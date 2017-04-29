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Александр Апполонов: «Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не «сливаться» и идти до конца»

29 апреля отмечается Международный день танца. В преддверии праздника sgpress.ru пообщался с хореографом и танцором Александром Апполоновым, чтобы узнать, важно ли жить в крупном мегаполисе для того, чтобы стать профессиональным танцором, и какую пользу приносит участие в телевизионных танцевальных проектах.










Моя аудитория-результат участия в танцевальных телепроектах

- Александр, расскажите, с чего началось ваше увлечение танцами?
- Все началось с моей младшей сестры, которая в 12 лет пошла на открытый урок танцевальной студии «Лабиринт» в Екатеринбурге. Как старший брат, я пошел её сопровождать. До этого я занимался карате и к танцам никакого интереса не проявлял. В тот день, когда мы пришли на открытый урок, я посмотрел, как ребята чуть постарше меня танцуют брейк-электрик, и в тот момент я подумал «Вау, круто, я тоже хочу так научиться». С той поры у меня появился интерес к танцам.

Я записался в эту студию. Мы ездили на всякие танцевальные соревнования, выигрывали, делали классные постановки. Потом я поступил в Екатеринбургское областное училище искусств и культуры на отделение хореографии, а в 2004-м переехал в Самару.

- Расскажите об опыте участия в танцевальных проектах.

- Я участвовал в трех танцевальных телепроектах: в 2008 году в первом сезоне «Танцев без правил» на ТНТ, потом в 2014-м в седьмом сезоне международного танцевального телепроекта «Танцуют все» на Украине и в третьем сезоне «Танцев» на ТНТ.

Такие экстремальные вещи, где нужно в короткие сроки показать безумное количество навыков как физических, так и творческих, являются прикольным опытом. Нет времени думать «да ну, я еще не готов». Такие проекты являются публичной площадкой, позволяющие рассказать о себе, своем творчестве, своем видении танца очень большой аудитории. Благодаря этим проектам я приобрел свою аудиторию, которая следит за моим творчеством. Не будь этих проектов, ничего бы этого скорее всего не было.


























Танец-это большой словарный запас

- В каком стиле вы танцуете? Как можно охарактеризовать вашу хореографию?
- Я танцевал в разных стилях, в моей копилке знаний имеется много элементов различных танцевальных направлений.
Моя хореография осмысленная. Я придумываю какую-либо идею и уже под нее нахожу элементы из танцевальных направлений, которые будут уместными. Я не придерживаюсь только одного направления, формализм это не про меня. Любая форма может быть уместна, главное, чтобы через нее зритель понял идею, которую я хочу транслировать в танце.

Задача танцев, которые делаю я и моя жена - сделать осмысленное художественное высказывание на языке тела, через движения. При этом мы танцуем в абсолютно разных направлениях - это и уличные танцы, а академические, брейк-данс и другие направления.

- Вы сказали, что танцевальные телепроекты являются некой публичной площадкой для того, чтобы рассказать о своем видении танца. А что такое танец, на ваш взгляд?

- Танец - это язык, на котором автор, то есть хореограф, говорит. Я отношусь к танцу как к большому словарному запасу. Я его изучаю и тем самым обогащаю свой собственный лексикон.

Темы, на которые я «высказываюсь», могут быть абсолютно разные. Я рефлексирую по поводу жизни, себя, других людей, и языком, на котором я транслирую это для других, является танец. В этом плане просто «набор слов» - выученные движения комбинации, которые не несут никакого смысла, для меня неинтересны.

Мое видение, что танец - это язык. Самое важное, это то, что ты говоришь на этом языке. Ты можешь нести чушь, а можешь сделать так, что люди будут тебе сопереживать до глубины души и тем самым будет достигаться катарсис.

- Ваша жена вместе с вами занимается танцами. Это какой-то совместный проект?
- Мы с женой оба хореографы. Это наше семейное творчество. Мы вдвоем ставим танцы гораздо быстрее, эффективнее, поддерживаем друг друга. Ну и нам так проще жить. Мы оба понимаем то, чем занимаемся, обсуждаем нужность и важность тех или иных вещей, поэтому, наверное, мы и вместе, у нас есть общее дело.





































О «Силе безмолвия»
- Расскажите о своем фестивале «Сила безмолвия». Как появилась задумка сделать такой проект?

- В 2008 году у меня в Самаре была танцевальная школа и я захотел сделать отчетный концерт. Для этого я договорился с руководством ДК «Современник», мне предоставили концертную площадку и сказали «Делайте, что хотите». Я подумал, что это будет какая-то ерунда - всего 400 посадочных мест, и придут родители моих учеников, мои друзья, то есть это слишком огромная площадка, и сделать какой-то большой концерт у меня не получится.В результате я пригласил из Екатеринбурга «Эксцентрик-балет Сергея Смирнова», Эльвиру Первову с театром «Скрим», мы все назвались фестивалем «Сила безмолвия», и понеслось. Это действие было очень успешным, пришла толпа людей, и я подумал о том, что неужели современный танец так интересен публике.

Потом через полгода я сделал второй такой фестиваль, привез танцевальные коллективы из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга, Самары, а затем подумал, зачем я буду привозить уже состоявшихся танцоров, привезу молодых людей, которые будут обмениваться опытом, получали нужную им информацию на мастер-классах. То есть вначале фестиваль был самопиаром себя на фоне хедлайнеров, а потом стал площадкой для молодежи, молодых хореографов.

