В Самарской области в ДТП с участием четырех машин пострадали три человека
Авария произошла в четверг, 22 февраля, в 9:30 на трассе «Самара – Волгоград» недалеко от Стромиловского кольца.
27-летний водитель за рулем «десятки» ехал со стороны Новокуйбышевска в сторону Самары. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами: Черри под управлением 28-летнего мужчины, Опелем под управлением 46-летней женщины и «девяносто девятой» под управлением 33-летнего мужчины.
В ДТП пострадал водитель Опеля и два его пассажира - женщина с ребенком, их данные уточняются. Их госпитализировали.
27-летний водитель за рулем «десятки» ехал со стороны Новокуйбышевска в сторону Самары. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами: Черри под управлением 28-летнего мужчины, Опелем под управлением 46-летней женщины и «девяносто девятой» под управлением 33-летнего мужчины.
В ДТП пострадал водитель Опеля и два его пассажира - женщина с ребенком, их данные уточняются. Их госпитализировали.
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