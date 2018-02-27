Алексей Транцев: «В обществе не должно быть жалости к инвалидам, а только равное сотрудничество»
Председатель региональной молодежной общественной организации «Инклюзивный клуб добровольцев» Алексей Транцев рассказал «СГ» о себе, о работе и о том, почему не нужно жалеть людей с инвалидностью.
Именно он на форуме Общероссийского народного фронта предложил Владимиру Путину объявить 2018-й Годом волонтера, а впоследствии стал одним из доверенных лиц кандидата в президенты.
- Алексей, почему вы стали заниматься общественной работой?
- Сколько себя помню, всегда вел активный образ жизни. Поступил в Самарский государственный университет на факультет «Экономика и управление», специальность «Общий и стратегический менеджмент». Предполагал, что отучусь, буду работать в коммерции, потом открою свой бизнес. Но в 2008 году, в 18 лет, на поисковой игре типа «Ночного дозора» я по глупости получил удар электричеством в 10 тысяч вольт. Потом были больницы, ампутация обеих рук, другие болезненные операции. Врачи говорили: повезло, что остался жив.
Привычная картина мира изменилась, я не знал, как жить дальше, было непонятно, как выходить на улицу, общаться с людьми. Родители и друзья поддержали, за что я им благодарен. Я не брал академический отпуск и вернулся в вуз. Друзья стали вытаскивать меня на интеллектуальные игры, которые я любил. Когда ты на лекции или за игровым столом поднимаешь руку - в моем случае протез - и отвечаешь, то не чувствуешь себя инвалидом. Тебя оценивают по знаниям, логике, скорости реакции, по тому, какой ты человек. Мне это сильно помогло.
На пятом курсе я устроился менеджером проектов в общественную организацию инвалидов-колясочников «Ассоциация «Десница». Думал, на время, после диплома займусь чем-то еще, но работа с детьми и молодежью затянула. Им интересно жить. Они не понимают, почему из-за инвалидности их считают ограниченными, почему они не должны развиваться.
- Какие задачи стоят перед организацией, которую вы возглавляете?
- В 2014 году мы с единомышленниками зарегистрировали «Инклюзивный клуб добровольцев». По отношению к людям с инвалидностью инклюзия - это их полноценное включение в жизнь общества вместе и наравне с другими. Мы тестируем, адаптируем, развиваем волонтерские и общественные проекты. Встраиваем туда людей с инвалидностью, но не как зрителей или благополучателей, а как участников - организаторов, добровольцев, ведущих. В наших проектах ребята не ждут, пока кто-то сделает все за них, а учатся взаимодействовать друг с другом, развиваются как личности и профессионалы, создают равные возможности для себя и других. Также к нам могут обратиться любые организации, и мы поможем сделать их мероприятие доступным для людей с инвалидностью. Клуб является самарским представительством федеральной организации «Ассоциация волонтерских центров». Мы реализуем проекты на гранты. Финансами, ресурсами, экспертами помогает социально ответственный бизнес.
- Расскажите об актуальных проектах клуба.
- Наиболее известный проект - инклюзивный городок на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга». Инклюзивные балы, которые мы начали проводить в Самаре в 2014 году, теперь проходят по всей стране. В 2018-м клуб воплощает в жизнь федеральный проект «Re:формация возможностей». Он должен помочь активной молодежи, как с инвалидностью, так и без нее, реализовать свой потенциал в разных сферах, поддержать инклюзивные проекты по всей стране. Глобальная задача - сформировать инклюзивное общество, в котором важно, что ты умеешь, знаешь, чего добиваешься, что хорошего, полезного можешь дать миру, окружающим.
Недавно стартовал проект «Жизнь - в движении». Мы закупили высококлассное, дорогостоящее оборудование для маломобильных граждан: семь кресел-колясок, в том числе с электроприводом, четыре пандуса и два ступенькохода. При необходимости люди смогут взять их в безвозмездное пользование на несколько дней. Это позволит гражданам с инвалидностью посещать важные городские мероприятия - выставки, форумы, спектакли. Если проект станет востребованным, мы постараемся расширить ассортимент техники, приобретем ту, что нужна людям с ограничениями зрения и слуха.
- На ваш взгляд, Самара становится доступнее для маломобильных граждан?
- В России этим вопросом занимаются не так давно, как, например, в Европе. Постепенно благодаря усилиям властей и общественников Самара становится доступнее. На тротуарах обустраивают пандусы, приобретают низкопольные автобусы, оснащают светофоры звуковыми сигналами. Но многое зависит и от самих людей с инвалидностью. Доступная среда появляется там, где она востребована. Для предпринимателя, который открыл парикмахерскую, люди с инвалидностью, пока они ведут пассивный образ, будут марсианами: они существуют, но он их никогда не видел. Зачем в таком случае тратиться на пандус? И требование государства можно обойти. Людям с инвалидностью нужно быть активнее. Мы со своей стороны стараемся вовлекать их в любимые дела. Когда они чем- то занимаются, работают в команде, несут ответственность, получают зарплату, то чувствуют себя иначе, чем когда сидят дома и считают пенсию. В обществе не должно быть жалости к инвалидам, а только равное сотрудничество! Думаю, это Россия будущего.
