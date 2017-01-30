30 января 2017 года,
15:23
$ 60.32    64.34   Нефть 55.25 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Самарский характер
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
ЧМ-2018
Стара-Загоре - 50
Итоги года
Час пешком
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Главная/Прямая речь/

Доктор географических наук, профессор Виктор Воронин: «Сегодняшние студенты - это Россия будущего»

Виктор Владимирович Воронин - единственный в Самарской области доктор географических наук, специализирующийся на экономической, социальной и политической географии. Более 30 лет возглавлял Самарское отделение Русского географического общества. Почетный профессор Министерства высшего образования РФ. Награжден знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации».

Уникальный учебник

- Вся моя жизнь в науке. Не мыслю себя иначе, - говорит Виктор Владимирович.

Мой взгляд падает на большую полку книг, его собственных. Там 39 монографий, учебники, в том числе несколько книг по географии Самарской области. Кроме того, у него множество публикаций в центральных изданиях России и за рубежом.

Уникален учебник «Экономическая и социальная география Российской Федерации», выполненный в виде логистических схем. Открыв учебник, можно полностью проанализировать отраслевую специализацию федеральных округов, все их особенности.

Более полувека Виктор Владимирович трудится в одном вузе, который сначала именовался плановым институтом, а ныне - Государственным экономическим университетом. И сегодня, несмотря на почтенный возраст, он полон творческих замыслов. Как же складывался его путь к намеченным целям?

Примером стал отец

Родился Виктор Владимирович в год начала Великой Отечественной войны в селе Вознесенка Оренбургской области в семье крестьян, одиннадцатым, предпоследним ребенком. Помнит свое родное село до мельчайших подробностей: две школы, нефтебазу, МТС. Описывает, как говорится, каждую травинку.

Вознесенскому сельскому совету подчинялись два поселка - Александровский и Михайловский. После Великой Отечественной войны отец Виктора возглавил колхоз, стал его председателем. Кстати, воевал он и в Гражданскую. Через Вознесенку проходили крупные красноармейские войска, железная дивизия Гая. Несмотря на четыре класса церковно-приходской школы, отец более десяти лет успешно руководил колхозом. Вставал в четыре часа утра и первым делом объезжал поля на лошади. Именно отец, без устали трудившийся на благо села, стал примером для мальчика.

Родители, считает Виктор Владимирович, прожили трудную, но интересную жизнь. Поженились 17-летними. И первый сын у них родился во время Гражданской войны.

- Чтобы прокормить огромную семью, много приходилось работать и маме, - вспоминает Виктор Владимирович. - И мы, дети, помогали ей на огороде.

В еде и одежде были непритязательными. Пища была простой: картофель, капуста, огурцы, кукуруза. Хлеб мама пекла сама. Мясо ели редко: иногда цыпленка, летом - сусликов, зимой, когда начинались морозы, резали овец, свиней, кур, гусей. Если был бычок, то его сдавали на поставку. Налоги на живность были большими: нужно было отдать государству сто яиц, пять килограммов шерсти, десять килограммов топленого масла. Поэтому дети могли рассчитывать на кусок хлеба с маслом только по праздникам.

Виктор Владимирович вспоминает и испытание атомной бомбы в Тоцких лагерях в 1954 году. Увидел огромный светлый всплеск и ощутил ударную волну. Полетели рамы, стекла. И это несмотря на то, что от эпицентра взрыва дом находился на расстоянии 70 километров.

Мечтал стать педагогом

- Приходили ли вам в те годы мысли о профессии?

- Мечтал стать учителем, но поступить удалось лишь в Ферганское техническое училище. Окончил его с отличием. И в 1960 году получил направление на работу в Куйбышев. Полтора года работал на сантехзаводе №8, одновременно учась в машиностроительном техникуме при 9-м ГПЗ. А в 1961 году, не оставляя мысли о своей мечте, поступил в плановый институт. Осуществить задуманное помогла наш куратор, участница войны Татьяна Яновна Рибе. Спрашивает однажды студентов: «Все ли пришли в плановый институт по призванию?» Отвечаю: «Нет, хотел быть педагогом». Она в ответ: «Учись хорошо, направим в аспирантуру. Защитишь кандидатскую диссертацию, станешь педагогом в высшем учебном заведении». И я старался. Но учебу пришлось прерывать.

