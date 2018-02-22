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Главная/Происшествия/

В Самарской области в ДТП с участием четырех машин пострадали три человека

Авария произошла в четверг, 22 февраля, в 9:30 на трассе «Самара – Волгоград» недалеко от Стромиловского кольца.

27-летний водитель за рулем «десятки» ехал со стороны Новокуйбышевска в сторону Самары. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами: Черри под управлением 28-летнего мужчины, Опелем под управлением 46-летней женщины и «девяносто девятой» под управлением 33-летнего мужчины.

В ДТП пострадал водитель Опеля и два его пассажира - женщина с ребенком, их данные уточняются. Их госпитализировали.




Дата: 22 февраля 2018 , 14:27
226
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: паблик "ДТП 163 Самара"
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