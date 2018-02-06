В Самарской области в столкновении Нивы Шевроле и грузовика погибли два человека

По данным ГУ МВД по Самарской области, 22-летний водитель на Ниве Шевроле ехал со стороны Нефтегорска в направлении Самары. На 78 км дороги «Подъезд к Оренбургу от М-5 «Урал» он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком ФУСО Кантер под управлением 24-летнего водителя.Водитель и 34-летний пассажир отечественного внедорожника скончались до прибытия врачей.