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В Тольятти поезд протаранил Porsche Panamera GTS

Авария произошла вчера в первой половине дня на ж/д переезде рядом с перекрестком Обводного шоссе и дорогой на село Нижнее Санчелеево.

Как сообщает tltnews.ru, по неустановленной пока причине водитель автомобиля Porsche Panamera GTS с госномерами Москвы выехал на переезд перед близко идущим поездом. Локомотив въехал в левую сторону кузова и протащил машину несколько десятков метров.

Сообщается, что пострадавших нет, автомобиль получил механические повреждения. 

UPD: по официальным данным полиции, за рулем Porsche Panamera GTS был житель Ульяновска.

Дата: 29 января 2017 , 11:15
1815
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: pikabu.ru
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