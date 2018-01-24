В Самарской области с родителей требовали два миллиона рублей за похищенного ребенка
Подозреваемых задержали, решается вопрос заключении их под стражу.
В среду, 24 января, в полицию Кинеля обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее четырехлетнего сына похитили неизвестные. Она предположила, что это были мужчина и женщина. Похитители были в масках. Через некоторое время ей пришло сообщение с требованием выкупа в размере 2 миллионов рублей.
В среду, 24 января, в полицию Кинеля обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее четырехлетнего сына похитили неизвестные. Она предположила, что это были мужчина и женщина. Похитители были в масках. Через некоторое время ей пришло сообщение с требованием выкупа в размере 2 миллионов рублей.
По факту похищения несовершеннолетнего, совершенного группой лиц по предварительному сговору, следователи возбудили уголовное дело. По версии следствия, примерно в 7:30 утра неизвестные были во дворе дома на улице Мостовой в Кинеле. Они подошли к находившемуся там же мальчику и насильно посадили его в Приору, на которой и увезли.
Подозреваемые были установлены и задержаны в течение нескольких часов. Мальчика нашли в Кировском районе Самары и передали матери. Сейчас опасность для его жизни и здоровья отсутствует, сообщает СУ СК по Самарской области.
Опубликовать в блоге
Оставить комментарий
Последнее из раздела Происшествия
18 января 2018
485
17 января 2018
742
15 января 2018
528
15 января 2018
615
12 января 2018
534
27 декабря 2017
1603
24 января 2018 , 20:13
153
На развитие сельского хозяйства Самарской области планируется направить 1,2 млрд рублей из федерального бюджета
В среду, 24 января, министр сельского хозяйства РФ Александр Ткачев провел рабочую встречу с...
24 января 2018 , 18:38
180
Продолжаем серию публикаций, посвященных сборным, которые сыграют в Самаре на Чемпионате мира по...
24 января 2018 , 17:58
192
Она появится на фасаде здания на улице Куйбышева, 110, литера А.
24 января 2018 , 17:38
149
Акция приурочена к Дню защитника Отечества.
24 января 2018 , 17:19
162
Подозреваемых задержали, решается вопрос заключении их под стражу.
24 января 2018 , 15:05
394
Возле дома №230 зафиксировали порыв на теплотрассе диаметром 1000 мм.
24 января 2018 , 13:47
209
Это поможет распознавать патологии и помогать врачам в установлении диагноза.
24 января 2018 , 13:08
200
Комплексная выставка изданий «Великая битва на Волге» откроется в четверг, 25...
24 января 2018 , 12:49
190
Как и анонсировал ранее sgpress . ru , в 11:40 среды, 24 января специалисты ОАО...
24 января 2018 , 12:12
833
В пятницу, 26 января, состоится электронный аукцион на оказание услуг по предоставлению,...
Календарь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
29
30
31
1
2
3
4
30 декабря 2017
4479
4
"Исповедь" бывшей жительницы Самары Екатерины Комаревцевой, в которой она объясняет,...
26 декабря 2017
3374
Минувшей весной был утвержден новый состав Совета при Президенте Российской Федерации по...
8 января 2018
3078
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2792
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2731
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
8 января 2018
3078
После череды блокбастеров в кинотеатрах наступило временное затишье, и в целом это хорошо,...
6 января 2018
2792
Несколько десятилетий в комиксовой индустрии идет жесточайшее противостоянии двух гигантов...
4 января 2018
2731
1
Продолжаем вспоминать удачные и провальные кинопроекты прошлого года. Прежде чем...
5 января 2018
1819
В июле все сладкоежки мира отмечают День шоколада. В честь этого вкусного праздника...
5 января 2018
1646
Читаем полезные советы и учим играть чадо на новогодних каникулах.