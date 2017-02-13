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Анита Цой о героях и пользе старых компьютеров

Три огромных трейлера с декорациями, сотни костюмов, тонны техники, самодвижущиеся цветы, огромные видеоэкраны, невероятных размеров летающий дракон и яркий коллектив - все это великолепие умещается в простую формулу, выведенную и срежиссированную Анитой Цой: «10/20». Что расшифровывается как «юбилейное, десятое по счету шоу за не менее юбилейные 20 лет сценической деятельности».

Полный аншлаг, несмолкаемые овации и несколько выходов на бис. Оно и понятно: сейчас в мире гастрольных штампованных «чесов» по стране мало кто из звезд балует своего зрителя подобными зрелищами на периферии. Анита - одно из исключений в этом правиле. Весь концерт на одном дыхании. С периодическими придыханиями от восторга. Но самая сильная волна трепета прокатилась по залу, когда Анита заговорила о самарском герое своего шоу. Дело в том, что в туре «10/20» уже сложилась добрая традиция: в каждом городе команда Цой ищет необычного человека, совершившего что-то героическое или просто очен интересное и самобытное. В Самаре таким героем стал 13-летний Коля Русаков из поселка Рощинский. В августе прошлого года Коля - инвалид по слуху - спас двух утопающих женщин. И на шоу у мальчика был свой маленький «звездный час». Анита Цой посвятила ему свой хит«Береги меня». Пела, крепко обняв парня.

После концерта нам удалось немного побеседовать с Анитой.

- Наш самарский герой шоу Коля очень любит путешествовать и мечтает о настоящем спортивном велосипеде. Опубликую в социальных сетях фото этого отважного мальчика и расскажу о нем и его подвиге, - делится Анита. - Например, в Краснодаре героем стал простой такой дядя Миша. Его знают практически все краснодарцы и именно так называют. Дядя Миша беженец из Баку. Двадцать лет назад он приехал в Россию . У него не было ни прописки, ни паспорта, ни жилья - ничего!

Но сформировалась в нем одна особенность: он стал безудержным фанатом краснодарского спорта. Дядя Миша продает на рынке фрукты и зелень. На вырученные деньги приобретает билеты на спортивные мероприятия, не пропуская ни одного значимого соревнования или матча. Да еще и подкармливает игроков любимых команд тем, что продает. В Краснодаре его все
знают и любят. Мы решили сделать его своим героем. Выяснилось, что дядя Миша живет практически на улице. Так вот краснодарские зрители после концерта создали в одной из соцсетей группу, где стали собирать пожертвования на жилье. Не поверите, но буквально за три недели краснодарцам удалось собрать почти 700 тысяч рублей! И сейчас для нашего героя уже
приобретен маленький домик, о котором он мечтал.

- А в Санкт-Петербурге героем стал простой бомж, - продолжает Анита. - Он живет на улицах города в коробке. Но еще несколько лет назад этот человек был учителем географии, который по вине недобросовестных риелторов лишился жилья и оказался на улице. И вы знаете, он не опустил руки! Просто взял и осуществил свою давнюю мечту: стал экскурсоводом. В его экскурсиях необычный маршрут: он показывает Санкт-Петербург именно глазами бездомного. Сейчас он один из самых востребованных экскурсоводов Питера. И ему не хочется ничего менять в своей жизни. Ему и в коробке отлично! Провел две экскурсии и на заработанные деньги купил мне цветы.

- Анита, в вашем туре практически нет выходных. Почти каждый день вы выходите на сцену и дарите зрителю незабываемые эмоции. Где черпаете силы, чтобы с каждым новым днем в каждом новом городе так живо «выстреливать»?

- В моем случае это, безусловно, отдых и сон. Кочевая жизнь дает о себе знать. Зачастую мы даже не ночуем в гастрольном городе, а после концерта сразу же выезжаем в следующий. Например, из Самары отправляемся в Уфу. Дорога неблизкая: шесть часов езды. Устроюсь в машине поудобнее, закину ноги повыше и буду спать, набираться сил.

Моя огромная подзарядка - наш дружный коллектив и взаимоотношения в нем. Мы как одна большая семья, мы едины! Черпаем вдохновение друг от друга. Мне повезло: окружают настоящие фанаты своего дела. С ними легко и тепло.

- В повседневной, внегастрольной, жизни наверняка бывают такие ситуации, когда приходится выходить из «зоны комфорта». Тогда как разряжаетесь?

- Знаете, у меня в офисе стоит компьютер. Очень старый, можно даже сказать «убитый». Когда ко мне на работу приходят коллеги или друзья, они непременно просят выкинуть уже наконец-то рухлядь на помойку. А весь секрет необходимости этого страшного компьютера в том, что именно с помощью него я в негативные порывы разряжаюсь: беру его и швыряю, пар весь и выходит! (Смеется).

- Ваше пожелание нашим читателям?

- Мечтайте! Вдыхайте эту жизнь полной грудью! И всегда двигайтесь вперед, развивайтесь.
Дата: 12 февраля 2017 , 18:30
100
Автор текста: Мария Шатохина
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