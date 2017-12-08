08 декабря 2017 года,
03:23
$ 59.29    69.93   Нефть 50.68 
Свежий номер
Архив
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
Час пешком
Самарская экспедиция
ЧМ-2018
Исторические версии
Куйбышев - запасная столица
Самарский характер
С днем рождения, любимый город!
Итоги года
Только у нас
Медицина
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
Главная/Прямая речь/

Руководитель театральной студии детской школы искусств Валерий Худящев о том, как привести детей на сцену

С руководителем театральной студии детской школы искусств №3 «Младость» Валерием Худящевым мы встретились на премьере. Спектакль «Цвет свободы - красный» он поставил вместе с учениками средних и старших классов.

Ребята изумительно читали стихи о революции, а сценическое пространство было организовано настолько органично, что в какой-то момент появилось ощущение, что действие происходит не в театральном классе, а на профессиональной сцене. После спектакля Валерий рассказал «СГ» об этой и многих других постановках.

- Сколько времени ушло на подготовку этого спектакля?
- Около трех недель. Идея родилась спонтанно. Я разбирал старые вещи, и на глаза попался большой кусок красной ткани. Расстелил и думаю: «Как река крови». В голове сначала появилось название «Цвет свободы - красный», затем созрела идея постановки - стихи разных поэтов о революции, объединенные в общий сюжет. Наверное, такое бывает у всех людей, занимающихся творчеством: что-то увидел в окно, услышал какой-то звук - и родилась идея.

- То есть до этого вы не планировали ставить спектакль о революции?
- Мы понимали, что столетие этого события проигнорировать нельзя. Но что именно ставить, было непонятно. Что-то банальное, скажем, по Маяковскому, не хотелось… Нужна была свежая идея.

- А ребята понимают, о чем постановка, что именно они играют? Все же для современных детей революционная тема - нечто очень далекое.
- А мы и не играем про революцию. Мы играем про отношение авторов произведений к событию. Недавно мы принимали участие в конкурсе агитбригад к грядущему столетию комсомола. Объяснить современным детям, что такое ВЛКСМ, еще сложнее, чем донести до них смысл революции 1917 года. Но мы в своем выступлении не стали рассказывать историю организации, а сосредоточились на отношении людей к миру, на том, как они хотели его менять. Мы говорили о том, чем была эта организация для того поколения, о чувствах и сознании людей, живших в то время.

- Переключимся на более общую тему. Как давно вы руководите детской театральной студией?
- Сначала я сам в ней занимался. В пятом классе был Водяным, в девятом - гусаром, а в десятом сыграл в пьесе Мольера и понял, что театр - это то, чем мне хотелось бы заниматься в дальнейшем. Поступил в нашу тогда еще академию культуры на режиссерское отделение и с первого курса начал работать в школе искусств №3. Вузовские преподаватели давали много интересного, и этими знаниями хотелось поделиться. Тем более было интересно поработать в несколько ином качестве с ребятами, с которыми мы и до этого создавали спектакли. Это было в 2002 году, мне было 17 лет. В 2007-м я ушел из школы искусств, пробовал себя на других поприщах, но в 2015-м вернулся. Вернулся уже другим: к той поре я понял, что уже созрел и как режиссер, и как педагог.

- Почему именно эта школа?
- Здесь мне комфортно. Здесь преподает моя мама - она художник-декоратор, а вместе со мной театральное направление ведет моя жена. Кроме того, мне нравится позиция нашего руководства. И директор Наталья Юрьевна Александрова, и ее заместитель Виктория Юрьевна Швецкова находятся не над нами в смысле отношения к подчиненным, а работают вместе с нами. Я очень многому у них научился. - Вместе с женой удобно работать? Принято считать, что это плохой вариант сотрудничества. - Мне нравится, что мы и на работе, и дома постоянно находимся в творческом процессе, занимаемся общим делом.

