Директор центра персонала «Перспектива» Юлия Новикова - о том, кто обращается в кадровые агенства
Большинство соискателей сегодня предпочитает находить работу через Интернет. Это просто, доступно и почти бесплатно. Тем не менее в Самаре по-прежнему действуют кадровые агентства, также оказывающие услуги по трудоустройству. О том, кто в них обращается и как агентствам удается конкурировать со Всемирной паутиной, рассказывает директор центра персонала «Перспектива» Юлия Новикова.
- В чем особенности трудоустройства через кадровые агентства?
- В базах данных агентств могут быть вакансии, которых нет в Интернете, поскольку многие компании, не имеющие в штате менеджеров по персоналу, доверяют набор сотрудников специализированным фирмам.
Кроме того, часто соискатели сами до конца не понимают, какая именно работа им нужна. Бывает и другая ситуация, когда человек зациклился на чем-то одном и не видит перспектив. Специалист поможет ему заглянуть за рамки ограниченности, обратить внимание на смежные специальности.
- Сколько времени требуется на трудоустройство одного человека и сколько стоят услуги кадрового агентства?
- В среднем от четырех дней до двух недель, если не поступает отказов со стороны самих соискателей. Для них услуги агентств бесплатны, оплата поступает только от работодателя.
- Какие профессии сегодня наиболее востребованы?
- Самый большой процент запроса от работодателей - на менеджеров. В основном требуются специалисты по продажам. На второй позиции айти-специалисты. Несмотря на то, что их ежегодно выпускают несколько учебных заведений, потребность очень большая. Замыкают тройку лидеров бухгалтеры. Их тоже готовят много, но они по-прежнему на протяжении уже многих лет очень востребованы. При этом обычно работодатель хочет видеть опытного бухгалтера, который сможет выполнять функции главного бухгалтера, иногда со знанием специфики определенного производства. Встречаются и пожелания по возрасту.
- То есть опять всем нужны молодые, с большим опытом и взрослыми детьми?
- Дети, кстати, уже не являются большой помехой. Многие молодые организации работают не по системе «от звонка до звонка», а более лояльно относятся к соблюдению графика. Сотрудник может прийти попозже, если все успеет сделать, или отправиться домой пораньше, а какую-то часть работы выполнить дистанционно. Возможность подобрать удобный график значительно упрощает жизнь молодым родителям.
- Каковы шансы на трудоустройство у людей маловостребованных профессий?
- Шансы есть, причем агентству трудоустроить такого человека зачастую бывает проще, чем сделать это ему самому. Работодатели обычно не публикуют информацию о редких предложениях трудоустройства в открытых источниках. Тем более что многие сайты теперь стали платными для работодателей, которым иногда проще заплатить агентству, особенно если речь идет о единичной вакансии.
- А если трудоустроить такого человека все же не получается?
- Тогда, возможно, ему имеет смысл попробовать научиться чему-то другому, расширить сферу своих профессиональных возможностей. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Есть разные курсы, которые проводят и кадровые агентства, позволяющие попробовать себя в новой сфере. Тот, кто готов учиться, всегда найдет для себя хорошее место работы.
- Используете в работе необычные технологии?
- Лучше традиционного собеседования, живого общения не придумали ничего. Однако нам очень нравится система, применяемая в Японии, когда соискателю предлагают сыграть в игру. «Забавы» предлагают разные, но все они направлены на то, чтобы увидеть, как человек поведет себя в определенной ситуации: сколько раз он готов повторить одно и то же действие для достижения цели, как выходит из сложного положения, как ведет себя при этом. Такая система может быть интересным дополнением к собеседованию.
- В чем особенности трудоустройства через кадровые агентства?
- В базах данных агентств могут быть вакансии, которых нет в Интернете, поскольку многие компании, не имеющие в штате менеджеров по персоналу, доверяют набор сотрудников специализированным фирмам.
Кроме того, часто соискатели сами до конца не понимают, какая именно работа им нужна. Бывает и другая ситуация, когда человек зациклился на чем-то одном и не видит перспектив. Специалист поможет ему заглянуть за рамки ограниченности, обратить внимание на смежные специальности.
- Сколько времени требуется на трудоустройство одного человека и сколько стоят услуги кадрового агентства?
- В среднем от четырех дней до двух недель, если не поступает отказов со стороны самих соискателей. Для них услуги агентств бесплатны, оплата поступает только от работодателя.
- Какие профессии сегодня наиболее востребованы?
- Самый большой процент запроса от работодателей - на менеджеров. В основном требуются специалисты по продажам. На второй позиции айти-специалисты. Несмотря на то, что их ежегодно выпускают несколько учебных заведений, потребность очень большая. Замыкают тройку лидеров бухгалтеры. Их тоже готовят много, но они по-прежнему на протяжении уже многих лет очень востребованы. При этом обычно работодатель хочет видеть опытного бухгалтера, который сможет выполнять функции главного бухгалтера, иногда со знанием специфики определенного производства. Встречаются и пожелания по возрасту.
- То есть опять всем нужны молодые, с большим опытом и взрослыми детьми?
- Дети, кстати, уже не являются большой помехой. Многие молодые организации работают не по системе «от звонка до звонка», а более лояльно относятся к соблюдению графика. Сотрудник может прийти попозже, если все успеет сделать, или отправиться домой пораньше, а какую-то часть работы выполнить дистанционно. Возможность подобрать удобный график значительно упрощает жизнь молодым родителям.
- Каковы шансы на трудоустройство у людей маловостребованных профессий?
- Шансы есть, причем агентству трудоустроить такого человека зачастую бывает проще, чем сделать это ему самому. Работодатели обычно не публикуют информацию о редких предложениях трудоустройства в открытых источниках. Тем более что многие сайты теперь стали платными для работодателей, которым иногда проще заплатить агентству, особенно если речь идет о единичной вакансии.
- А если трудоустроить такого человека все же не получается?
- Тогда, возможно, ему имеет смысл попробовать научиться чему-то другому, расширить сферу своих профессиональных возможностей. Это не так сложно, как может показаться на первый взгляд. Есть разные курсы, которые проводят и кадровые агентства, позволяющие попробовать себя в новой сфере. Тот, кто готов учиться, всегда найдет для себя хорошее место работы.
- Используете в работе необычные технологии?
- Лучше традиционного собеседования, живого общения не придумали ничего. Однако нам очень нравится система, применяемая в Японии, когда соискателю предлагают сыграть в игру. «Забавы» предлагают разные, но все они направлены на то, чтобы увидеть, как человек поведет себя в определенной ситуации: сколько раз он готов повторить одно и то же действие для достижения цели, как выходит из сложного положения, как ведет себя при этом. Такая система может быть интересным дополнением к собеседованию.
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