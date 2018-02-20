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Главная/Происшествия/

В Самарской области водитель на Сузуки сбил насмерть человека

ДТП произошло в воскресенье, 18 февраля, в 19:30 в Кинельском районе.

38-летний водитель на Suzuki Grand Vitara ехал по дороге «Кинель-Борское» в направлении Самары, где он сбил 55-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.

Пешеход скончался до приезда бригады скорой помощи, сообщает ГУ МВД по Самарской области. 
Дата: 19 февраля 2018 , 14:32
262
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: 63мвд.рф
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