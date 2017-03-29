В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу
Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
В указанное время водитель «пятерки» ехал по улице Мяги со стороны улицы Мориса Тореза. По предварительным данным ГИБДД, поворачивая налево на улицу Партизанскую, машина не уступила дорогу и столкнулась с грузовой Газелью, которая ехала прямо по улице Партизанской.
От удара Газель отбросило на 49-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого Газель столкнулась с полноприводным фургоном Соболь, который двигался по встречной полосе. По информации правоохранительных органов и фотографиям очевидцев, опубликованным в соцсетях, женщине в результате аварии оторвало ногу.
Экипаж «скорой помощи» доставил ее в больницу. По факту ДТП ведется проверка. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области sgpress.ru сообщили, что женщина выжила. Сейчас она находится в реанимации.
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