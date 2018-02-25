В Самарской области погиб водитель «четырнадцатой», врезавшейся в фуру

По данным регионального ГУ МВД, 29-летний мужчина, управляя «четырнадцатой», ехал со стороны Бугуруслана в направлении Самары. Он выехал на встречную полосу, где столкнулся с Фрейтлайнером с полуприцепом Черадо. За рулем фуры был 42-летний водитель.В результате ДТП водитель отечественного авто скончался на месте происшествия до приезда медиков. 34-летняя пассажирка доставлена в больницу с травмой головы. Устанавливаются все обстоятельства аварии.