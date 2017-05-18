Директор МП «Ярмарки Самары» Владимир Николаенко: «Пока ищем площадку, куда можно будет перенести ярмарку с площади Куйбышева»



























































- Предприятие было создано в ноябре 2011 года. Основные направления работы - организация сезонной торговли в Самаре, проведение муниципальных продовольственных ярмарок.Сезонная торговля проводится в определенный период года, когда у населения есть особый спрос на ту или иную продукцию. Это квас и прохладительные напитки, фрукты и овощи, мороженое, бахчевые, хвойные деревья. Предприниматели заключают договоры с «Ярмарками Самары» и получают доступ к местам, где на законных основаниях размещают свои торговые точки. Они работают и перечисляют плату, которая оговорена договорами. Также возможна установка автолавок. Все эти места внесены в схему расположения нестационарных торговых объектов на территории Самары и, как правило, находятся на оживленных участках улиц.За пять с половиной лет существования предприятие много сделало для того, чтобы упорядочить сезонную торговлю. Теперь практически не встретишь случайных арбузных развалов, количество несанкционированных елочных базаров сократилось в разы.- В прошлом году мы заключили более 800 договоров на все виды сезонной торговли. В основном работают одни и те же предприниматели, и часто они имеют несколько точек. Если в цифрах, то бахчевые продавали в 114 точках, хвойные - в 192-х. Сейчас к лету на улицах выставлено 185 киосков по продаже кваса.То, как предприниматели выполняют условия договоров, мы, безусловно, контролируем: мониторим ситуацию, проводим инспекционные объезды. Также проверяем информацию, которую сообщают жители. Отслеживать работу предпринимателей помогают и районные администрации. Большое внимание уделяем оформлению торговых точек, содержанию прилегающей территории. Внешний вид регламентирован городским департаментом промышленности, предпринимательства, туризма, потребительского рынка и услуг. Для кваса это киоски, для фруктов и овощей - палатки. Подсобные хозяйства Самарской области круглый год торгуют своей продукцией из автолавок. Всего таких машин 38.- Не первый год предприниматели официально вносят залоговую сумму - 25 тысяч рублей. Они получают ее обратно, если в новогодний вечер сами вывозят нераспроданные деревья, ветки, мусор или нанимают для этой работы управляющие компании. Предприниматели не рискуют терять такие деньги и после завершения торговли сразу наводят порядок. Очистить территории от базаров утром 1 января не успели только несколько человек по объективным причинам, например, из-за поломки машины.- Законная точка по торговле бахчевыми в обязательном порядке оборудуется баннером, который предоставляет наше предприятие. На месте должны быть сертификат качества на продукцию, в котором указано, где и когда выращены арбузы или дыни, откуда привезены, копия действующего договора с «Ярмарками Самары», оформлен так называемый уголок потребителя с данными и контактами предпринимателя. У продавца - санитарная книжка.- Сельскохозяйственные ярмарки начинаются во второй половине августа. Список территорий, где они появляются, опубликован на сайте минэкономразвития Самарской области. Мы являемся операторами только муниципальных ярмарок, право на проведение которых получили в результате торгов. В прошлом году мы устраивали ярмарку на площади имени Куйбышева, на пересечении улиц Владимирской и Коммунистической, в поселке Мехзавод.У нас накоплен опыт проведения ярмарок, есть большая база оборудования. В ее создание мы вложили немало средств. Вряд ли найдется другой оператор, который готов предоставить 270 палаток для ярмарки на площади имени Куйбышева. За качеством мясной и молочной продукции на торговых точках следит ветеринарная служба.На муниципальных ярмарках торгуют сельхозпроизводители нашего региона и соседних, и действительно перекупщиков на них нет. Потенциальные участники ярмарки определяются из списка областного министерства сельского хозяйства и реестра, имеющегося в распоряжении предприятия. Они предоставляют справки, что у них есть приусадебные участки, личное подсобное хозяйство, где они выращивают, производят ту или иную продукцию. Часто спрашивают: почему на ярмарках меняются люди? Потому что одни распродали собранный урожай и места им больше не нужны, их сменяют другие производители. На ярмарках за этими ситуациями следят администраторы. Также именно местных производителей мы приглашали на предпраздничные ярмарки в прошлом году.- Поиски пока продолжаются. Трудно найти территорию, тем более в историческом центре города, которая так хорошо подходила бы для ярмарки, как площадь имени Куйбышева.- Наоборот, они готовы снижать цены, потому что посещаемость людей на ярмарках большая, спрос возрастает и товар быстро распродают. Поэтому сельхозпроизводителям выгодно приезжать из районов в Самару. К тому же, работая по договорам с нашим предприятием, они и другие предприниматели платят за предоставление торгового места меньше, чем на городских рынках. Значит, в итоге аренда не отражается на стоимости продукции, и население приобретает ее дешевле.Половину своей прибыли МП «Ярмарки Самары» перечисляет в городской бюджет, остальное направляется на развитие предприятия. Но перед нами не стоит цель зарабатывать как можно больше. Повторю то, с чего начинался разговор: мы организовываем и упорядочиваем сезонную торговлю, даем предпринимателям возможность легализовать свою деятельность за приемлемые деньги, на что многие с удовольствием идут. Плюс самарцы обеспечены качественной продукцией по доступным ценам.