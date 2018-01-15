В Тольятти водитель на Гранте сбил людей на остановке









По данным облГИБДД, 22-летний водитель на Ладе Гранта ехал по улице Мичурина в направлении улицы Ленина. В районе дома № 48 он не справился с управлением, наехал на снежный вал и сбил двух пешеходов, стоявших на остановке. После этого автомобиль врезался в остановочный павильон. Пострадали две женщины 53-х и 58-ми лет. Их госпитализировали в больницу.По данным инспекторов ГИБДД, у водителя были признаки опьянения. Пройти медосвидетельствование молодой человек отказался. По факту случившегося сотрудники полиции проводят проверку, сообщает ГУ МВД по Самарской области.