- Как получилось, что вы не только ставите спектакли с детьми, но и сами играете в профессиональном театре?
- Я никогда не стремился на профессиональную сцену, потому что понимал, что это огромный труд. Но у меня, конечно же, много знакомых в театральной среде. А когда встречаются творческие люди, появляются идеи, которые хочется реализовать. Поэтому сначала мы стали каждый год устраивать театрализованный день рождения художника Ильи Ефимовича Репина в Ширяево. А потом мне предложили сыграть в спектакле «Самоубийца», который ставили в театре «Актерский дом».

- Не смогли отказать друзьям?
- Спектакль веселый и своеобразный. Легкое повествование о серьезных вещах. Мне нравится существовать в этом спектакле, прежде всего из-за хорошей компании. Несмотря на то, что репетировали мы его зачастую по ночам, для меня это все же легкая антреприза для приятного времяпровождения.

- Вы играете и в детских спектаклях.
- Да, примерно год назад меня пригласили в «Театр для малышей», который находится на улице Ленинградской. Опять же свою роль сыграла хорошая компания - люди, с которыми мне приятно и интересно работать. Такое направление, как театр для малышей, сейчас в Самаре практически не развито. Наша аудитория - совсем-совсем маленькие зрители, некоторым еще не исполнилось и двух лет. Они часто боятся волка, в образе которого я выхожу. Для кого-то угрожающе выглядит дядька в лохматом костюме, а кого-то, видимо, родители этим зверем пугают. Кстати, очень не рекомендую так делать, потому что у восприимчивых детей подобные страхи могут остаться на всю жизнь. Но мы с этими страхами стараемся бороться. Ведь работаем прежде всего для зрителя. Если он заинтересован - ты играешь для него на полную, если не заинтересован - играешь еще больше. Зритель - хоть взрослый, хоть ребенок - приходит в театр, чтобы его удивляли. И надо удивлять.

- Недавно вы запустили проект «Дарите Добро Детям». Какова основная идея?
- Этот проект направлен на работу с детьми-инвалидами. Дело в том, что в Самаре нет централизованной системы, которая могла бы сплотить вокруг себя инвалидов в творческой среде. В первую очередь в среде театральной. В Москве есть «Театр простодушных», в ко- тором играют актеры с синдромом Дауна, в Санкт-Петербурге - «Театр глухих». В Самаре есть попытки организовать нечто подобное. Существует инклюзивный театр при областной юношеской библиотеке, создана студия «МиРок» для детей с ограниченными возможностями здоровья, есть театральные кружки для инвалидов, в основном организованные мамочками, имеющими детей с подобными проблемами.

В большинстве такими проектами занимаются люди без специального образования, не владеющие технологией создания театрального продукта. Поэтому у меня возникла идея объединить этих людей, провести для них мастер-классы, вовлечь в профессиональную среду, дать необходимые знания. Помочь в первую очередь не детям, а организаторам и педагогам, которые с ними работают. Чтобы они могли создавать качественный продукт. Действительно интересный, на который зритель будет ходить не из жалости к актерам.

- Что уже сделано в «Добре»?
- Мы начали сотрудничать с театром-студией «МиРок», с коллективом при юношеской библиотеке. Сначала показали ребятам спектакль «Вождь краснокожих», в ко- тором я играю вместе с актерами «Самарской площади». Потом режиссер Сергей Михалкин и актриса Екатерина Репина провели для ребят мастер-класс. Далее - техническая помощь. Одна неравнодушная женщина - она живет в Москве - помогла финансово, мы смогли приобрести микрофоны, световое оборудование.

Сейчас мы с ребятами из нашей школы искусств начали репетировать спектакль для слепых, которые тоже будут участниками постановки. Решили сделать упор на звуки, кинестетические и даже вкусовые ощущения. Названия пока нет. Это будет постановка-импровизация, спектакль-ощущение. Мы его ставим к Новому году, так что это будет ощущение зимы. Далее хотим сделать спектакль «Маугли», к которому привлечем ребят-инвалидов. Словом, планы грандиозные.



