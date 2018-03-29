В Самарской области в массовом ДТП пострадали двое полицейских
Авария произошла в среду, 28 марта, около 14:00 на 1086 км дороги М-5 «Урал» в Сергиевском районе.
По данным ГУ МВД по Самарской области, водитель фуры Mercedes-Benz превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. Последний от удара врезался в Kia и потом в полицейскую машину Ладу Приору, которая стояла с краю дороги.
В результате ДТП пострадали двое сотрудников полиции, которые сидели в машине. Пострадавшие были доставлены в больницу.
По данным ГУ МВД по Самарской области, водитель фуры Mercedes-Benz превысил скорость, не справился с управлением и столкнулся с микроавтобусом Fiat Ducato. Последний от удара врезался в Kia и потом в полицейскую машину Ладу Приору, которая стояла с краю дороги.
В результате ДТП пострадали двое сотрудников полиции, которые сидели в машине. Пострадавшие были доставлены в больницу.
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Валерий
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