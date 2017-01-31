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Благоустроить озера, начать раздельный сбор мусора. Прямые ответы главы города Олега Фурсова на актуальные вопросы

- Олег Борисович, как вы оцениваете зимнюю уборку города в этом сезоне?

- Еще два года назад перед всеми руководителями муниципальных предприятий были поставлены конкретные задачи: я требовал повышения прозрачности работы МП, сокращения затрат и роста рентабельности. Не все восприняли эти установки, и в прошлом году были сменены 30% руководителей. В том числе пришел новый руководитель МП «Благоустройство».

В последние несколько месяцев в предприятии были снижены затраты на покупку комплектующих изделий, противогололедных материалов. На условиях тестовых испытаний было приобретено несколько новых единиц спецтехники. Кроме того, был закрыт ряд кредитных обязательств, которые образовались в предыдущие годы. На мой взгляд, МП «Благоустройство» вышло на достаточно хорошие показатели. Общественный транспорт ходит бесперебойно, да и автомобилисты со стажем могут оценить, какие дороги были несколько лет назад и какие Самара имеет в настоящее время.

Есть проблемы, но в основном они связаны с работой управляющих компаний. Как правило, жители города критикуют состояние внутри- дворовых территорий. Но стоит напомнить, что они сами выбирают обслуживающую организацию и вправе требовать с нее качественной уборки территории. Конечно, и власть не оставляет без внимания этот вопрос. Мы создаем законодательные рамки, которые позволяют регулировать деятельность УК. В этом направлении предстоит еще много работы.

- Прокомментируйте ситуацию с управляющей компанией «Коммунальник». Организация включала в квитанции даже площадь балконов…

- Если есть нарушения закона, то в этом должны разбираться правоохранительные органы. Насколько я знаю, проверки по этой ситуации сейчас как раз проходят.

Хочу напомнить, что мы сейчас очень внимательно изучаем деятельность 88 УК, которые работают в Самаре, на предмет ужесточения контроля за их работой. К середине февраля анализ будет завершен, и я думаю, что мы доложим о его итогах губернатору, обсудим результаты, чтобы выработать конкретные меры по ужесточению законодательства. Мы готовы даже выходить с инициативой на федеральный уровень. Но в любом случае жители один на один с этими проблемами не останутся.

- Как Самара проведет Год экологии?

- Для нашего города эта тема очень актуальна. Город у нас крупный, миллионник, на его территории много промышленных предприятий, автотранспорта.

У нас уже действует ряд экологических программ. Мы тесно взаимодействуем с общественными организациями, которые работают в этом направлении. В Год экологии мы будем поддерживать все инициативы общественных объединений, жителей города, которые направлены на благоустройство. Продолжится реализация программы «Цветущая Самара». За 2016 год площадь цветников увеличилась на 25%. Я надеюсь, что еще больше граждан и предпринимателей присоединятся к этой работе в этом году.

Уникальной особенностью нашего города является большое количество озер на его территории. И наше общее дело - привести их в порядок. В рамках текущей работы мы провели инвентаризацию 170 городских озер. Мы должны поэтапно заниматься очисткой и благоустройством этих природных объектов.
Значительную долю вредных выбросов в атмосферу дает общественный транспорт. С целью решения этой проблемы с 2015 года мы закупаем автобусы на газомоторном топливе. Сейчас их около 40% от общего количества муниципального автотранспорта. По возможности мы покупаем дорожную технику, которая также работает на газе.

2017-й - не только Год экологии, но и подготовительный перед чемпионатом мира по футболу. Конечно, в преддверии такого большого события мы должны приложить все усилия, чтобы Самара встретила его чистой, ухоженной, цветущей.
Дата: 31 января 2017 , 10:53
87
Автор текста: Сергей Симонов
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