В Самарской области в ДТП с участием четырех машин пострадали три человека

27-летний водитель за рулем «десятки» ехал со стороны Новокуйбышевска в сторону Самары. Он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с тремя машинами: Черри под управлением 28-летнего мужчины, Опелем под управлением 46-летней женщины и «девяносто девятой» под управлением 33-летнего мужчины.В ДТП пострадал водитель Опеля и два его пассажира - женщина с ребенком, их данные уточняются. Их госпитализировали.