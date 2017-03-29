Артист-кукловод Анатолий Жерноклев – о том, как он попал в театр кукол и чему учил студентов Роман Ренц

Апрельский репертуар Самарского театра кукол пройдет под знаком творческого юбилея артиста-кукловода, мастера сцены, заслуженного артиста России Анатолия Жерноклева, отмечающего в эти дни свой 65-летний юбилей. О том, как он попал в театр кукол и чему учил студентов легендарный Роман Борисович Ренц, Анатолий Сергеевич рассказал «СГ».



Из множества профессий предпочел одну



- Лето, солнце, песок. Прохладная вода. Веселая компания. И газета, которую легкий ветерок пытался поднять в воздух. И объявление: «При Куйбышевском музыкальном училище идет набор в театральную студию». «Это твое», - закричали друзья, и я открыл дверь в театр кукол. А до этого и не помышлял о театре, у меня уже был богатый набор профессий. Успел поработать слесарем-сборщиком, слесарем по

вентиляции, слесарем-сборщиком пулеметов ДШК, окончил школу военных водителей, успел послужить в армии в ракетных войсках стратегического назначения в Беловежской пуще, поработать в Сибири техником-гидрологом на Енисее и слесарем-клепальщиком на Куйбышевском авиационном заводе. Выпускал наши ТУ-154, а еще писал стихи, музыку и сочинял песни, которые мы пели с друзьями.



Спасибо учителю - Роману Борисовичу Ренцу



- Все куклы в театре любимые. Это чувство к ним, конечно, привил наш учитель Роман Борисович Ренц. Он был режиссер и педагог от Бога. В плане творчества - это уровень Сергея Образцова. Они, кстати, были очень хорошо знакомы и исповедовали одни и те же художественные идеи. А главная идея звучала так: артист-кукловод обязан пахать ассоциативное поле, научиться так оживлять неодушевленные предметы, чтобы создавалась иллюзия подлинной жизни. Он дал нам основы ремесла: знание системы кукол (верховая-тростевая, планшетная, с которой работают на столе, кукла-петрушка, марионетка), чтобы каждый раз находить новые грани прочтения роли, стараться обогатить ее своим содержанием.



Роман Борисович заставлял нас во время репетиций чаще заходить в цеха, где изготавливают наших кукол, чтобы они легче и быстрее ложились нам в руки, чтобы были удобны в работе и сразу становились роднее.



Еще и еще раз хочется сказать спасибо Роману Ренцу за его науку. Аристотель говорил, что к учителю нужно относиться более почтительно, чем к родителям, ибо они дают жизнь, а он - достойную жизнь.



Сердце театра - режиссер



- После Ренца у нас были еще «крепкие» режиссеры. Но их было немного: Владимир Куприн, поставивший, я считаю, замечательные спектакли: «Вомбат», «Щука», «Аленький цветочек», «Теремок».



Людмила Гаврилова украсила наш репертуар «Любовью к одному апельсину» и «Сказкой о рыбаке и рыбке». Главный режиссер Казанского театра кукол Ильдус Зиннуров оставил нам «Али Бабу и сорок разбойников». Нельзя не вспомнить Олега Русова и его «Алые паруса» и «Петушок - Золотой гребешок».



Я тоже пробовал себя в роли режиссера. Так появились спектакли «Ты для меня» и «Фараон Кузя» о развязном коте. Режиссер всегда должен отвечать на вопросы: о чем он хочет поставить спектакль, для чего, как?



Будущее театра кукол



- Рядом, буквально за углом, нам достраивают новое здание Самарского государственного театра кукол. И мне хочется, чтобы он отвечал запросам нашего русского мира, его идеологии, его традициям, его вызовам. Чтобы это был театр как некое действо, погружающее маленького человека в чудо. Чтобы это был театр кукол, полный великолепно исполненных инструментов.



Анатолий Жерноклев, ЗАСЛУЖЕННЫЙ АРТИСТ РФ



• В 1978 году окончил Куйбышевское музыкальное училище, отделение «Актер театра кукол».

• Работает в Самарском (Куйбышевском) театре кукол с 1977 года.

• Является режиссером-постановщиком спектаклей «Фараон Кузя», «Ты для меня».

• Написал песни для спектаклей «Колобок», «Репка», «Фараон Кузя», «Ты для меня», «Страусенок Роки», «Лиса и Заяц».