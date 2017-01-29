В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS
Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного шоссе и дорогой на село Нижнее Санчелеево.
Как сообщает tltnews.ru, по неустановленной пока причине водитель автомобиля Porsche Panamera GTS с госномерами Москвы выехал на переезд перед близко идущим поездом. Локомотив въехал в левую сторону кузова и протащил машину несколько десятков метров.
Сообщается, что пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения.
UPD: по официальным данным полиции, за рулем Porsche Panamera GTS был житель Ульяновска.
Как сообщает tltnews.ru, по неустановленной пока причине водитель автомобиля Porsche Panamera GTS с госномерами Москвы выехал на переезд перед близко идущим поездом. Локомотив въехал в левую сторону кузова и протащил машину несколько десятков метров.
Сообщается, что пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения.
UPD: по официальным данным полиции, за рулем Porsche Panamera GTS был житель Ульяновска.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Происшествия
29 января 2017
1815
25 января 2017
495
24 января 2017
413
14 января 2017
1206
29 января 2017 , 12:53
157
Как ранее писал sgpress . ru , ДТП произошло 28 января в 11:00 в Ставропольском районе...
29 января 2017 , 12:36
102
Встреча состоится 31 января, во вторник, в рамках краеведческого лектория «...
29 января 2017 , 11:47
115
Четыре года назад в поселке Усть-Кинельский Волжского района организовали уникальные...
29 января 2017 , 11:43
141
Она состоялась в рамках проекта «Театральный маршрут».
29 января 2017 , 11:43
174
Пожар случился 28 января в 17:36 в Советском районе.
29 января 2017 , 11:33
111
Двойняшки Степан и Матвей стали для госучреждения по лечению бесплодия медицинского центра...
29 января 2017 , 11:19
329
29 января в 2:12 теплоснабжение было возобновлено по штатной схеме.
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
30
31
1
2
3
4
5
19 января 2017
4784
Инцидент произошел на Некрасовском спуске.
26 января 2017
4464
6
Кондуктор и водитель автобуса №37 рассказали, как вместе с пассажирами пытались спасти умирающего мужчину
Трагедия произошла 25 января около 19.00 в салоне автобуса №37 муниципального...
18 января 2017
3645
1
Обезьяна побывала в одном из цветочных магазинов города.
23 января 2017
3523
2
Трагедия произошла в ноябре прошлого года в родительном отделении ГБУЗ СО...
17 января 2017
1080
Самара готовится приступить к строительству целого ряда новых школ.
11 января 2017
821
Соответствующие торги были размещены на официальном сайте госзакупок. Начальная цена...
19 января 2017
1006
Состоялась церемония награждения победителей областных конкурсов - на призы губернатора и «Золотое перо губернии»
По традиции они были при урочены к профессиональному празднику - Дню российской пе...
31 декабря 2016
2072
1
Авария произошла 30 декабря в четвертом часу дня на трассе М-5 «Урал» в Сергиевском...