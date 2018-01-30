В Самарской области в столкновении «пятерки» и Рено погибли три человека
Авария произошла во вторник, 30 января, около 10:50 на 23-м километре дороги Осинки-Хворостянка в Хворостянском районе.
По предварительным данным, 78-летний водитель «пятерки» двигался со стороны села Хворостянка в сторону поселка Осинки и наехал на снежный вал. В итоге мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Duster под управлением 43-летнего водителя.
В результате аварии водитель отечественного авто и его пассажиры - 53-летняя и 30-летняя женщины погибли на месте ДТП. Водитель Рено Дастер доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.
По факту аварии проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
По предварительным данным, 78-летний водитель «пятерки» двигался со стороны села Хворостянка в сторону поселка Осинки и наехал на снежный вал. В итоге мужчина не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с Renault Duster под управлением 43-летнего водителя.
В результате аварии водитель отечественного авто и его пассажиры - 53-летняя и 30-летняя женщины погибли на месте ДТП. Водитель Рено Дастер доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести.
По факту аварии проводится проверка, сообщает ГУ МВД по Самарской области.
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