Дата: 7 декабря 2017 , 10:41
259
Автор текста: Светлана Келасьева
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Ваше имя:
Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> иссылки на YouTube (http://youtube.com/watch/?v=video_id)
Код с картинки:
Последнее из раздела Прямая речь
Руководитель театральной студии детской школы искусств Валерий Худящев о том, как привести детей на сцену
7 декабря 2017
259
Руководитель театральной студии детской школы искусств Валерий Худящев о том, как привести детей на сцену
Виталий Добрусин - о творческих проектах и планах на будущее
23 ноября 2017
368
Виталий Добрусин - о творческих проектах и планах на будущее
Экс-губернатор Самарской области Константин Титов: о сносе Дворца спорта, перспективах «Крыльев Советов» и ЧМ-2018
5 ноября 2017
1900
Экс-губернатор Самарской области Константин Титов: о сносе Дворца спорта, перспективах «Крыльев Советов» и ЧМ-2018
Как реставрируют дома в историческом центре Самары
2 ноября 2017
700
Как реставрируют дома в историческом центре Самары
Заслуженный тренер России Евгений Николко: о рыбалке, гимнастике и судействе
21 октября 2017
583
Заслуженный тренер России Евгений Николко: о рыбалке, гимнастике и судействе
Главный балетмейстер театра оперы и балета Юрий Бурлака – о программе фестиваля имени Аллы Шелест и о предстоящих премьерах
5 октября 2017
840
Главный балетмейстер театра оперы и балета Юрий Бурлака – о программе фестиваля имени Аллы Шелест и о предстоящих премьерах
Михаил Нейштадт: «ГМК-62 создал образ жизни»
30 сентября 2017
391
Михаил Нейштадт: «ГМК-62 создал образ жизни»
Швейцарский спортсмен Матиас Хаслер об участии в марафоне на Кубок главы Самары и достопримечательностях города
29 августа 2017
741
Швейцарский спортсмен Матиас Хаслер об участии в марафоне на Кубок главы Самары и достопримечательностях города
Руководитель проекта «Неповторимые черты Самары» Сергей Гриднев: «Главным результатом нашей работы будет создание нового образа нашего города»
27 августа 2017
818
1
Руководитель проекта «Неповторимые черты Самары» Сергей Гриднев: «Главным результатом нашей работы будет создание нового образа нашего города»
Лента новостей
7 декабря 2017 , 17:15
223
В Самарской области поезд сбил насмерть 16-летнего подростка
Трагический инцидент произошел в среду, 6 декабря, около 11:30 на железнодорожной станции Липяги.
7 декабря 2017 , 16:57
205
В Самарской области газель столкнулась с Вольво: погиб мужчина
Авария произошла в четверг, 7 декабря, примерно в 10:00 в Сергиевском районе.
7 декабря 2017 , 16:19
272
Закон об отстранении управляющих компаний от сбора коммуналки приняли в первом чтении
Государственная дума РФ поддержала в первом чтении законопроект минстроя о прямой оплате услуг...
7 декабря 2017 , 14:53
199
В самарском театре кукол готовят премьеру
16 декабря в самарском театре кукол состоится премьера спектакля «Курочка Ряба» (3+).
7 декабря 2017 , 13:38
284
На площади Славы почтили память Героев Отечества
Среди возлагавших цветы к Вечному Огню был и участник Великой Отечественной войны Герой...
7 декабря 2017 , 12:23
187
 
