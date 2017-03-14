Директор школы «Яктылык» с углубленным изучением отдельных предметов Радик Газизов – о том, как быть педагогом и отцом

- Радик Равгатович, ваши выпускники рассказывают, что вы преподавали такие разные предметы, как музыка и физкультура. Как это вышло?- Я окончил Самарский государственный институт культуры и пришел в «Яктылык» работать учителем музыки. Нагрузка была небольшая, а я всегда увлекался спортом, поэтому мне предложили также вести уроки физкультуры. Очень скоро встал вопрос о том, что нужно защищать честь района на конкурсе учителей физкультуры. Как человек творческий, подошел к процессу креативно - провел урок на основе народных спортивных игр. Сначала на городском конкурсе занял первое место, затем на областном, потом на конкурсе Приволжского округа, а на всероссийском стал лауреатом.- Но на музыке и физкультуре вы не остановились?- Нет. Вскоре получил второе высшее образование - юридическое. Хотелось развиваться, и я решил, что знание законов пригодится. По окончании второго института работал в департаменте образования, потом в профильном министерстве. Получил навыки управленческой и административной работы, а через семь лет вернулся в «Яктылык» директором.- В этом году «Яктылык» отметит 20-летний юбилей. Как готовитесь?- Отмечать будем 5 апреля. Запланировано множество проектов: мастер-классы, творческие отчеты, музейные уроки, встречи, выставки. Развлекательные мероприятия пройдут вечером, а днем хотелось бы, чтобы наши гости провели время с пользой. Поэтому хотим провести межрегиональную научно-практическую конференцию «Реализация этнокультурного компонента образования в условиях современной школы». Поговорим о роли образовательных и общественных организаций в сохранении национальной идентичности, затронем и другие важные темы.- В вашей школе часто проводятся массовые мероприятия?- Часто. В основном для учеников, их родителей и наших друзей. Буквально в минувшее воскресенье мы провели «День здоровья», который собрал более 700 человек. В программе были зимние забавы, катание на лыжах, национальные игры, плов, чай из самовара. Такие дни семейного отдыха мы проводим регулярно, раньше делали это в парке в 15-м микрорайоне, но он не вмещает всех желающих, поэтому теперь мы переместились на стадион «Чайка».- Зачем устраивать такие массовые праздники, если можно было бы обойтись обычными школьными?- Я вижу перед собой конкретную цель, к которой мы идем, и понимаю, что такие семейные праздники - один из способов ее достижения.Например, мы ежегодно проводим субботники. В апреле участвуем в месячнике благоустройства и еще один проводим перед зимой. Кроме пришкольной территории выходим еще и в соседний двор. Нас об этом никто не просил, это исключительно наша инициатива. Для чего? Деревенскому человеку не надо объяснять, зачем помогать соседу. Просто потому, что он сосед. Я вырос в деревне и считаю это само собой разумеющимся. Уверен, это понимание необходимо привить и городским детям. Первое время н которые ученики были недовольны. Теперь такого нет, субботник воспринимается всеми как праздник труда. Мы завершаем его пловом, чаем, общением. Приходят дети, родители, выпускники.- В «Яктылыке» большое внимание уделяется общению с родителями?- Считается, что школа должна воспитывать детей. Я бы сказал, что и родителей тоже. Потому что нет такого общественного института, который работал бы с мамами и папами. И если школа не будет ими заниматься, у нас не получится действовать с родителями сообща, вместе идти к намеченной цели. Поэтому мы и проводим совместные субботники, дни семьи, при школе работают женский клуб и мужской клуб.- Клубы - это интересно. Расскажите подробнее.- Когда я пришел работать директором, обратил внимание, что на школьные собрания ходят только женщины - мамы, бабушки. Захотелось изменить эту ситуацию, так пришло решение создать мужской клуб. На его заседание приглашаем только пап и старшеклассников. На первое собрание пригласили врача- уролога, чтобы поговорить о мужском здоровье. Потом - представителя мусульманского духовенства, затем - психолога. Приезжал к нам и спортсмен, олимпийский чемпион Тагир Хайбулаев со своим отцом. Они рассказали, как вместе шли к успеху. Было сложно, но они все выдержали. Мне было важно, чтобы это поняли отцы наших учеников. Женщины вскоре тоже захотели свой клуб, и мы его для них организовали.- К тому же вы делитесь опытом в районном «Совете отцов».- Да, я отец четверых детей. Трое учатся в школе «Яктылык», младшему сыну 2,5 года. Мы с женой стараемся дать детям всего по максимуму: музыкальная школа, спортивная, народные танцы, балет. Словом, я многодетный папа и знаю, что такое быть отцом в полном смысле этого слова. Поэтому, видимо, мне и предложили войти в «Совет отцов». Я не отказался.- На своих детей времени хватает?- Стараюсь, чтобы хватало. Мы вместе ездим ко мне на родину, на станцию Клявлино, где сейчас живет моя мама. Кстати, я родился в мордовском селе, так что с детства помимо татарского и русского в совершенстве знаю еще и мордовский язык. Проводим семейные праздники, школьные мероприятия нас тоже объединяют. По выходным с сыном ходим на лыжах. Дочери лыжи не любят, а я не настаиваю - у детей должно быть право выбора.- Педагогический опыт помогает в их воспитании?- Конечно. Но пока рано говорить о результатах. Вот когда мои дети вырастут, у них будут свои дети и внуки, тогда станет понятно, получился из меня хороший папа или нет.