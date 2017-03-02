В центре Самары сгорели два Лексуса

По данным регионального ГУ МЧС России, пожал начался в 3:25 на проспекте Ленина, 1.Как уточнили sgpress.ru в управлении, горели два автомобиля марки Лексус. С пламенем боролись 10 специалистов и 2 единицы техники. Полыхавшие машины потушили в 3:42.