Со второго курса во время Карибского кризиса меня призвали в армию. Попал на один из испытательных ядерных полигонов. Учебу продолжил через три года, после демобилизации. И после окончания вуза стал преподавать. В общежитии нам с супругой выделили комнату. А через шесть лет отправили в Московский институт народного хозяйства им. Плеханова, где я и получил ученую степень кандидата экономических наук. Преподавательскую работу совмещал с административной - в должности заместителя декана промышленно-экономического факультета. Через три с половиной года назначили директором рабфака, потом - деканом.

- Докторскую диссертацию защищали в Воронеже, в городе, к которому у вас особое отношение?

- Там мои глубокие корни, идут от сподвижника Петра I князя Воронина. Они вместе создавали русский флот на реке Воронеж. После того как стал доктором географических наук, я не изменил своему научному исследованию - трудоресурсному потенциалу. Научно-технический прогресс, как известно, двигают общественные потребности. А общественное развитие должно базироваться на науке. Без нее нам никак не обойтись. На науке экономить нельзя

- Много лет вы возглавляли Самарское отделение Русского географического общества. Чем занимались?

- Научными исследованиями. Мы готовили доклады, писали научные статьи, выпускали учебные пособия, монографии. Проводили методические экологические семинары. Члены общества бывали в разных странах. Привозили оттуда интереснейшие материалы. Потом мы их изучали, анализировали. У меня были замечательные помощники - Игорь Родимов, Александр Сорокин, Валентина Минаева. У нас образовалась мощная группа сотрудников с кафедр земельного кадастра, региональной экономики, государственного и муниципального управления, статистики, теории вероятности математической статистики. Вместе мы публиковали и публикуем статьи в научных журналах Института географии Российской академии наук.

В нашей области около 60 членов географического общества. Это школьные учителя, преподаватели муниципального института управления, фонда природоохранных мероприятий. Удалось объединить добрый десяток людей с учеными званиями, степенями.

Наш труд по достоинству оценен. Например, за книгу «Трудоресурсный потенциал» (авторы - Михаил Шарыгин, Анатолий Трофимов и я) ученый совет Русского географического общества присудил нам первое место. Мы получили дипломы «За выдающийся вклад в развитие науки географии».

- Что вы можете сказать о российской науке?

- Россия, как известно, богата талантами. Не секрет, что разработки наших ученых всегда находятся под пристальным вниманием зарубежных коллег. Небольшой пример. В годы перестройки один японец, узнав, что журнал «Наука и жизнь» не издается из-за недостатка средств, заявил о готовности стать его спонсором. Опираясь на разработки российских ученых, он получил миллионные прибыли. И для развития нашей науки, ее продвижения в первую очередь нужны достойные финансовые вливания.

Большие надежды у меня на нынешних студентов. В них мое видение России. Многое зависит от того, какие парни в стране будут брать бразды правления. Постоянно поддерживаю связь со своими учениками. Среди них немало талантливых людей. Почти все банкиры нашей области - выпускники экономического университета. Среди преподавателей вуза, в котором я работаю более полувека, тоже много моих воспитанников.

- У вас вышла новая книга?

