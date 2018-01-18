В Самарской области в ДТП с «пятнадцатой» и ВИС погиб молодой водитель

По предварительной информации областного ГУ МВД, 46-летний водитель «пятнадцатой», не убедившись в безопасности маневра, решил обогнать впереди идущую машину. Мужчина выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль ВИС. В результате ДТП 23-летний водитель ВИС погиб на месте происшествия, водитель «пятнадцатой» госпитализирован.По факту случившегося проводится проверка.