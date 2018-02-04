В Тольятти двое детей упали с шестого этажа общежития
Инцидент произошел в субботу, 3 февраля, примерно в 20:30.
По данным пресс-службы СУ СК по Самарской области, с 6 этажа одного из общежитий на улице Дзержинского упали 14-летняя девочка и 17-летний парень. Они были доставлены в больницу. Мальчик от полученных травм скончался в этот же день.
Следователи начали доследственную проверку. По предварительным данным, компания подростков играла на 6 этаже общежития. Двое ребят не удержали равновесие и выпали из окна.
По данным пресс-службы СУ СК по Самарской области, с 6 этажа одного из общежитий на улице Дзержинского упали 14-летняя девочка и 17-летний парень. Они были доставлены в больницу. Мальчик от полученных травм скончался в этот же день.
Следователи начали доследственную проверку. По предварительным данным, компания подростков играла на 6 этаже общежития. Двое ребят не удержали равновесие и выпали из окна.
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