Справка «СГ»
Инклюзивный клуб добровольцев
ул. Алексея Толстого, 76, тел. 8-996-729-14-47,
ikd-samara@ya.ru,
vk.com/ikd63
Именно он на форуме Общероссийского народного фронта предложил Владимиру Путину объявить 2018-й Годом волонтера, а впоследствии стал одним из доверенных лиц кандидата в президенты.
- Алексей, почему вы стали заниматься общественной работой?
- Сколько себя помню, всегда вел активный образ жизни. Поступил в Самарский государственный университет на факультет «Экономика и управление», специальность «Общий и стратегический менеджмент». Предполагал, что отучусь, буду работать в коммерции, потом открою свой бизнес. Но в 2008 году, в 18 лет, на поисковой игре типа «Ночного дозора» я по глупости получил удар электричеством в 10 тысяч вольт. Потом были больницы, ампутация обеих рук, другие болезненные операции. Врачи говорили: повезло, что остался жив.
Привычная картина мира изменилась, я не знал, как жить дальше, было непонятно, как выходить на улицу, общаться с людьми. Родители и друзья поддержали, за что я им благодарен. Я не брал академический отпуск и вернулся в вуз. Друзья стали вытаскивать меня на интеллектуальные игры, которые я любил. Когда ты на лекции или за игровым столом поднимаешь руку - в моем случае протез - и отвечаешь, то не чувствуешь себя инвалидом. Тебя оценивают по знаниям, логике, скорости реакции, по тому, какой ты человек. Мне это сильно помогло.
На пятом курсе я устроился менеджером проектов в общественную организацию инвалидов-колясочников «Ассоциация «Десница». Думал, на время, после диплома займусь чем-то еще, но работа с детьми и молодежью затянула. Им интересно жить. Они не понимают, почему из-за инвалидности их считают ограниченными, почему они не должны развиваться.
- Какие задачи стоят перед организацией, которую вы возглавляете?
- В 2014 году мы с единомышленниками зарегистрировали «Инклюзивный клуб добровольцев». По отношению к людям с инвалидностью инклюзия - это их полноценное включение в жизнь общества вместе и наравне с другими. Мы тестируем, адаптируем, развиваем волонтерские и общественные проекты. Встраиваем туда людей с инвалидностью, но не как зрителей или благополучателей, а как участников - организаторов, добровольцев, ведущих. В наших проектах ребята не ждут, пока кто-то сделает все за них, а учатся взаимодействовать друг с другом, развиваются как личности и профессионалы, создают равные возможности для себя и других. Также к нам могут обратиться любые организации, и мы поможем сделать их мероприятие доступным для людей с инвалидностью. Клуб является самарским представительством федеральной организации «Ассоциация волонтерских центров». Мы реализуем проекты на гранты. Финансами, ресурсами, экспертами помогает социально ответственный бизнес.
- Расскажите об актуальных проектах клуба.
- Наиболее известный проект - инклюзивный городок на молодежном форуме Приволжского федерального округа «iВолга». Инклюзивные балы, которые мы начали проводить в Самаре в 2014 году, теперь проходят по всей стране. В 2018-м клуб воплощает в жизнь федеральный проект «Re:формация возможностей». Он должен помочь активной молодежи, как с инвалидностью, так и без нее, реализовать свой потенциал в разных сферах, поддержать инклюзивные проекты по всей стране. Глобальная задача - сформировать инклюзивное общество, в котором важно, что ты умеешь, знаешь, чего добиваешься, что хорошего, полезного можешь дать миру, окружающим.
Недавно стартовал проект «Жизнь - в движении». Мы закупили высококлассное, дорогостоящее оборудование для маломобильных граждан: семь кресел-колясок, в том числе с электроприводом, четыре пандуса и два ступенькохода. При необходимости люди смогут взять их в безвозмездное пользование на несколько дней. Это позволит гражданам с инвалидностью посещать важные городские мероприятия - выставки, форумы, спектакли. Если проект станет востребованным, мы постараемся расширить ассортимент техники, приобретем ту, что нужна людям с ограничениями зрения и слуха.
- На ваш взгляд, Самара становится доступнее для маломобильных граждан?
- В России этим вопросом занимаются не так давно, как, например, в Европе. Постепенно благодаря усилиям властей и общественников Самара становится доступнее. На тротуарах обустраивают пандусы, приобретают низкопольные автобусы, оснащают светофоры звуковыми сигналами. Но многое зависит и от самих людей с инвалидностью. Доступная среда появляется там, где она востребована. Для предпринимателя, который открыл парикмахерскую, люди с инвалидностью, пока они ведут пассивный образ, будут марсианами: они существуют, но он их никогда не видел. Зачем в таком случае тратиться на пандус? И требование государства можно обойти. Людям с инвалидностью нужно быть активнее. Мы со своей стороны стараемся вовлекать их в любимые дела. Когда они чем- то занимаются, работают в команде, несут ответственность, получают зарплату, то чувствуют себя иначе, чем когда сидят дома и считают пенсию. В обществе не должно быть жалости к инвалидам, а только равное сотрудничество! Думаю, это Россия будущего.
Справка «СГ»
Инклюзивный клуб добровольцев
ул. Алексея Толстого, 76, тел. 8-996-729-14-47,
ikd-samara@ya.ru,
vk.com/ikd63
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