В Самарской области погиб мужчина на снегоходе

В среду, 24 января, поступило сообщение о пропаже человека в Красноярском районе в селе Белозёрки.



По данным пресс-службы ПСС Самарской области, 41-летний мужчина накануне вечером отправился на снегоходе на прогулку и перестал выходить на связь с родственниками. 24 января четверо спасателей вместе с полицейскими отправились в село Белозёрки на поиски пропавшего.



Прохождение по следам от снегохода не принесли успеха, так как в ночь была метель. Вечером на помощь в поисках прибыли волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Утром в четверг, 25 января, мужчину обнаружили. По факту его гибели проводится проверка.