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Главная/Происшествия/

В страшном ДТП в Самаре женщине оторвало ногу

Инцидент произошел 28 марта около 17:30 на улице Партизанской.
 
В указанное время водитель  «пятерки» ехал по улице Мяги со стороны улицы Мориса Тореза. По предварительным данным ГИБДД, поворачивая налево на улицу Партизанскую, машина не уступила дорогу и столкнулась с грузовой Газелью, которая ехала прямо по улице Партизанской.
 
От удара Газель отбросило на 49-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого Газель столкнулась с полноприводным фургоном Соболь, который двигался по встречной полосе. По информации правоохранительных органов и фотографиям очевидцев, опубликованным в соцсетях, женщине в результате аварии оторвало ногу.
 
Экипаж «скорой помощи» доставил ее в больницу. По факту ДТП ведется проверка. В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области sgpress.ru сообщили, что женщина выжила. Сейчас она находится в реанимации.

Дата: 29 марта 2017 , 13:37
1477
Автор текста: Сергей Ромашов
Автор фото: группа в "ВК" "ДТП Самара"
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