В центре Самары сгорели два Лексуса
Инцидент произошел сегодня ночью.
По данным регионального ГУ МЧС России, пожал начался в 3:25 на проспекте Ленина, 1.
Как уточнили sgpress.ru в управлении, горели два автомобиля марки Лексус. С пламенем боролись 10 специалистов и 2 единицы техники. Полыхавшие машины потушили в 3:42.
По данным регионального ГУ МЧС России, пожал начался в 3:25 на проспекте Ленина, 1.
Как уточнили sgpress.ru в управлении, горели два автомобиля марки Лексус. С пламенем боролись 10 специалистов и 2 единицы техники. Полыхавшие машины потушили в 3:42.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Происшествия
2 марта 2017
261
28 февраля 2017
474
24 февраля 2017
430
22 февраля 2017
431
22 февраля 2017
680
10 февраля 2017
2281
9 февраля 2017
1209
7 февраля 2017
1531
29 января 2017
8926
3
2 марта 2017 , 13:32
261
Инцидент произошел сегодня ночью.
2 марта 2017 , 12:45
231
ДТП произошло вчера в 15:25 на пересечении улиц Куйбышева и Пионерской в Самарском...
2 марта 2017 , 12:40
147
Второй год подряд при поддержке городской администрации проходит благотворительный...
2 марта 2017 , 12:25
210
Они состоятся в преддверии Международной образовательной акции «Тотальный диктант»....
2 марта 2017 , 12:07
87
Моя бабушка очень хорошо вязала. Салфетки, кофточки и платья окружали нас повсюду и были...
2 марта 2017 , 10:47
119
К гаражу самарской школы №45 два дня назад шла и шла ребятня с полными сетками, коробками,...
2 марта 2017 , 10:37
130
В пятницу, 17 марта, в 17:00 в ТЦ «Сила Спорта» (Самара, Московское шоссе,...
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
27 февраля 2017
5074
Трагедия произошла 26 февраля в 19:20 в Похвистневском районе.
26 февраля 2017
3864
В самарскую полицию поступило сообщение о том, что в больницу с травмами головы доставлена...
14 февраля 2017
2984
Труп 37-летнего мужчины с признаками насильственной смерти был обнаружен хозяйкой жилплощади....
2 февраля 2017
2682
Крупная авария произошла сегодня в 13:00 в Ставропольском районе.
19 февраля 2017
872
Совещание по вопросу оформления территории музейного комплекса "Самара...
2 марта 2017
187
Возгорание началось 1 марта в 16:08 на ул. Газонной.
2 марта 2017
219
Ювелирные изделия были задержаны на таможенном посту аэропорта «Курумоч». Их пытался...
1 марта 2017
300
Директор муниципального предприятия «Инженерные системы» Сергей Арзамаскин...