То, во что превратился фестиваль сейчас, совсем не то, что было изначально. Это больше образовательная программа для хореографов, где они встречаются с экспертами, получают обратную связь по поводу своего творчества и делятся опытом. То есть основная цель – это поделиться знаниями, которые недополучили в годы обучения в училищах, институтах, академии. Я сам учился в училище в Екатеринбурге, а моя жена в Самаре, и мы на своем опыте знаем, что мало отдается внимания тому, что же такое танец и зачем он нужен. По большей части все изучают какие-то чужие танцевальные техники, которые уже были придуманы. Это как если бы мы учились на писателей, просто переписывали бы чужие мысли, а потом спрашивали педагогов, зачем мы все это повторяем и переписываем, мы же хотим сами творить. Тебе отвечают: твори. А как творить? Вот этой информацией не делятся. Я вижу, что такая потребность есть. На фестивале мы находим людей, которые мыслят, как мы, и транслируем свое видение танца.






































Можно заработать в любой сфере, главное-заниматься своим делом

- Нужно ли соответствующее образование для занятий танцами?

- Нужно. Требуется режиссерское образование, изучение различных танцевальных техник, для танцовщика в первую очередь и для хореографа, чтобы потом транслировать своему ученику не просто два притопа и прихлопа, а что-то интересное. Но все же этому приходится обучаться самостоятельно, главное - проявить к этому интерес.

Но я должен сказать, что не верю в то, что государственное образование полезно для хореографов-постановщиков. По крайней мере я таких людей еще не встречал. Обычно учат исполнителей для тех направлений, которые есть в учебных заведениях-народные, классические и т.д.
























- Можно ли танцами заработать на жизнь?
- Конечно. Можно быть приглашенным постановщиком, если ты талантлив. Можно быть танцовщиком, это такая же профессия, как актер в театре. Можно зарабатывать педагогикой, то есть если ты обладаешь какими-либо знаниями в тренировке своего тела, в изучении танцевальных элементов, в постановочной деятельности. Если твои знания ценны, то люди будут за это платить. Можно в любой сфере заработать, если ты занимаешься своим делом.

- Чем вы занимаетесь помимо танцев?

- Помимо танцев я занимаюсь продвижением в соцсетях. Бывает такая позиция у людей, мол, я такой талантливый и жду, что меня заметят. Это как, например, писать «в стол», не донося до публики. Продвижение в соцсетях - это более эффективный способ, чем, например, пытаться оффлайновыми методами организовать свой концерт и зазывать туда людей. Все равно придется использовать соцсети. В общем, я прокачиваюсь в соцсетях, мне это интересно, я научился делать много вещей - делать видеомонтаж, работать в фотошопе, писать продаваемые тексты. Вот только Инстаграм для меня пока странная вещь, но и там я тоже занимаюсь рекламой. То есть я творю и придумываю каналы для продажи, для трансляции людям. Если ты делаешь что - то и тебе за это не платят, скорее всего ты занимаешься какой-то ерундой.


Самара-мой второй дом
- Вы переехали из Екатеринбурга в Самару. Какие у вас воспоминания о Самаре? Можно ли сказать, что это ваша «вторая родина»?

- Да, можно сказать, что Самара моя вторая родина. У меня тут друзей в миллиард раз больше, чем в любом другом городе. Самара для меня город как из мультиков,
где все возможно. Екатеринбург воспринимался как город, где все было тяжело и сурово, а переехал в Самару и началось движение - институт, друзья, студвесны, потом мы начали делать Камеди Клаб, потом мы попали в Москву – словом, известность, популярность. Причем и самарцы такие легкие, на позитиве и что называется «на расслабончике». Все ждут лета, чтобы уехать за Волгу. Самара - это непочатый край работы.


























- Есть ли в Самаре по-настоящему талантливые танцоры?

- Да, так же, как и в любом другом городе.

- Что им необходимо сделать для того, чтобы пробиться на большую сцену?
- Для того, чтобы добраться до большой сцены, нужно не сливаться, двигаться в нужном направлении. Как правило, самое главное препятствие, которое возникает, это дурацкая фраза в голове «это невозможно». Ну или «меня тут никто не заметит». То есть ничего не делать.

Есть одна история талантливого самарского танцора Евгения Калачева. Он занимался танцами в кружках, потом поступил в архитектурно - строительный университет, учился на архитектора и как-то волею случая его пригласили в Театр танца «Скрим». Какое-то время он протанцевал там, прокачал свои знания, прочувствовал сцену, расширил свой кругозор и увидел, что есть более классные коллективы, которые выступают на больших сценах и уехал в Екатеринбург. Там он через кастинг попал в труппу «Провинциальные танцы» Татьяны Богановой, несколько лет протанцевал там, прошел кастинг в третий сезон «Танцев» на ТНТ, но потом решил, что ему это не нужно и уехал в Европу. Там он тоже прошел кастинг и попал в достойный коллектив. Все это произошло за пару лет. Парень просто решил, что танец это его стихия. И для этого абсолютно неважно, где ты живешь, хоть в Самаре, хоть в Чапаевске.



Дата: 28 апреля 2017 , 16:30
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Автор текста: Анна Турова
Автор фото: Апполоновы | Блог хореографов
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