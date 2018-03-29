В Самарской области обнаружили подпольный нефтезавод
Предприятие могло перерабатывать до трех тысяч тонн нефти ежемесячно.
Сотрудники УФСБ России по Самарской области выявили несанкционированную врезку в нефтепровод «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» АО «Транснефть-Приволга». Отвод длиной около 2 км вел на территорию нефтебазы «Лагуна» в Похвистнево. На ней обнаружили три емкости вместимостью по две тысячи тонн каждая, в которых всего было более 500 тонн похищенной нефти. Здесь же стоял автобойлер с 28 тоннами нефтепродуктов на общую сумму более 11 млн рублей. Оперативники задержали четырех членов ОПГ.
По предварительной оценке, с начала 2018 года преступники украли более 18,5 тысяч тонн нефти. Ориентировочный ущерб составляет свыше 400 млн рублей.
Также на нефтебазе «Восход» недалеко от «Лагуны» нашли завод по переработке нефти, который работал без лицензии с нарушениями экологических норм. По оценке специалистов Ростехнадзора, предприятие может перерабатывать до 3 тысяч тонн нефти в месяц. Сумма незаконно полученного дохода может достигать более 20 млн рублей.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по факту кражи из нефтепровода, незаконного предпринимательства и нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
Сотрудники УФСБ России по Самарской области выявили несанкционированную врезку в нефтепровод «Нижневартовск-Курган-Куйбышев» АО «Транснефть-Приволга». Отвод длиной около 2 км вел на территорию нефтебазы «Лагуна» в Похвистнево. На ней обнаружили три емкости вместимостью по две тысячи тонн каждая, в которых всего было более 500 тонн похищенной нефти. Здесь же стоял автобойлер с 28 тоннами нефтепродуктов на общую сумму более 11 млн рублей. Оперативники задержали четырех членов ОПГ.
По предварительной оценке, с начала 2018 года преступники украли более 18,5 тысяч тонн нефти. Ориентировочный ущерб составляет свыше 400 млн рублей.
Также на нефтебазе «Восход» недалеко от «Лагуны» нашли завод по переработке нефти, который работал без лицензии с нарушениями экологических норм. По оценке специалистов Ростехнадзора, предприятие может перерабатывать до 3 тысяч тонн нефти в месяц. Сумма незаконно полученного дохода может достигать более 20 млн рублей.
Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовных дел по факту кражи из нефтепровода, незаконного предпринимательства и нарушения правил обращения экологически опасных веществ и отходов.
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