- Да. О Самарской области - «Муниципальные районы: теория и практика на примере муниципальных районов Самарской области», ответственным редактором которой и руководителем научной группы авторов являюсь я. Издал ее Международный издательский дом, определив нас как серьезных исследователей.
Дата: 30 января 2017 , 10:26
73
Автор текста: Татьяна Марченко
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Прямая речь
Доктор географических наук, профессор Виктор Воронин: «Сегодняшние студенты - это Россия будущего»
30 января 2017
73
Доктор географических наук, профессор Виктор Воронин: «Сегодняшние студенты - это Россия будущего»
Самарец Максим Овчинников рассказал, как создал талисман WorldSkills Kazan-2019
19 января 2017
11
Самарец Максим Овчинников рассказал, как создал талисман WorldSkills Kazan-2019
Иван Мельников: городскому пространству нужны объекты искусства
12 января 2017
255
Иван Мельников: городскому пространству нужны объекты искусства
Врач-аллерголог Татьяна Букина о том, как сохранить здоровье ребенка в новогодние праздники
24 декабря 2016
239
Врач-аллерголог Татьяна Букина о том, как сохранить здоровье ребенка в новогодние праздники
Гендиректор Транспортной дирекции ЧМ-2018 в РФ Терентий Мещеряков: «Все транспортные проекты, которые ведутся в городе к ЧМ-2018, - наиболее значимые, второстепенных задач нет»
22 декабря 2016
294
Гендиректор Транспортной дирекции ЧМ-2018 в РФ Терентий Мещеряков: «Все транспортные проекты, которые ведутся в городе к ЧМ-2018, - наиболее значимые, второстепенных задач нет»
Алексей Власов: «Мы вернули в бюджет предприятия 146 млн рублей в год»
17 декабря 2016
417
Алексей Власов: «Мы вернули в бюджет предприятия 146 млн рублей в год»
Наставник «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о планах команды на межсезонье
13 декабря 2016
631
Наставник «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал о планах команды на межсезонье
Владимир Абрамов: «Массовое внедрение светодиодных светильников в систему наружного освещения преждевременно»
13 декабря 2016
361
Владимир Абрамов: «Массовое внедрение светодиодных светильников в систему наружного освещения преждевременно»
Получить СНИЛС теперь можно в режиме реального времени
12 декабря 2016
496
Получить СНИЛС теперь можно в режиме реального времени
Лента новостей
30 января 2017 , 15:00
36
С лыжни стартовала серия мероприятий, посвященных 75-летию Кировского района
  Больше ста юных лыжников в воскресенье вышли на старт соревнований, посвященных 75-летию...
30 января 2017 , 14:45
105
В Самаре ищут инвестора, который построит снегоплавильную станцию
  Конкурс на  право заключения концессионного соглашения на создание...
30 января 2017 , 14:07
98
В Самаре продолжается набор добровольцев на ЧМ-2018
Несмотря на то, что регистрация кандидатов в волонтеры Оргкомитета «Россия-2018»...
30 января 2017 , 13:58
136
«Двенадцатая» врезалась в Шевроле: пострадали две женщины
Авария произошла вчера в 18:35 на улице Стара-Загоре в Кировском районе.
30 января 2017 , 13:36
88
«Золотая Маска»: самарская опера отмечена пятью номинациями
23-й фестиваль «Золотая Маска» пройдет в Москве в феврале-апреле 2017 года.
30 января 2017 , 13:27
109
В Самаре откроется выставка Олега Давыдова по мотивам итальянского кино
2 февраля в 18:00 в Самарском художественном музее представят новый проект известного самарского...
30 января 2017 , 13:17
167
 
Самарцы, угнавшие раритетную «Чайку» Генпрокуратуры, могут сесть на несколько лет
  В минувшую пятницу прокурор попросил суд приговорить двух предполагаемых угонщиков -...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
29 января 2017
7044
1
В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного...
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
19 января 2017
4879
В Самаре двое мужчин ушли под лед во время крещенских купаний
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
26 января 2017
4569
6
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
   Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
18 января 2017
3728
1
Найден хозяин обезьяны, без присмотра гулявшей по Самаре
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
17 января 2017
1100
В Самаре для возведения новых школ рассматривают четыре площадки
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ. 
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
11 января 2017
836
Южный мост в Самаре будет отремонтирован до мая 2018 года
  Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
19 января 2017
1051
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному  празднику - Дню российской пе...
В Сызрани водитель утопил Ленд Крузер в озере
6 января 2017
807
 
В Сызрани водитель утопил Ленд Крузер в озере
Как сообщает сызранское «КТВ-Луч», сначала молодой человек развлекался, управляя...
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
© 2011 - 2016 Самарская газета. Все права защищены.
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.