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Главная/Происшествия/

В Самарской области с родителей требовали два миллиона рублей за похищенного ребенка

Подозреваемых задержали, решается вопрос заключении их под стражу.

В среду, 24 января, в полицию Кинеля обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее четырехлетнего сына похитили неизвестные. Она предположила, что это были мужчина и женщина. Похитители были в масках. Через некоторое время ей пришло сообщение с требованием выкупа в размере 2 миллионов рублей. 

По факту похищения несовершеннолетнего, совершенного группой лиц по предварительному сговору, следователи возбудили уголовное дело. По версии следствия, примерно в 7:30 утра неизвестные были во дворе дома на улице Мостовой в Кинеле. Они подошли к находившемуся там же мальчику и насильно посадили его в Приору, на которой и увезли.

Подозреваемые были установлены и задержаны в течение нескольких часов. Мальчика нашли в Кировском районе Самары и передали матери. Сейчас опасность для его жизни и здоровья отсутствует, сообщает СУ СК по Самарской области.
 
Дата: 24 января 2018 , 17:19
162
Автор текста: Ксения Кармазина
Автор фото: архив "СГ"
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