиковали и публикуем статьи в научных журналах Института географии Российской академии наук.



В нашей области около 60 членов географического общества. Это школьные учителя, преподаватели муниципального института управления, фонда природоохранных мероприятий. Удалось объединить добрый десяток людей с учеными званиями, степенями.



Наш труд по достоинству оценен. Например, за книгу «Трудоресурсный потенциал» (авторы - Михаил Шарыгин, Анатолий Трофимов и я) ученый совет Русского географического общества присудил нам первое место. Мы получили дипломы «За выдающийся вклад в развитие науки географии».



- Что вы можете сказать о российской науке?



- Россия, как известно, богата талантами. Не секрет, что разработки наших ученых всегда находятся под пристальным вниманием зарубежных коллег. Небольшой пример. В годы перестройки один японец, узнав, что журнал «Наука и жизнь» не издается из-за недостатка средств, заявил о готовности стать его спонсором. Опираясь на разработки российских ученых, он получил миллионные прибыли. И для развития нашей науки, ее продвижения в первую очередь нужны достойные финансовые вливания.



Большие надежды у меня на нынешних студентов. В них мое видение России. Многое зависит от того, какие парни в стране будут брать бразды правления. Постоянно поддерживаю связь со своими учениками. Среди них немало талантливых людей. Почти все банкиры нашей области - выпускники экономического университета. Среди преподавателей вуза, в котором я работаю более полувека, тоже много моих воспитанников.



- У вас вышла новая книга?



- Да. О Самарской области - «Муниципальные районы: теория и практика на примере муниципальных районов Самарской области», ответственным редактором которой и руководителем научной группы авторов являюсь я. Издал ее Международный издательский дом, определив нас как серьезных исследователей.