Директор ТФОМС Самарской области Виктор Мокшин: «Зарплату врачам в этом году повысят дважды»

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Все услуги, которые горожане бесплатно получают в больницах и поликлиниках по полису, финансируются за счет средств областного фонда ОМС. Причем фонд не только оплачивает, но и контролирует качество оказанных услуг. В текущем году бюджет фонда увеличился на 1,5 млрд рублей по сравнению с 2016 годом. Все дополнительные средства, по словам Виктора Мокшина, будут направлены на увеличение зарплаты медиков.- Бюджет фонда складывается из подушевого норматива, умноженного на число застрахованных на территории граждан. В этом году норматив составил 8980 рублей в год на человека, а общий объем средств, которые придут в регион по программе ОМС, приблизился к отметке в 30 миллиардов рублей. В структуру тарифа, выделяемого на каждую территорию, входит не только собственно медицинское обслуживание, но и содержание лечебных учреждений, заработная плата врачей. По распоряжению федерального центра весь прирост, полученный в этом году, будет направлен на повышение заработной платы медицинских работников, - пояснил Мокшин.В первую очередь прибавку получат работники медучреждений городского уровня.- В прошлом году показатели дорожной карты по повышению зарплаты были достигнуты только в крупных учреждениях областного уровня, которые называют клиническими, или на нашем языке «учреждениями третьего уровня», - отметил спикер. - В учреждениях первого и второго уровня отставание по заработной плате было достаточно серьезным. Сейчас ситуация должна выравняться.Предполагается, что в сентябре бюджет фонда пополнится еще на 1,5 млрд рублей, которые также будут направлены на оплату труда медиков.С 1 января нынешнего года вступили в силу законодательные изменения, которые регулируют порядок финансирования высокотехнологичной медицинской помощи. Руководитель фонда пояснил, что это поможет сделать дорогостоящее современное лечение более доступным.- До 2015 года высокотехнологичная медицинская помощь оказывалась за счет бюджетов всех уровней: федеральные средства дополняли региональными. С 2015 года ряд высокотехнологичных услуг в сфере онкологии, офтальмологии или кардиологии начал финансироваться системой ОМС. На место квот, по которым раньше осуществляли дорогостоящее лечение, пришла система очереди по медицинским показаниям. Благодаря этому удалось значительно нарастить число услуг, оказанных населению. Раньше за счет системы ОМС регион проводил порядка 600 процедур экстракорпорального оплодотворения в год.А в 2016-м эту процедуру, которая стоит 100 тысяч рублей, бесплатно прошли уже около 1500 пациентов. В 2017 году эта цифра пусть и незначительно, но увеличится, - пояснил Мокшин.Приблизятся современные технологии к горожанам и в физическом смысле. Уже летом, по словам Виктора Мокшина, в Самаре будет открыт единственный в городе ПЭТ-центр. Позитронно-эмиссионный томограф - новое слово в области высокоточной диагностики. Еще два года назад для обследования на нем многим самарцам приходилось отправляться в клиники Германии и Израиля, чуть позже - в Москву, Казань или Уфу. Теперь центр заработает и в Самаре, расположится он на территории онкодиспансера. Второй подобный томограф будет работать в Тольятти при больнице №5. Ожидается, что он будет запущен также уже ближайшим летом.- ПЭТ-процедуры по своему принципу напоминают магнитно-резонансную томографию, но дают более глубокое исследование организма, в ходе которого можно выявить малейшие отклонения. Стоимость обследования на этом аппарате будет составлять около 35 тысяч рублей. Определенно, нагрузка на бюджет фонда вырастет, но для пациентов это возможность упредить многие виды тяжелых заболеваний и вылечить их на ранних стадиях, - рассказал директор фонда.При наличии показаний обследование в ПЭТ-центре можно будет пройти по полису ОМС. Однако платные услуги населению учреждение оказывать тоже будет.Нынешний год должен стать для всех лечебных учреждений Годом пациентоориентированности. Именно такую задачу, по словам Виктора Мокшина, поставил перед местными медиками федеральный минздрав. Суть этого курса на пациента кроется сразу в двух аспектах - открытости и профилактике.- Уже в середине прошлого года в губернии начали вводить институт страховых представителей. Они нацелены на непосредственные контакты с населением и должны предоставить пациентам возможность получить любую информацию, связанную с оказанием медицинской помощи, - сообщил глава фонда.Как отметил Виктор Мокшин, жители могут обратиться в фонд с любыми жалобами и вопросами в сфере здравоохранения, будь то невозможность записаться на прием к врачу или чрезмерно долгая очередь на анализы и исследования. Связаться с фондом можно как по телефонугорячейлинии, так и встретиться с его мобильными представителями прямо в своей районной поликлинике - выездные встречи сотрудники фонда проводят регулярно.Второе направление, которое помогает реализовывать принцип пациентоориентированности, - это диспансеризация населения в возрасте от 21 года. С этого года лечебные учреждения получают планы по числу диспансеризованных граждан.В рамках бесплатной диспансеризации можно не только пройти традиционную флюорографию или осмотр узких специалистов, но и получить развернутый анализ крови, измерить кровяное или внутриглазное давление, определить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, сделать УЗИ органов малого таза. С полным перечнем услуг, входящих в бесплатную диспансеризацию, можно ознакомиться в приказе минздрава России от 3 февраля 2015 года №36ан.Даже если поликлиника не располагает отдельными видами исследований, то она направляет для их прохождения в другое медучреждение.Тех, кто боится, что поход в поликлинику обернется очередями и проволочками, специалисты успокаивают: на бесплатную диспансеризацию можно записаться, позвонив по телефонугорячейлинии фонда ОМС.- Диспансеризация необходима, поскольку позволяет вовремя выявить заболевания, вылечить их и не доводить до хронической стадии. Кроме того, полноценная и своевременная диспансеризация поможет снизить нагрузку на стационарную лечебную сеть, в которую зачастую как раз и попадают в уже запущенных случаях, - заключил Виктор Мокшин.29,9млрд рублей составит бюджет фонда ОМС Самарской области в текущем году. 1,5млрд рублей фонд ОМС направит на повышение зарплаты врачей.