Экспонат: Музей 5-го гусарского Александрийского полка
На цокольном этаже Военно-исторического музея Краснознаменного Центрального военного округа...
7 декабря 2017 , 12:15
339
Министерство здравоохранения Самарской области предупреждает о мошенниках
В последнее время жители региона стали получать звонки на мобильные телефоны с приглашением...
7 декабря 2017 , 11:28
252
Куда звонить самарцам, если закончился лимит поездок по транспортной карте
Сейчас по транспортным картам жители Самары могут совершить не более 90 поездок в месяц.  
7 декабря 2017 , 10:57
246
Джеймс Уотсон, Андрей Гейм, Лоренц Мейер. Кто вдохновляет самарских молодых ученых
В четверг, 7 декабря, состоится очередной Science slam - международный...
7 декабря 2017 , 10:49
231
В Самарской области сняли "снежное" ограничение движения на федеральных трассах
Как ранее писал sgpress.ru, из-за сильного снегопада движение на загородных магистралях было...
Все новости
Выбор читателей
Выбор редакции
30 ноября 2017
5116
1
В Самаре пятимесячная девочка утонула при купании в ванной
Трагический инцидент произошел в среду, 29 ноября, примерно в 20:00 в квартире дома в Кировском...
Владимир Терентьев назначен первым заместителем главы Самары
9 ноября 2017
3244
Владимир Терентьев назначен первым заместителем главы Самары
Он работает в мэрии города с 2010 года. С декабря 2012 года занимает должность заместителя главы...
В центре Самары водитель БМВ сбил женщину с младенцем на руках
15 ноября 2017
2761
В центре Самары водитель БМВ сбил женщину с младенцем на руках
Авария произошла в среду, 15 ноября, в 18:40 в Самарском районе. 
Под Самарой продолжаются поиски пассажиров перевернувшейся лодки
19 ноября 2017
2591
Под Самарой продолжаются поиски пассажиров перевернувшейся лодки
Напомним , ЧП произошло в субботу, 18 ноября. При пересечении русла Волги от правого берега в...
На Волге столкнулись паром и катер, пострадали два человека
12 ноября 2017
2355
На Волге столкнулись паром и катер, пострадали два человека
Авария на воде произошла в субботу, 11 ноября, около 16:00 напротив спуска улицы Осипенко.
Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по вопросам противодействия незаконной миграции
20 ноября 2017
845
Замгенпрокурора РФ провел в Самаре совещание по вопросам противодействия незаконной миграции
В нем принял участие врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой не откроют до декабря
23 ноября 2017
642
Дорогу по Ново-Садовой на участке от Первомайской до Полевой не откроют до декабря
Об этом сообщило министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области. По информации...
Выходные в Самаре: смотрим студенческие фильмы, слушаем Дельфина и идем на спектакль о взаимоотношениях мужчины и женщины
10 ноября 2017
1260
Выходные в Самаре: смотрим студенческие фильмы, слушаем Дельфина и идем на спектакль о взаимоотношениях мужчины и женщины
Вот и пролетела короткая рабочая неделя, впереди выходные, и sgpress.ru предлагает наиболее...
Детские библиотеки присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств»
8 ноября 2017
338
Детские библиотеки присоединились к ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств»
Тема этого года - Великая Октябрьской революция 1917 года. Мероприятия посетили около 600...
Баскетболисты «Самары» переиграли серебряного призера Суперлиги
8 ноября 2017
589
Баскетболисты «Самары» переиграли серебряного призера Суперлиги
Во вторник, 7 ноября, самарцы в Иркутске играли с местным «Иркутом».
Главная
Власть
Общество
Происшествия
Только у нас
Медицина
Культура
Спорт
Прямая речь
Темы
О нас
Редакция
Реклама
Подписка
Контакты
Проекты
Пресс-центр
Мобильное приложение
Политика конфиденциальности
© 2011 - 2017 SGPRESS. Все права защищены.
Свидетельство регистрации СМИ выдано Роскомнадзором: ЭЛ № ФС 77 - 68396 от 27.01.2017
Разрешение редакции на перепечатку материалов и ссылки на "Самарскую газету" обязательны.
Создание сайта
mediaidea
Живёшь в Самаре - читай "Самарскую газету". "Sgpress.ru" - это онлайн новости Самары и новости Самарской области. Экономика, политика, общественная жизнь, образование, культура и спорт - лента новостей обо всём, что интересует самарцев. Свежие новости из жизни столицы региона, новости губернии, страны и мира, новости дня и новости недели в аналитических обзорах и материалах наших корреспондентов, оценка экспертов и жителей Самары.