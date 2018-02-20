В Самарской области водитель на Сузуки сбил насмерть человека

38-летний водитель на Suzuki Grand Vitara ехал по дороге «Кинель-Борское» в направлении Самары, где он сбил 55-летнего мужчину, который переходил дорогу вне пешеходного перехода.Пешеход скончался до приезда бригады скорой помощи, сообщает ГУ МВД по Самарской области.