В Самарской области в массовом ДТП пострадали двое полицейских

По данным ГУ МВД по Самарской области, водитель фуры Mercedes-Benz превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. Последний от удара врезался в Kia и потом в полицейскую машину Ладу Приору, которая стояла с краю дороги.В результате ДТП пострадали двое сотрудников полиции, которые сидели в машине. Пострадавшие были доставлены в больницу.