В Тольятти двое детей упали с шестого этажа общежития

По данным пресс-службы СУ СК по Самарской области, с 6 этажа одного из общежитий на улице Дзержинского упали 14-летняя девочка и 17-летний парень. Они были доставлены в больницу. Мальчик от полученных травм скончался в этот же день.Следователи начали доследственную проверку. По предварительным данным, компания подростков играла на 6 этаже общежития. Двое ребят не удержали равновесие и выпали из окна.